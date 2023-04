Ezek a legjobb pizzériák 2023-ban a vidéki Magyarországon: itt a toplista

Pizza az az étel, aminek nincs szezonja, minden évszakhoz és napszakhoz tökéletesen passzol. Gyors megoldás, ha melegítesz a mélyhűtőből egy fagyasztottat, ráérősebb napon keresel egy beülős helyet, vagy házhoz rendelsz egy családi adagot és bekuckózol vele a tévé elé. Képtelenség megunni? Na nem, de azért vissza-visszatérő étele lett korunk emberének. A HelloVidék megnézte, hol mennyiért kapható, sorra vesszük a legjobb vidéki pizza-lelőhelyek is! Végezetül hozunk egy villámgyors és tutira működő recept is!

A pizza a hamburger előtt az egyik legkedveltebb házhoz is rendelhető gyorskajánk – de erről mindjárt külön is szólunk. Titka - olasz ismerősünk szerint - a liszt minősége és a kelesztés, de az autentikus pizzához jól megépített, fatüzelésű kemence is kell. Manapság - rezsisokkos időkben - az sem mindegy, ezt a kemencét mivel fűtik fel. 2023-ra nem egy pizzázó extrémen megnövekedett kiadásokkal nézhet szembe: nemcsak a bődületes élelmiszer-infláció, hanem a megnövekedett villany- és gázszámla miatt is. Kezdjük is azzal, rendeljünk inkább, vagy beüljünk? Megnézzük azt is, vidéken hol mennyiért kapható most a pizza, aztán sorra vesszük a legjobb vidéki pizza-lelőhelyek! Végezetül hozunk egy kiváló pizzarecept is, mert azért lehet (bár erről nem tudtuk meggyőzni olasz barátunkat) jó pizzát sütni, légkeveréses sütőben is.

Első és legfontosabb kérdés: rendeljünk vagy beüljünk?

A Pénzcentrumnak nyilatkozó melegétel-házhozszállítással foglalkozó cégek szerint a velük kapcsolatban álló éttermek ételeinek az árai kisebb mértékben emelkedtek, mint amekkorát a legnagyobb boltláncok élelmiszerosztályain tapasztalhatnak a magyar vásárlók. Ezt támaszthatja alá az is, hogy a tavalyi évben nem csökkent a házhoz rendelési kedv, sőt még a kedvenc ételek rangsorát sem rendítette meg az évtizedek óta nem látott infláció Magyarországon. Mindez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem történtek drágulások, az ételek átlagosan drágábbak lettek, nőttek a szállítási költségek is.

Hiába az infláció, a pizzából nem engednek a magyarok

Ahogy a Pénzcentrum a Foodpandától megtudta, évek óta változatlan a slágerételek toplistája, és ez nem változott sem a Covid alatt, sem a mostani növekvő infláció hatására. Az adatok alapján ugyanis a magyarok imádják a pizzát, a melegételrendelések 27%-át ez a frizbi formájú élvezet tette ki: azon belül magyaros, húsos, hagyományos és különleges - minden jöhet. A második legnépszerűbb ételcsoport a hamburgerek, ez a 2022-es évben a melegétel rendelések 21%-ánál került a futárok szállítódobozába – közölte a lappal a Foodpanda. Ezen felül a további 3 legnépszerűbb ételkategória a magyaros (9%), egyéb amerikai (8%) és egyéb olasz (4%) (például tésztaételek) voltak. A vállalattól a Pénzcentrum azt is megtudta, hogy ha konkrét melegételt nézünk, akkor ezt a helyet évek óta a sajtburger foglalja el.

A rendelt ételek tekintetében tehát nem mutatkozott meg az évtizedes infláció hatása. Sőt, a Foodpanda arról is tájékoztatta a lapot, hogy ők jelenleg a rendelési számaik megszilárdulását tapasztalják. Ahogy azt lapunknak írták: „a járványhelyzet növekvő kíváncsiságot és elfogadást eredményezett az online szolgáltatások, így az ételrendelés iránt is. Ez a fogyasztói magatartásváltozás továbbra is erősödik, most azonban ez a kíváncsiság egybeesik az emberek szűkülő gazdasági lehetőségeivel.”

Az elmúlt egy évben is folyamatos növekedést tapasztaltunk a rendelések számában. A legnépszerűbb ételek tekintetében nincsen változás tavaly januárhoz képest, továbbra is a hamburgerfélék és menük, különböző ázsiai tésztafélék, pizza, gyros és kebab a legnépszerűbb ételek

- válaszolta kérdéseikre Tajta Ákos, a Wolt regionális ügyvezető igazgatója.

Az áremelkedésekkel kapcsolatban a Wolt arról is tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy az elmúlt egy évben a gazdasági helyzet miatt a vendéglátóhelyek nagy része kénytelen volt emelni az árait, ez alól a Wolton keresztül házhozszállítást kínáló éttermek sem jelentenek kivételt. A konkrét számok kapcsán a házhozszállító cég viszont azt mondta, ők platformként működnek, közvetítőként kötik össze az éttermeket és üzleteket a vendégekkel.

A Foodpanda még elárulta, hogy az emelkedő alapanyag- és energiaárak az elmúlt 12 hónapban megjelenhettek a fogyasztói árakban. Ezen felül fontos tényezőként emelték ki, hogy a kiszállított étel ÁFÁ-ja továbbra is több mint 20%-kal magasabb mint ugyanannak az ételnek az étteremben elfogyasztott változatáé, ami a nettó ár emelkedése esetén nagyobb mértékben drágítja a gyorskereskedelmi cégek kényelmi szolgáltatását.

Mit szeretünk rátenni?

A 2018-as képhez viszonyítva rögtön szembetűnő, hogy az egyesek által perverz pizzaszörnynek tartott, de sokak által kedvelt hawaii pizza karrierje mintha leáldozóban lenne hazánkban – írta a Pénzcentrum. Míg 2018-ban Budapesten, Székesfehérváron, Szombathelyen, Debrecenben és Miskolcon is ananászos pizzamutáció számított a legnépszerűbbnek, mára minden vizsgált városban kiszorult az első helyről.

A magyar pizzaízlés uniformizálódására utal, hogy a vezető pizza szerepét a legtöbb helyen a sonkás pizza vette át: 24 településből 13 helyen ez számított a leggyakrabban kiszállított típusnak. A második helyen a húsimádó pizza végzett, amely négy településen volt a legnépszerűbb, a bronzérem pedig megosztva a sonkás kukoricás és a magyaros pizzáké lett: ezek három-három településen voltak a legkeresettebbek. Csupán egy település volt, ahol nem e négy pizzatípus közül került ki a legnépszerűbb típus, Hódmezővásárhelyen ugyanis a kolbászos pizza volt a legkelendőbb.

Egy magyar pizzéria is bekerült Európa legjobbjai közé

A világ első számú pizzáját hol máshol, mint a pizza szülőhazájában, Nápolyban sütik, a hely neve pedig Diego Vitagliano Pizzeria. Jó hír viszont, hogy nem kell feltétlenül külföldre zarándokolnunk ahhoz, hogy egy magas szinten jegyzett pizzát megkóstoljunk! A budapesti Belli di Mamma például nemcsak Magyarország egyik legkedveltebb pizzériája, de Európa top 50-es listájának előkelő, 19. helyét foglalta el.

Úgy áll a helyzet, hogy szinte minden magyar településen, ahol találni legalább egy dohányboltot és egy kocsmát, már biztosan kinyitott egy pizzéria, nagyvárosokban pedig több tucat hely közül választhatunk. Vidéken is egyre több olyan pizzázóhelyet találunk, ahol igényes, kemencés, minőségi tésztából készül a finomság. Vas megyében, az osztrák határtól pár lépésnyire, Szentpéterfán például ott a Nazdravje, egy kisvendéglő, ami egy interaktív falumúzeum is, romkocsma hangulattal, ahol van házi tepertőkrémes kenyér, és helyben sütik a pizzát. Amúgy is csoda egy hely ez a Szentpéterfa, kies fekvésével, horvátul beszélő lakosaival, rendezett virágos portáival, túraútvonalaival még kánikulában is remek úticél. Majdnem zsákfalu, de nyitva van Európa felé. Szóval, nemegy ilyen remek helyet is felfedezhetünk magunknak, miközben csak arra vágyunk, hogy együnk egy jó pizzát!

A 2022-es Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauz TOP 10 vidéki alternatív vendéglátóhelye közül is nemegy kulthelyen kínálnak pizzát is. A listán előkelő helyen szerepel az encsi „Pizza, Kávé, Világbéke” Ahogy a helyről írják:

Az encsi olaszok, Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd legendás street food koncepciója Miskolcon, 2021-től pedig Debrecenben is elérhető. A helyek pizza koncepciója, a pizza romana stílusú szeletek könnyedek, szinte légiesek (az extrém hosszan tartó kelesztés teljesen eltüntette az élesztőbaktériumokat), az így könnyen emészthetővé varázsolt tészták feltét kínálatának a fantázia és Dudás Szabolcs gondolkodása tud csak határt szabni. A nagyszerű pizzák mellé természetesen becsatlakozik az ikonikus Gianni Frasi kávé, valamint a prémium delikáteszek polcán fellelhető alapanyagok. Pizza, Kávé, Világbéke éttermek kortárs, trendet teremtő egységek.

Érdemes lehet betérni a tapolcai Vulcanus Pizzabarba is, ahogy a tulajok magukról mesélik:

A pizzakészítés titkait az olasz hagyományok legjobb őrzőitől tanultuk, akik megtanítottak minket az igazi pizzakészítés minden fortélyára. Pizzáinkat kézzel nyújtjuk, speciális olasz friss tésztákhoz való 00-ás vagy teljes kiőrlésű lisztből. Kizárólag prémium minőségű alapanyagokat terítünk rájuk, amelyeket nagy gonddal válogatunk ki különböző országok piacairól és a helyi termelőktől. Fatüzelésű kemencénkben pizzáink néhány perc alatt készre sülve illatoznak, akárcsak a szűken kanyargó olasz utcácskákban.

Íme, ezek most a vidék legjobb pizzériái – TOP 10-es lista

A Restaurantguru segítségével mi is összeszedtük a magyar vidék legjobbnak ítélt pizzázóit. A lista szubjektív értékelések alapján készült, de háromféle pontozást is hozunk hozzá… Nézzük hát!

1. D'Alíz Pizza & Caffe - Győr

Google: 4.8 (297 látogató)

Facebook: 4,9

Tripadvisor: 5.0 (101 reviews)

2. Pizza,Kávé,Világbéke - Miskolc

Google: 4.8 (2503 látogató)

Facebook: 4,9

Tripadvisor: 4.5 (82 reviews)

3. Stube Restaurant - Pilisvörösvár

Google: 4.8 (2782 látogató)

Facebook: 5

Tripadvisor: 5.0 (160 reviews)

4. La Pizza Nostra - Veresegyház

Google: 4.7 (1953 látogató)

Facebook: 4,8

Tripadvisor: 5.0 (74 reviews)

5. Rossita Pizzéria - Miskolc



Google: 4.7 (1765 látogató)

Facebook: 4,3

Tripadvisor: 4.5 (152 reviews)

6. Il Padrino Pizza Club - Eger

Goggle: 4.6 (1953 látogató)

Facebook: 4,8

Tripadvisor: 4.5 (345 reviews)

7. Tar Pizza - Debrecen

Google: 4.8 (488 látogató)

Facebook: 4,8

Tripadvisor: 4.5 (97 reviews)

8. Vesuvio Pizza - Mohács

Google: 4.8 (354 látogató) Facebook: 4,89 Tripadvisor: 5.0 (22 reviews)

9. Giuseppe Pizzéria Keszthely

Google: 4.6 (1342 látogató)

Facebook: 5

Tripadvisor: 4.0 (104 reviews)

10. Felicita Pizzeria - Miskolc

Google: 4.8 (436 látogató)

Facebook: 4,9

Tripadvisor: 5.0 (33 reviews)

Kétezer forint alatt egy Margheritát sem kapni (Pizzaárak)

Az online térben arra is rákerestünk, hogy a fent sorolt top vidéki pizzériákban mennyiért lehet egy átlagos (32 cm-es) pizzát rendelni. Tudjuk jól, a házhoz szállításhoz külön árat is felszámolhatnak (van ahol 600 forintot), jellemzően 500 forintos átlagáron pedig különböző feltételeket és szószokat is kérhetünk még rá. Jellemzően, feltéttől függően 2100-4000 forint között mozog vidéken a pizza ára, de lássuk:

Margherita: 2130 – 2700 Ft/db

Szalámis: 2630 – 2890 - 3500 Ft/db

Gombás, Hawaii: 2890- 3500 Ft/db

Vegetariana: 2990 – 3500 Ft/db

Tonhalas: 2990 – 3500 Ft/db

Nem feltétlenül és jelentősen olcsóbb az sem, ha a szupermarketben bepakolunk pár doboz mélyfagyasztottat, főleg ha számba vesszük, hogy azal még dolgoznunk is kell, és a kisütése sincs ingyen. Rákerestünk online webshopokban, ezek most az árak:

Mélyfagyasztott pizzaárak (32 cm)

S-Budget gyorsfagyasztott pizza sonkával, gombával, edámi és mozzarella sajttal 310 g: 890 Ft/db

SPAR gyorsfagyasztott, elősütött 4 sajtos pizza 380 g: 1099 Ft

Dr. Oetker Ristorante Pizza Diavola gyorsfagyasztott pizza csípős szalámival, chilipaprikával 350 g (Spar): 1290 Ft/db

Dr. Oetker Guseppe gyorsfagyasztott pizza szalámival 380 g (Tesco): 1 599 Ft/db

Buitoni Forno di Pietra gyorsfagyasztott sonkás-gombás pizza 350 g: 1699 Ft/db

Egy kis pizzatörténelem A pizza kelt tésztából készült vékony, korong alakú alapra helyezett feltétekkel ellátott, olasz eredetű étel. Nevének eredete a latin "pincere" azaz összegyúrni szóval magyarázható. Az egyik legősibb emberi étel, története egészen az ókorig nyúlik vissza. A legelső, írott formában megjelenő pizzáról a Vergilius által, Krisztus előtt 20 körül írt "Aeneis" című műben esik szó. Mivel azonban korábban az ókori Egyiptomban és Pompei romjai közt is találtak a régészek pizzakészítésre utaló ábrázolásokat, forrásokat, feltételezik, hogy a pizza múltja minimum a Krisztus előtti 3. századig vezethető vissza. (Ekkoriban idősebb Cato is megemlékezett hasonló ételekről.)



A modern pizza feltalálását egy bizonyos Raffaele Espositónak tulajdonítják, aki az 1880-as években egy felkapott nápolyi sütödében dolgozott (neve: Pizzeria Brandi). Neve ezért maradt fenn, mert 1889-ben I. Umberto olasz király és Margherita di Savoia királyné nápolyi utazásakor különleges, olasz nemzeti színekben pompázó pizzát készítette a királyi párnak. A fehér színt a mozzarella, a zöldet a bazsalikom, a pirosat pedig a paradicsom adta. Az étel a királynő nevét kapta: Margherita.



Körülbelül az 1830-as évekig csak utcai árusok árulták a pizzát, majd Nápolyban megnyílt az első igazi "beülős" pizzéria, az Antica Pizzeria, ami még mindig működik a Via Port'Alba 18. szám alatt. Később a XIX. században az olasz bevándorlók magukkal vitték a pizzakészítés mesterségét Amerikába, ahonnan az 1950-es években indult világhódító útjára.

Íme, a filléres nápolyi pizza receptje!

A pizzához Magyarországon is megtalálunk már minden alapanyagot kiváló minőségben, ami már csak azért is fontos, mert igazán finom ételt mindig akkor kapunk, ha odafigyelünk az alapanyagok milyenségére is – írta korábban a HelloVidék, ahol pontos receptúrát kaphatunk arról is, hogyan készül a tökéletes nápolyi pizza.

Nápolyi pizza recept - hozzávalók (3 db 32-cm-s pizzához):

500 g pizza liszt (00-ás)

300 ml víz

lencsényi friss élesztő (Nem több!)

1 teáskanál tengeri só

kelesztőedénybe: 1-1.5 ek olíva olaj

Feltét:

200 ml fűszeres paradicsompüré (darabos, hámozott paradicsom)

fél teáskanál só

1 evőkanál olíva olaj

100 g szeletelt császárszalonna

2x100 g mozzarella vagy zsíros kemény sajt (zsíros)

olajbogyó, capri bogyó

A tészta hozzávalóit alaposan összegyúrjuk egy tálban, mindent együtt. Egy szép, sima felületű, kemény tésztát kell kapnunk. Egy jó nagy, legalább 2 literes műanyag edényt kiolajozunk, és ebbe tesszük majd a tésztákat. A pizzákat 18-20 dekánként gombócozzuk, ezért ebből az adagból hármat készítünk. Ha elkészültünk, lezárjuk és a hűtőbe tesszük legalább 72 órára. A legjobb az 5 napos!

A folytatáshoz kell még paradicsomszósz, és a feltétek, de erről részletesen itt olvashattok!

Ha nincs otthoni fatüzelésű kemencétek, akkor sincs nagy baj, a sztárszakács, Jamie Oliver ebben a videóban megmutatja, hogyan is lehet villámgyorsan otthon is remek pizzát sütni:

Címlapkép: Getty Images