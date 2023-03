Sokkoló áron kínálják a piacokon a szezon sláger zöldségeit: te felismered őket?

Itt a tavasz, vele az egyik első primőr zöldségünk, a saláta is egyre többször, akár főfogásként is az asztalra kerülhet! Történelmi források alapján Egyiptomból származó zöldségnövény több száz változatát ismerjük, rendkívül egészséges, sok fajtája nálunk is, bármelyik hobbikertben megterem. A saláta manapság egyre népszerűbb, ezért is néztünk utána, hol mennyiért kapható most a piacokon, milyen fajták a legnépszerűbbek?

Hol van még a húsvét, de már így is kész horror a piaci bevásárlás! Bár a hazai áruházláncok az elmúlt hetekben jelentősebb akciókkal csalogatnak, vagyonokat fizethetünk a minőségi zöldségekért. Az AKI PÁIR friss adatai szerint márciusában például a hazai, tárolási fejes káposzta 230 forint/kilogramm leggyakoribb ára jelentősen meghaladta az egy évvel korábbi heti átlagárát, a kelkáposztáé 21 százalékkal 315 forint/kilogrammra emelkedett a Budapesti Nagybani Piacon, és akkor hol vagyunk még a nagybevásárlástól (ami szinte kétszer annyiba kerül, mint tavaly)! Legalább 20-30%-kal nőtt a saláta termelői ára is A friss adatok szerint a belföldi fejes saláta termelői ára 19 százalékkal, a jégsalátáé 28 százalékkal nőtt 2023 1–10. hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az import-saláta ára is emelkedett, a fejes salátáé 24 százalékkal, a jégsalátáé 45 százalékkal. Egy biztos, nem mi vagyunk Európa legjelentősebb fejessaláta-importőrei Az Eurostat adatai szerint az Európai Unió tagországai 2,3-2,4 millió tonna salátát termelnek évente. Spanyolország 1 millió tonna/év mennyiséggel az unió vezető salátatermelője. Szakértők szerint Spanyolországban a februári hideg időjárás, Hollandiában a magas energiaköltségek miatt csökkenhet saláta kínálata az idén. A közösség belső piacán a legnagyobb fejessaláta-exportőr Spanyolország, majd Olaszország és Hollandia következnek a sorban. A legjelentősebb fejessaláta-importőrök Németország és Olaszország. Spanyolország fejessaláta-kiszállítása a közösség belső piacára 24 százalékkal 269,4 ezer tonnára csökkent 2022-ben az előző évihez képest. Az unió belső piacán az egyéb salátafélék legnagyobb exportőre Spanyolország, Hollandia és Olaszország áll a második és harmadik helyen. A meghatározó importőrök egyéb salátafélékből: Németország, Franciaország és Hollandia. Spanyolország kiszállítása a termékkörből a közösség belső piacára 3 százalékkal volt több (294,4 ezer tonna) 2022-ben, mint egy évvel korábban. Egyre kevesebb a hazai saláta A KSH adatai szerint Magyarországon a fejes saláta termőterülete, ezzel együtt a betakarított termés mennyisége csökkenő tendenciát mutatott az előző években: 2021-ben 237 hektáron 8,45 ezer tonna salátát termeltek. A KSH adatai szerint Magyarország fejessaláta-behozatala a felére (989 tonnára) esett vissza 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb beszállító Spanyolország maradt, ahonnan 453 tonna fejes saláta érkezett. A kivitel 13 százalékkal 938 tonnára csökkent – elsősorban Csehország, valamint Ausztria felé – ugyanebben az összehasonlításban. Magyarország fejessaláta-exportjának értéke 9 százalékkal 373 millió forintra, az import értéke 44 százalékkal 356 millió forintra mérséklődött 2022-ben. Az egyéb salátafélék (a fejes saláta kivételével) exportjából származó bevétel 28 százalékkal 2,8 milliárd forintra, az import értéke 30 százalékkal 6,5 milliárd forintra emelkedett 2022-ben. A volument tekintve a behozatal 3 százalékkal (13,2 ezer tonnára) nőtt 2022-ben. A legjelentősebb beszállítónak Spanyolország számított, ahonnan 8,5 ezer tonna saláta érkezett. A kivitel 3 százalékkal bővült, csaknem 5 ezer tonna volt 2022-ben. A legnagyobb célpiacra, Romániába 7 százalékkal 4,3 ezer tonnára növekedett a kiszállított mennyiség. A saláta nem kapott ársapkát, pedig megérdemelte volna… Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a belföldi: fejes saláta termelői ára 19 százalékkal 237 forint/darabra,

a jégsaláta termelői ára 28 százalékkal 400 forint/darabra,

a Lollo típusú tépősalátáké (Lollo rosso, Lollo bionda) 18 százalékkal 292 forint/darabra emelkedett 2023 1–10. hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva. az importból származó: fejes saláta nagykereskedelmi ára 24 százalékkal (301 forint/darab),

a jégsalátáé 45 százalékkal (634 forint/darab),

a Lollo típusú tépősalátáké 26 százalékkal (373 forint/darab) volt magasabb 2023 1–10. hetében az egy évvel korábbinál. Miért egészséges salátát enni? A leveles zöldségek, melyeket egyébként salátáknak szoktunk nevezni, a legtöbb zöldségnél sokkal egészségesebbek, pontosan azért, mert a zöldségek legértékesebb része a levél, amely tápanyag összetételben jelentősen különbözik a növény többi részétől. Ezekben a leveles zöldségekben sokkal koncentráltabban vannak jelen vitaminok és ásványi anyagok, azonban teljesen mentesek a keményítőtől. A levelekben található klorofil molekuláris összetétele hasonlít az emberi vérre, az egyes íz- és rostanyagok pedig csodát művelnek az emésztőrendszerünkkel. Salátakisokos A-tól Z-ig Az Egyiptomból származó zöldségnövénynek ma már több száz változatát ismerjük. Ismertebb változatai a jégsaláta a tölgylevelű saláta és a fodros saláta. A magyaros konyhában a primőr fejes saláta (ecettel, sóval, olajjal ízesítve) ugyan még mindig top helyen szerepel, de az utóbbi évtizedben számos új salátaféle is meghódította a szívünket (és a gyomrunkat). Az egyes saláták íze között nagy a különbség, így némi válogatás után mindenki megtalálhatja a neki ízlőt. Belga endívia: erős leveleinek köszönhetően a belga endíviát gyakran használják előételek tálalására, akárcsak valami ehető tányért. Ám nem ez az egyetlen érdekessége, szinte teljesen a föld alatt, napfény nélkül termesztik, így alakul ki elefántcsont árnyalata és édes, bár nyomokban kesernyés ízvilága.

ősi, európai saláta típus. Kötözősalátának is nevezik, mert nem képez olyan szorosan zárt, tömött fejet, mint a fejessaláta, ezért régebben összekötözték, hogy halványabb legyen a belső levelek színe. Ma már ez nem divat és sokkal egészségesebbek a zöld változatok. A római saláta a fő összetevője az amerikai konyha klasszikus salátájának, a Ceasar salátának, melyet Cesare Cardini, egy olasz-mexikói származású hotel-, és étterem tulajdonos, valamint konyhamester "talált fel". Rukkola: más néven bormustár a Földközi-tenger térségében (a Mediterráneumban) őshonos, de termesztése vagy behurcolása révén Európa más részein és a világ számos táján is elterjedt, mint például Iránban, Afganisztánban, Turkesztán területén, Mongóliában, Indiában, az Egyesült Államokban és Oroszországban. Magyarországon ritkán termesztik, inkább elvadultan vagy behurcoltan fordul elő vetési gyomként. A friss illatú rukkola a keresztesvirágúak családjába (Cruciferae) tartozik, rokonai a káposztafélék. Sötétzöld, karéjos leveleit elsősorban saláták, kásák kiegészítőjeként használjuk. A rukkolát érdemes még zsenge korában leszedni, kissé kesernyés íze ekkor még nem annyira jellegzetes. Tépősaláta: fejet nem fejleszt, magszáron folyamatosan növő leveleit fogyasztjuk. Idősebb levelei nem keserednek meg egészen kora őszig szedhetőek, levelei keményebbek, mint a fejes salátáé. Több változatát ismerjük, például a Lollo rosso, Lollo bianco és a Lollo verde. Címlapkép: Getty Images