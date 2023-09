Egyedülálló fesztivált rendeznek a vidéki nagyvárosban: luxus fogások és sztárfellépők a kínálatban

Új szintre emeli gasztronómiai kínálatát Miskolc. Szeptember 22–24. között utcára hívja a város és a megye Michelin- és Dining Guide-elismerésekkel is megszórt vendéglátóit, a helyi termékek és italok készítőit. Az első Miskolci Piknik azonban nemcsak a fantasztikus ízek és pörgős zenék elkötelezettje, a program a helyi közösség megerősítésének is letéteményese.

Az étel és ital ellátásról több nemzetközi elismerést is bezsebelő, helyi egységek fognak gondoskodni, ilyen pédául az Anyukám kérte, vagy a Dining Guide és a Michlein-értintettséggel is rendelkező helyek úgy mint, a Pizza, Kávé Világbéke, a Végállomás. Továbbá a helyszínen lesz még az Év Alternatív Vendéglátóhelyévé választott Il Baffo by Avalon, A Leves, a Borsod Burger és a Desszertem. Az egész belvárost behálózó Miskolci Pikniken ők is megmutatják egyedi konyhájukat, és melléjük nemcsak ízvilágban, de színvonalban is illő, helyben született italokat kóstolhatunk.

A Michelin-csillagos sztárséf, Rácz Jenő gasztroszínházának és tányérművészetének „kommentátora”, a program házigazdája Jókúti „Világevő” András gasztroblogger lesz. A kulcsmomentuma a fesztiválnak, még a zenei színpadokon is tükröződik, hiszen a borsodi-miskolci kötődésű Majka és ByAlex is ott van a húzónevek között a Bagossy Brothers Company vagy épp a sztár DJ Topic mellett.

Természetesen az ország legkülönbözőbb pontjairól is érkeznek étel- és italkülönlegességek. Szervezőinek az az alapvető célja, hogy a programsor felmutassa a helyi értékeket, ezáltal erősítse a helyi identitást és gazdaságot, végső soron hozzájáruljon a fenntartható életmód terjedéséhez.

Címlapkép: Getty Images