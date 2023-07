Gyomnövényként irtjuk, pedig a fiatalság záloga: így készül mennyei pástétom belőle

Rengeteg olyan növény növekszik a kertünkben, akár a fű között megbújva, amit gond nélkül kigyomlálunk, bele sem gondolunk, milyen hasznos lehet a gaznak tartott, számunkra ismeretlen zöld. Most a kövér porcsint, egyszerűen szólva a porcsint mutatjuk be, amit nemes egyszerűséggel a fiatalság zálogaként is emlegetnek a gyógynövények szakavatott ismerői, a drogériákban pedig súlyos pénzeket kérnek el tőlünk pár grammért. A jó hír, hogy a legtöbb magyar kertben magától megterem, csak szét kell néznünk, hogy észrevegyük. Mutatjuk, hogyan készíthetünk belőle mennyei pástétomot.

Hogy ismerjük fel a kövér porcsint?

Népies neve disznója, disznóporcsin, kövérfű, kövérke, kövérlányka, poncsér. Csupasz, 30 cm magas, egynyári növény, húsos, kúszó szárral. Pozsgás, fényes levelei sötétzöld színűek, tojásdad alakúak. Virágainak 5-6 szirma van. Kellemesen savanykás íze miatt főzve fogyasztják. Június végén megjelenik a kövér porcsin pozsgás fényes leveleivel, szinte kiirthatatlanul. Lehet szárazság, lehet esős időszak, a porcsin szabadon burjánzik. Szétterülő ágaival gyorsan beborítja a kertet.

Az említett környezetben a fajtatévesztés lehetősége igen csekély, de nem úgy a mérgezésé! Érdekes módon ráadásul mindez nem is a területen őshonos lágyszárú növényeknek köszönhető; sokkal inkább a parkosítással, kertépítéssel megjelenő dísznövényeinkkel hozható összefüggésbe. Az őshonos fűfélék között – amik egy része a pázsitjaink alkotó fajai – nincs mérgező. Az itt megtelepedő gyomnövények között is kimondottan ritka az a faj, vagy az a mennyiség; ami már gondot tudna okozni. Így azt mondom, hogy a veszély nagyon minimális, de ennek fenntartásához szükségesek dolgok. Többek között némi fajismeret, természettisztelet és alázat. Ezekkel a jellemvonásokkal felvértezve nincs okunk aggódni. Igen ám, de környezetünkben élnek gyermekek és felügyeletre szoruló személyek is. Ezek a szituációk, főleg akkor, ha nem is egész növénnyel van dolgunk, csak annak egy részével; nos ezek lehetnek veszélyesek!

Ezért alapszabály, hogy különálló – azaz téveszthető – növényi részeket nem fogyasztunk! Pl. gyökerek, melyeken az azonosításhoz szükséges egyéb növényi részek nincsenek. A kérdésben megfogalmazott két faj esetén nem zárom ki a tévesztés lehetőségét még egész növények esetén sem, de erre igen minimális az esély.

Ez viszont drasztikusan megnőhet, ha valaki csak a mezei szulák (Convolvulus arvensis) virágait gyűjti pl. saláta dísznek és hozzá szed tévedésből a szintén fehér, szintén tölcséres alakú csattanó maszlag (Datura strammonium) virágaiból. Ez utóbbi faj ugyanis – mennyiség függvényében – képes súlyos problémák előidézésére, az esetleges halállal bezárólag, tette hozzá a szakember.

Ebben a növényben van a legtöbb omega-3

Az esszenciális zsírsavak (omega-3 és alfa-linolénsav) a kövér porcsin súlyának több mint 15%-át adják. Innen származik gyulladásgátló és véralvadást gátló (vérkeringést serkentő, érelmeszesedés kialakulásának veszélyét mérséklő) tulajdonsága. Magas C- és E-vitamin, valamint béta-karotin és glutationtartalmának köszönhetően antioxidáns és immunerősítő hatást fejt ki. A vér koleszterin- és cukorszintjére kifejtett hatásával védi az artériákat. Ásványi sókat is tartalmaz: kalciumot, káliumot, magnéziumot, foszfort. Mézgája lágyító hatású, frissítő, sebgyógyító, víz- és féreghajtó. Elrágva erősíti a foggyökereket és megszünteti a fogínyvérzést.

Belsőleg a kövér porcsin a szívproblémák, illetve a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére ajánlott. Mint állítólagos megelőző szert "az öregedés folyamatának lassítására" alkalmazzák. Külsőleg izomgörcsök fellazítására használatos.

Papp-Felber Anita, a Gazt-evő blog szerzője mesélte a HelloVidéknek, hogy ő a saját kertjében mindig meghagy egy bokrot, napi szinten fogyaszt belőle nyersen, friss hajtásaiból salátát készít, de remekül lehet ételeket is dekorálni vele.

Súlyos ezresekért árulják a boltokban

Kapható teaként is, de leginkább kapszulás formában kínálják kiváló hatóanyagát: egy doboz porcsin kapszula 5000-10000 forintba is kerülhet.

Lopes-Szabó Zsuzsa, a bükki füvesember, vagyis Szabó Gyuri bácsi lánya elárulta a HelloVidéknek, hogy bár ők nem árusítanak porcsinból készült teát, de a gyógyhatásait sokra becsülik:

A porcsinfű teáját vese- és hólyagbántalmak, vesekőképződés esetén fogyaszthatjuk. Prosztata-megnagyobbodásra, illetve prosztatagyulladásra is ajánljuk. Vérzéscsillapító hatása miatt gyomor-, bél- és tüdővérzés esetén is alkalmazható. Bélhurutnál, valamint bélférgesség esetén is fogyasztható.

Így készül a gazból a finomság: mennyei porcsinpástétom

Az alábbi TikTok videóban lépésről lépésre követhetjük, hogyan készül ebből a gaznak tartott növényből a mennyei vacsora.

Miután megtisztítjuk, megmossuk a porcsint, tegyük turmixgépbe apróra vágott hagymával és fokhagymával.

Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Kész is a krémes finomság, amit kenyérre kenve reggeliként vagy vacsoraként is fogyaszthatunk.

