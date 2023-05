Mennyei kísértés a szupertitkos összetevős rántotta: itt a legújabb TikTok slágerrecept

A TikTokon terjed egy videó, amiben nem másra öntik a felvert és megfűszerezett tojásokat, mint vajon pirított, nagy szemű zsemlemorzsára. De ha már tojás és rántotta, hozunk még hozz pár remekbe szabott magyaros receptet!

Ha meguntad az egyszerű rántottát, akkor ez lesz az új kedvenced! Egy kis módosítás, máris más ízeket érzel. Bármennyire is meglepő lehet ez a szokatlan összetevő, tényleg nagyon passzol a rántottába. Íme a mindmegette.hu által is közzétett recept, amit a kitchn.com oldalról szemléztek. Hozzá közölték a receptet is:

A tojásokat felverjük, öntünk hozzá egy kis tejet, ízlés szerint reszelt parmezánt, majd sózzuk, fűszerezzük!

Egy serpenyőben közepes lángon vajat olvasztunk, és hozzáadjuk a lehetőség szerint durva szemű Panko zsemlemorzsát – két tojásonként egy evőkanállal számolhatunk – és szépen lassan, folyamatos kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk, megvárva, míg a vaj finom dióillatot nem áraszt (ez körülbelül 4 perc).

Hozzáadjuk a felvert tojásokat, és a szájízünknek megfelelő sűrűségűre sütjük a rántottánkat!

Mielőtt a tojást ráöntjük a zsemlemorzsára, egy evőkanálnyit szedjünk ki belőle, és a kész rántottánkat hintsük meg vele – így még ropogósabb lesz az élmény!

Hozzá egy friss TikTok recept:

Miért fogyasszunk tojást? A tojás rendkívül fontos tápanyagot tartalmaz, a kolint, amelyhez égető szükségünk van az anyagcsere egészséges működéséhez. Több kutatás is igazolja, hogy azok a túlsúlyos emberek, akik zsírszegény étrendet követnek, és mellé kolinban gazdag reggelit, például tojást fogyasztanak, ugyanolyan kalóriabevitel mellett is többet fogynak, mint azok, akik ugyanilyen paraméterek mellett a szénhidrátban gazdag reggelire, például zsemlére szavaznak. Egy tojással pedig a napi kolin-szükségletünk 20-25 százalékát is magunkhoz vehetjük. A kolin ráadásul abban a folyamatban is szerepet játszik, amelynek során a máj a belekbe juttatja az ártalmas koleszterint, vagyis segít abban, hogy a szervezet megszabaduljon ettől a vegyülettől.

Ha mégis egy igazi magyaros tojásos parasztreggelire vágyunk, íme, egy felturbózott tojásos recept:

