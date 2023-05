Unod a hagyományos koktélokat? Mutatjuk, hogy dobd fel őket gyógy- és fűszernövényekkel

Azt már a legtöbb koktélfogyasztó tudja, hogy az olyan italokhoz, mint a mojito és a menta julep, egy marék menta kell. Kevesen tudják, de nem ez az egyetlen gyógynövény, amelyet italokhoz adhatunk. A gyógynövényes vagy fűszernövényes koktélok népszerűbbek, mint azt gondolnánk, hiszen tökéletes alapanyagok egy-egy alkoholos ital kiegészítéseként. Legyen szó bazsalikomról, levenduláról vagy rozmaringról a saját kertünkből, vagy a piacon vásárolt fahéjrudakról, a gyógynövények és fűszerek kínálata az ízesítés, fűszerezés új birodalmát nyithatja meg előttünk, ha szeretünk olykor koktélokat készíteni.

Ezeket az ízeket nem nehéz belecsempészni az italokba. A friss fűszernövényeket gyakran egyszerűen csak bele kell dobni, keverni az italunkba. Meg fogsz lepődni, hogy a gyógynövények és fűszerek milyen jól párosulnak más ízekkel, hogy lenyűgöző italokat hozzanak létre. A The Spruce készített gyűjtés alapján rengeteg dologgal dobhatjuk fel kedvenc, nyári hűsítőinket.

Bazsalikom

A bazsalikom félédes, fűszeres, ánizsos íze miatt lenyűgöző koktél alapanyag. Leggyakrabban összekeverve tökéletes társ a ginhez. Az eper és a bazsalikom kombinációja mindenkinek szerepeljen a kihagyhatatlan listán, érdemes kipróbálni vodkával kevert koktélok esetén is.

Kardamom

A kardamom nem idegen az italoktól, bár ritka a koktélokban. Ez a fűszer egyszerre édes és csípős, egyfajta füstös meleget és szinte keserédes, citromos ízt ad az italokhoz. Vagy beletesszük meleg italokba, vagy összetörjük a hidegekhez. Őrölt (vagy porított) kardamomot is használhatunk a koktélokba. A kardamom gyakran megtalálható más melegítő fűszerek mellett, beleértve az ánizst, a fahéjat, a szegfűszeget, a gyömbért, a narancsot és a vaníliát. A legtöbben a masala chai alapanyagaként ismerik, de nagyszerű kiegészítője számos kávékoktélnak és teaitalnak is. Néhány forralt bor és klasszikus wassail receptben is megtalálható.

Fahéj

Igazi természetes keverő rúd válhat a fahéjból koktéljaink mellé. A fahéj meleg, édes, fás aromája és íze nélkülözhetetlen az őszi és téli italokhoz. A fahéjas pálinka íze inkább az édességre hasonlít, csakúgy, mint a többi kereskedelmi forgalomban kapható fahéj ízű likőr. Érdemes kipróbálni a fahéjas whiskyt, az almás-fahéjas tequilát vagy az almás-körtés-fahéjas vodkát is. A fahéjrúd szép lassan engedi ki ízét az italokban. A forró vajas rum, valamint az almás martini, sütőtök martini és forró kakaós koktélok csak néhány recept, ahol hasznos lehet. Az őrölt fahéj nem oldódik túl jól. De az őrölt fahéjat cukorral is összekeverhetjük, hogy a koktélos poharak szélét beleforgassuk

Koriander

A koriandernek nagyon jellegzetes, csípős íze van, citromos gyömbérre emlékeztet egy csipetnyi zsályával. Egy kicsit erős ízű, így az emberek vagy szeretik, vagy utálják. A koriandert mindig frissen kell használni, és gyakran keverik különböző italokba is. A koriander jól párosítható édes és fűszeres paprikával, citrusfélékkel, uborkával, citromfűvel, mentával és tamarinddal. A koriandert gyakran sziruppá főzik, és olyan receptekben használják, mint a Coriandrum koktél. Lényeg, hogy próbáljuk meg olyan italokba keverni, amelyek tartalmaznak bármilyen fűszert, valamint almát, chilipaprikát, kókuszt, körtét vagy paradicsomot.

Gyömbér

A gyömbért számtalan koktélhoz adják sokféle formában, beleértve a gyömbérsört, sört és likőrt. A friss gyökér hozzáadja azt a jellegzetes meleg fűszerezést, amellyel csodálatos italokat készíthetünk. Ha úgy látjuk, hogy a gyömbér kezd megromlani, tartósítsuk gyömbérszirupként. Legyen szó egyszerű gyömbéres limonádéról, gránátalmás-gyömbéres martiniről vagy teával átitatott rumos koktélról, remek hozzávaló a lehet. A szirupot akár gyömbér sör készítéséhez vagy gyömbérlikőr helyettesítésére is használhatjuk. A gyömbérből gyömbérvodkát is készíthetünk. A gyömbér összetevők jól passzolnak minden likőrhöz, bár a rum és a vodka a legjobb a friss gyömbérhez.

Levendula

A levendulából gyönyörű virágos koktélokat készíthetünk. A virágok a legillatosabbak és legízletesebbek, de a levelek is használhatók. A gyógynövényt gyakran használják, hogy olyan gyönyörű italokat készítsenek, mint a levendulás-citromos martini, arról nem is beszélve, hogy a virágok lenyűgözőek, ha jégkockába fagyasztják őket. Leggyakrabban ezt a gyógynövényt egyszerű levendula szirup készítésére használják. A zamatos és egyszerű levendula martinitől a frissítő levendula zafír collinsig ez egy egyszerű módja annak, hogy élvezzük az édesen virágos ízt.

Menta

A menta messze a leggyakrabban használt és legnépszerűbb gyógynövény a koktélokban. Hírnevének nagy részét a mojitónak és a mentás julepnek tulajdonítják, bár hűvös, frissítő íze csodálatos kiegészítője számtalan receptnek. Jól párosítható lime-al, citrommal és más gyümölcsökkel, valamint bazsalikommal, csokoládéval és gyömbérrel. Sok fajta menta létezik. A fodormenta a legelterjedtebb és az a típus, amellyel valószínűleg találkozni fogsz csomagolva a terménypiacokon. Lágy és frissítő, kellemesen csípős ízzel. A borsmenta is meglehetősen népszerű, és kifejezettebb mentolos jegyekkel rendelkezik. Az alma-, csokoládé-, citrom-, lime- és ananászmenta újabb ízréteget adhat az italokhoz. A koktélok többségéhez keverd össze például gyümölccsel vagy sziruppal. Hasznos lehet, ha a leveleket kicsit megnyomkodjuk, hogy felébresszük a gyógynövény esszenciáját, és ízesebbé tegyük őket. A rum és a whisky a leggyakoribb italtársak. Már régóta használják, olyan klasszikus koktélokban jelenik meg, mint a whisky smash és a rum alapú Madison Avenue . Leghíresebb italainak modern változataiban a menta különféle gyümölccsel párosul, az ananászos mojitótól a málnás mojitón és a fehér őszibarack juleptől a gyömbéres julepig.

Rozmaring

A rozmaring olyan szép, mint a levendula, és a kettőt gyakran párosítják koktélokban. Ez a gyógynövény azonban átívelheti az évszakokat. Ugyanolyan csodálatos illatú a tél közepén, mint a forró nyári napokon. A rozmaring meleg és fás ízű, borsos virágossággal, amely egyedi és hívogató. A gyógynövény ritkán virágzik, ezért a vastag, merev leveleket használják. Illatban és ízben mindenesetre elég intenzív. A rozmaringot összekeverhetjük, szirupba keverhetjük, vagy likőrbe önthetjük. Ha köretként egy szálat adunk italunkhoz az italt ízesíthetjük vele, de meg is gyújthatjuk, hogy füstölögjön a poharunk. A rozmaring rum, tequila, vodka és whisky receptekhez használható. Egyike azon kevés gyógynövényeknek, amelyek a scotchot is kibírják.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)