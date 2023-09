Megőrülnek a magyarok ezért a tökös finomságért: így készül a házi pumpkin spice szirup

HelloVidék 2023.09.25. 17:01 Megosztom

Ha a szezonális kávékülönlegességeket nézzük, az ősz egyik órási kedvence világszerte a Pumpkin Spice Latte. El se hinnéd, de immáron 20 éve, hogy megszületett ez a kávéital, melyben a sütőtök és az illatos fűszerek járnak táncot az eszpresszóval, a tejjel, amit a tejhab koronáz meg. De hogyan is született meg a Pumpkin Spice Latte? Hogyan készíthetjük el mi is, saját otthonunkban? Ennek jártunk most utána.