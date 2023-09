Ezek az őszelő slágerzöldségei: belőlük készülnek a legfinomabb szendvicskrémek

Beköszöntött az ősz, de még mindig találhatunk a kertünkben szüretelésre váró, zamatos zöldségféléket, melyekből finom és egészséges szendvicskrémeket készíthetünk. A gyerekek is biztosan szeretni fogják a finomságokat, és az iskolába is magukkal vihetik egy kiflire vagy zsömlére kenve. A receptjeink szerint elkészítve a a legkisebbek is megeszik majd ezeket az esetleg "nemszeretem" zöldségeket is.

Beköszöntött az ősz, de még mindig vannak olyan zöldségek a kertben, amelyek másodvirágzásukat, jobban mondva termésüket élik, és a piacokon is most van belőlük a legtöbb. Ezek közé a nem túl igényes zöldségfélék közé tartozik a cukkini és a kissé igényesebb, a hazai kertekben még nem annyira túltermesztett, de nagyon hálás és sokoldalúan felhasználható padlizsán is, ami valójában gyümölcs, akárcsak a paradicsom, de a köztudatban zöldségként él. A kápia paprikát pedig senkinek nem kell bemutatni.

A háztáji kiskertekben még javában érik a paradicsom, a paprika, káposzta, de a gyökérzöldségekből is szüretelhetünk. Le lehet szedni a padlizsánt, a sóskát és a spenótot is. A burgonya betakarításának fő ideje szeptember, de vannak korábban és későbben érő fajták is. A burgonya virágzás után szedhető fel.

Ennyibe kerülnek a vidéki piacokon

Nem a legolcsóbb zöldségfélénk a padlizsán, de szezonjában, ilyenkor a nyár végén-ősz elején szerencsére megfizethető. Az édes kaliforniai paprika is ilyenkor a legolcsóbb, ahogy a cukkini és a káposztafélék vagy éppen a burgonya is.

A vidéki fogyasztói piacokon az AKI PÁIR jelentése szerint a 35. héten a padlizsán kilója Debrecenben 500 Ft, Szegeden pedig 650 Ft átlagosan. A kaliforniai paprika ára jóval húzósabb, 1450 Ft kilónként, a burgonya pedig fajtától függően 380 és 600 forint közötti áron kapható a piacokon.

A cukkini a piacokon valamivel olcsóbb, mint a padlizsán, cserébe nem kapható mindenütt. A boltokban igen változatos árakon kaphatóak a fenti zöldségek, a piaci átlagárnál nagyjából 150-200 forinttal drágábban.

Igazán napfénykedvelő növények

Ha van kertünk, ráadásul napsütötte helyen, akkor szerencsések vagyunk, mert magunk is megtermeszthetünk sok zöldségfélét. Ha az alábbi növényeket termesztjük a napfényes veteményesben, bőséges termésben lesz részünk még ilyenkor, szeptember elején is:

Padlizsán

Uborka

Cukkini

Paprika

Paradicsom

Kukorica

Padlizsán- Ezért együnk sokat belőle

Lila színe miatt a padlizsán mindig is kitűnt a zöldségfélék közül – ez a tápláló finomság a nadragulyafélék családjának tagja, melybe a burgonya, a paradicsom és a paprika is tartozik. Botanikailag gyümölcs, és nem zöldség, ugyanúgy nő, ahogyan a paradicsom. Ám a konyhában, felhasználása szempontjából sokkal inkább zöldségnek tekintjük. Más színes zöldségekhez hasonlóan a padlizsánnak is számos egészségügyi előnye van, írja a healthline.com.

1. Segít ellenőrzés alatt tartani a diabéteszt

A padlizsán rostban gazdag, oldható szénhidrát viszont kevés van benne. Igen hatékony emiatt a vércukorszint szabályozásában valamint a glükóz felszívódásának kontrollálásában. A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára ideális választás.

2. Jótékony a szívre

Az egészséges padlizsán összetevőinek köszönhetően nagymértékben leviszi a koleszterinszintet és a vérnyomás stabilizálásában is segít – mindezzel hozzájárul a szívproblémák kockázatának csökkentéséhez. A padlizsán káliumtartalma hozzásegíti a szervezetet a megfelelő hidratáltsághoz. Megelőzi a szívkoszorúér-betegségek kialakulását.

3. Az agy egészségére is hasznos

A padlizsán ún. fitotápanyagokat tartalmaz, mely megvédi a sejtmembránokat bárminemű károsodástól, valamint megkönnyíti az üzenetátadást az agy egyik részből a másikba, megőrizve a memória funkciót is.

4. Segít a vas előállításában

Vasra mindenkinek szüksége van a szervezet megfelelő működéséhez. Ugyanakkor a felhalmozódott vas sem előnyös – a padlizsánban levő nasunin viszont segít a felesleges vas eltávolításában. Mindezzel csökkenti a szívroham esélyét, azon túl, hogy a szabad gyökök ellen is felveszi a harcot.

5. Megkönnyíti a fogyást

Az egészséges padlizsán arról ismert, hogy víztartalma magas, míg kalóriatartalma alacsony. Vagyis, ideális a fogyókúrázók számára. Szivacsos szerkezete csak könnyíti a fogyasztását, természetes, nyers formájában is finom.

6. Segít az emésztésben

Egészségesen tartja és védi az emésztőrendszert a padlizsán, igen jó rosttartalma miatt. A székrekedést is megakadályozza, és a vastagbélrák kialakulásának esélyét is csökkenti.

7. Egészséges hajunk, bőrünk lesz

A padlizsán magas víztartalma okán megfelelő hidratáltsággal látja el a bőrt, de a hajra nézve is jótékony a hatása.

8. A krónikus betegségek megelőzője

A padlizsán csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek valamint a stroke kialakulásának esélyét.

9. Segít leszokni a dohányzásról

Kevés mennyiségben ugyanis nikotint is tartalmaz ez a finom zöldség, így könnyebbséget jelenthet annak, aki éppen szeretné letenni a cigarettát.

10. Antibakteriális hatások

A padlizsánban elegendő mennyiségű C-vitamin található, tehát antibakteriális és antivirális védelemmel vértez fel bennünket!

Tápértéke a következőképpen alakul: egy csészényi – kb. 82 grammnyi – padlizsánban 11 százalék rost, 10 százalék mangán, 5,4 százalék molibdén, 5,3 százalék kálium, 4,5 százalék folsav, 3,5 százalék K-vitamin, 3,5 százalék réz, 63,5 százalék B-vitamin, 3,1 százalék triptofán, 3 százalék C-vitamin és 2,8 százalék magnézium található.

Számos ízletes zöldséges, húsos étel készíthető az egészséges padlizsánból, a receptek sorában az egyik legfinomabb a padlizsánkrém, amelyet pirítóssal ideális fogyasztani.

Mutabal - közel-keleti padlizsánkrém

Hozzávalók

2 padlizsán

1 kis fej lila hagyma

1 evőkanál tahini (szezámpaszta)

2 evőkanál görög joghurt

2 evőkanál citromlé

4 evőkanál olívaolaj

2 gerezd fokhagyma

negyed gránátalma a tetejére (elhagyható)

petrezselyemzöld, só

Elkészítés

A padlizsánt süssük meg a sütőben - az igazi persze parázs fölött lenne; akkor jó, amikor helyenként szinte feketére sült, és puha. Hántsuk le a héját, és tegyük késes darálóba. Adjuk hozzá a fölaprított hagymát, a fokhagymát, tahinit, citromlevet, majd hagyjuk, hogy a gép dolgozzon. Sózzuk meg, és adjuk hozzá z olívaolaj felét. Tálaljuk, locsoljuk meg a maradék olívával, szórjuk meg a felaprított zöldekkel és a gránátalmamaggal. Lepénykenyérrel vagy egyéb pékáruval fogyasztjuk.

Cukkini, a kedvelt tökféle

Nagy meglepetést hozott a Mit eszik az ország? - Nagy grillfelmérése. A közel 1500 internetező véleménye alapján készült kutatás megmutatta, hogy itthon legszívesebben sajtot teszünk a grillrácsra, de a húsok mellett a legjobb 5 közé került a gomba és cukkini is, ami azért bizakodásra ad okot.

Ezért együnk cukkinit

A cukkini Közép-Amerikából származik, de mára már az egész világon elterjedt. Rokona az uborkának, a dinnyeféléknek és a töknek. Alacsony energiatartalma miatt a fogyókúra során is bátran fogyasztható. Ám ez csak egy érv mellette, mutatjuk a többit is.

1. Fogyókúrás

A cukkiniben az a jó, hogy bármely, még a legszigorúbb diétákba is bátran beilleszthető. Energiatartalma alacsony, víztartalma az uborkához hasonlóan magas, viszont kevés zsiradékot és szénhidrátot tartalmaz. Akármit is készítesz belőle, a töknél táplálóbb, de mégsem hizlaló finomság lesz a jutalmad.

2. vízhajtó

Kismamáknak, idősebbeknek gondot okozhat a testük különböző pontjain felgyülemlett víz. A vizesedésre oda kell figyelni, hiszen komoly problémákat okozhat és jelezhet. Érdemes ilyenkor a vízhajtó készítmények mellett vízhajtó élelmiszereket is fogyasztani. A cukkini tökéletesen megfelel erre a célra, ezért fogyaszd valamilyen formában minden nap, ha te is hasonló problémákkal küzdesz.

3. Kiváló székrekedés ellen

A cukkini természetes hashajtó, ezért ha szorulással küzdesz, egyél sokat belőle, hogy megszűnjön a kellemetlenség. Akkor sem kell kerülnöd, ha az emésztéseddel semmi probléma, nem fog hasmenést okozni. Élelmirost- és víztartalma támogatja az emésztést, csökkenti a székrekedést és a puffadást.

4. Egészséges

A cukkini magas ásványianyag tartalmú növény, amiben található még C-vitamin és B9-vitamin is. Néhány fogást nyersen is készíthetünk belőle, de gyakoribb, hogy sülve vagy főve tálaljuk. A hőkezelés során természetesen veszít vitamin és ásványi anyag tartalmából, összességében mégis elmondható a cukkiniről, hogy egy nagyon egészséges zöldségféléről beszélünk. A cukkiniben található fitonutriensek antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságokkal bírnak. Nulla zsírtartalma és magas tápanyagtartalma tökéletes alapanyaggá teszi.

5. Lassítja az öregedést

Antioxidáns és gyulladásgátló hatása lelassítja az öregedési folyamatot. A testben az évek során gyulladások alakulnak ki, és káros anyagok szabadulnak fel.

6. Vércukorszint stabilizáló, segíti a pajzsmirigyet

Rengeteg élelmi rost van benne, amely növeli a telítettség érzését, ezáltal csökkenti a szénhidrátbevitel iránti igényünket, a farkaséhséget. A cukkini héja sok C-vitamint és polifenolt tartalmaz. Ezek támogatják a mellékvese és a pajzsmirigy egészséges működését. Sőt, még az inzulinszintet is szabályozzák.

7. Javítja a vérkeringést

Ez annak köszönhető, hogy sok rostot és káliumot, illetve kevés nátriumot tartalmaz. Az alacsony nátriumszint és a magas káliumszint segít normalizálni a vérnyomást.

8. Erősíti a szemet

Lutein- és zeaxantintartalma révén erősíti a szemet. Ezek a vegyületek csökkentik az öregedésből eredő szemproblémákat.

9. Hangulatjavító

A benne található B-vitaminok támogatják a szénhidrátok és a fehérjék energiává alakulását, valamint fokozza a jó hangulatunkat éppen a B-vitamintartalma révén, és csökkenti a fárdatságérzetet.

10. Sokoldalúan felhasználható

A cukkinit gyakorlatilag bárhogyan, bármilyen formában lehet fogyasztani. Készíthetünk belőle főzeléket, levest, salátát, sült-zöldséges egytálat, tölteléket, ránthatjuk, de legegészségesebb és legfinomabb felhasználási módja a grillezés, ami a nyári kerti partik legnagyobb slágere lehet.

Cukkinihumusz

Hozzávalók

2 cukkini

1 evőkanál repceolaj

2 evőkanál tahini

2 gerezd fokhagyma

kevés citromlé

petrezselyemzöld, mandula a tetejére

Elkészítés

A cukkinit karikára vágjuk, megsózzuk, sütőben megsütjük. Ezután turmixgépbe tesszük, és a hozzávalókkal pépesítjük. A tetejét megöntözzük egy kis repceolajjal, megszórjuk apróra vágott petrezselyemmel és mandulával.

Kápia paprika, kaliforniai paprika

A kápia paprika már az inkák korában is ismert növény volt, mely Kolumbusz Kristófnak köszönhetően került be Európába. Ebben a korban mérgezőnek hitték, és elsősorban színes bogyói miatt termesztették, később azonban fűszerként, majd zöldségként is népszerűvé vált. Az egyik legfinomabb paprikafajta, amely édes, húsos és ropogós. Bár magas cukortartalommal rendelkezik, bármilyen étrendbe beilleszthető, így a diétázóknak sem kell lemondania róla.

Miért egészséges?

Mint minden paprika, a kápia paprika is remek C-vitamin forrás. Emellett viszont számos értékes hatóanyagot tartalmaz, mint például a kalcium, foszfor, kálium, béta-karotin. A paprika gyógynövényként betöltött szerepe sem utolsó, mivel a paprika csípősségéért felelős kapszaicin tartalmának köszönhetően fájdalomcsillapító hatással is bír. Nem véletlen, hogy fájdalomcsillapító krémekben is megtalálható. A népi gyógyászat főleg emésztőrendszeri panaszok esetén alkalmazza.

Fontos még megemlíteni, hogy segít a koleszterinszint csökkentésében, serkenti az anyagcserét és szabályozza a vérkeringést. Semlegesíti a káros szabadgyököket, így segít a rákos folyamatok kialakulásának megelőzésében is.

Sült paprikakrém sütőtökkel

Hozzávalók

20 dkg sütőtökpüré (előzetesen megsütve)

3 db kápia paprika (ha nem kapunk, a piros kaliforniai paprika is jó)

1 dl olaj

1 tojássárgája

fél fej hagyma

1 teáskanál mustár (elhagyható)

só, bors

Elkészítés

A paprikákat egy fémlapon vagy a sütőben süssük meg (persze előtte mossukk meg és törölgessük le alaposan, ahogy a többi zöldséggel is szoktuk) - akkor jó, mikor helyenként megbarnult. Amikor kihűlt a paprika, húzzuk le róla a héját, és turmixoljuk össze a sütőtökkel. Ízlés szerint sózzuk borsozzuk. Készítsük el jozzá a majonézt is a következőképpen. A tojássárgájához cseppenként adagoljuk az olajat, és közben verjük folyamatosan kézi habverővel, nehogy kicsapódjon. Türelemjáték, mert ha egyszerre több olajat teszünk hozzá, összekapja a tojást. Miután felvette az összes olajat a sárgája, és fényes, rugalmas krémmé állt össze, keverjük bele a mustárt (elhagyható). Ezután alaposan dolgozzuk össze a sütőtökös paprikakrémmel. Pirítóssal vagy bármilyen kenyérre kenve fogyaszthatjuk.

