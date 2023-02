Jobb, mint a popcorn házimozizáshoz: így készítsd el otthon fillérekből ezt az egészséges nasit

A csicseriborsó valóságos csodanövény, rengeteg fehérjét tartalmaz, valamint jobban emészthető, mint a bab vagy a lencse. Kalóriatartalma bár nem kevés, 100 gramm konzerv tartalmaz 139 kcal-t, de mindenképp egészséges alternatíva a csipszhez és a popcornhoz képest, így ha rágcsálnál valamit az esti tévézéshez, mindenképp készítsd el ezt az egészséges nasit belőle otthonra!

A legutóbbi KSH adat szerint míg hazánkban 665,5 hektáron termeltek babot, addig csicseriborsót csak 157,5 hektáron. A szakemberek szerint a jövőben azonban a rosszabb talajadottságokkal rendelkező, kisebb gazdaságokban várható fellendülése a borsó- és lóbabtermesztés helyett. Előveteményre ugyanis nem igényes, viszont jó előveteménye az őszi kalászosoknak, ezért könnyen vetésforgóba is illeszthető.

Akár saját kertünkben is termeszthetjük

A szakemberek szerint olyan kertben ajánlatos ültetni, ahol nincs öntözési lehetőség. Erőteljes karógyökere másfél méter mélyre hatol a talajban, és kiterjedt gyökérzete a száraz földben is megél. Melegigényesebb a zöldborsónál, ezért március végén, április elején kell a magját elvetni, amikor a talaj hőmérséklete 10 °C fölé emelkedik. A napos helyet kedveli. Árnyékban és sok csapadék esetén keveset terem. Minden talajon megél, de a lúgos-meszes földben érzi jól magát iagzán. A magját 30 cm sortávolságra, 2 cm-re egymástól és 4-5 cm mélyen kell elvetni.

Rendkívül fontos tulajdonsága, hogy a borsózsizsik nem támadja meg, ez pedig már önmagában alkalmassá teszi biotermesztésre is.

Azért is érdemes fogyasztani, mert rendkívül egészséges

Tartalmaz nagyjából 20%-ban fehérjét, 40%-ban szénhidrátot, B1- és B6-vitamint, valamint folsavat. Karotinban is gazdag, valamint E-vitamin is található benne. Ásványi anyagtartalma is kedvező, sok magnéziumot, vasat és cinket tartalmaz. Emészthetősége kiváló, 76-78%-os. Gyógyászati szempontból is érdekes növény, emésztési zavarok, hurut kezelésére használható. A koleszterinszint szabályozására is alkalmazzák. Rendszeres fogyasztásával csökkenhet a szív-, és érrendszeri megbetegedések kialakulása is.

A csicseriborsó élelmirost tartalmának köszönhetően kiváló székrekedés megelőzésére, illetve kezelésére. Kutatások igazolják, hogy pektintartalma miatt csökkenti az étkezések utáni gyors vércukorszint-emelkedést, ezért a cukorbetegek számára is előnyös.

Fokozott fehérjetartalmának köszönhetően gyakran fogyasztják sportolók, idősek is. Alacsony zsír- és magas rosttartalma miatt fogyókúrázóknak is ajánlott.

Ropogós csicseriborsó nasi

Most pedig mutatunk egy receptet, amit a TikTokon fedeztünk fel, érdemes elkészíteni! A lenti videó lépésről lépésre mutatja a teendőket.

Hozzávalók:

1 konzerv csicseriborsó

fűszerek: só, pirospaprika, fokhagymapor, csilipehely (ízlés szerint bármi: pl. őrölt rozmaring, kurkuma, curry)

egy evőkanál olívaolaj

Elkészítés:

Lecsepegtetjük a csicseriborsót (a levét eltehetjük későbbre máshoz - kiváló tojásfehérje helyettesítő).

Alaposan áttöröljük egy konyharuhával.

Egy tálba tesszük, befűszerezzük ízlés szerint.

Hozzáadjuk az olívaolajat, összekeverjük.

Sütőpapírral bélelt tepsibe terítjük, és 200 Celsius fokon 30 perc alatt ropogósra sütjük.

Címlapkép: Getty Images