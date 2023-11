Borsos ára lesz az idei Márton-napi vacsorának: több tízezer is lehet a kacsa, liba kilóára

A madárinflueza-járvány után ismét magára talált a hazai lúdágazat, az év második felében nagy lendületet vett a hízott liba felvásárlása és a vágás is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint a közelgő Márton napon kiváló minőségű magyar libahús és -máj kerülhet a hazai fogyasztók tányérjára. Na, de mennyibe kerül majd a boltokban? Most kiderül!

Bár az év nem indult kedvezően a hazai lúdtartók számára – a madárinfluenza-járvány két, egymást követő hulláma miatt 2023. első felében az utóbbi évek legalacsonyabb mennyiségét állította elő –, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint az év második felében ismét felfutóban van a termelés (bár ahogyan az a korábbi években is történt, a madárinfluenza bármikor megtörheti ezt a folyamatot), így remélhetőleg a közelgő Márton napon sem lesz hiány a hazai libahúsból.

A járványvédelmi korlátozások feloldását követően a hízott liba felvásárlása nagy lendületet vett: hétről-hétre jelentősen meghaladta a korábbi év adatait. Ezzel egyidőben a húslibavágás is megindult. A Lúdszövetség adatai szerint az év első kilenc hónapjában összesen 15 ezer tonna élő libát vágtak le a hazai vágóhidakon, ami 17 százalékkal haladja meg az előző évi szintet.

A libatartóknak az idén is további költségnövekedéssel kellett számolniuk. Bár az év során a takarmány-árak némiképp csökkentek, a naposliba átlagára mindkét típus – a máj- és a húsliba – esetében emelkedtek.

Így a fogyasztók is az előző évinél magasabb árszinten találkozhatnak a libahússal, illetve a libamájjal a boltokban.

Mi történt az ágazatban?

Szabó Ákos, Tranzit Csoport vezérigazgatója az Agrárszektornak mesélt korábban arról, hogy Magyarországon 2022-ben adóvisszatérítés és más juttatások formájában érkezett a helikopter-pénz, akkor a fogyasztást tekintve nem is éreztünk problémát, megvették a drágább terméket is. Mára ez a pénz elfogyott, mostanra kialakult egy fogyasztási válság, amelyet a lakosság egyéb költségeinek, így a rezsikiadások emelkedése is növelt.

A költségkrízist tehát egy fogyasztási krízis követte, amely jelenleg is tart.

Ahogy a szakember mondta, jelenleg a fogyasztók inkább óvatosak, nagyon megnézik, mire adnak ki pénzt. Emiatt a víziszárnyas-ágazat különösen nehéz helyzetben van, mert itt prémium termékekről van szó, rosszabb időkben a vásárlók elhagyható élelmiszernek tekintik ezeket az árucikkeket. A kacsahús talán az elmúlt tíz évben már elterjedt, de a libahús és a hízott máj mindenképpen olyan kategória, amelyről lemondanak a vevők, ha rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek.

A liba ráadásul a legextenzívebb, leghatékonytalanabb baromfifajta, a tartástechnológiája, genetikája nem teszi lehetővé, hogy hatékonyan, tömegesen termeljük. Ez a takarmányozásában is tetten érhető. Míg a csirkének nagyjából 1,55, egy kacsának 2,05 a takarmánykonverziós rátája, a libának 4,1, vagyis a takarmány drágulása is ezt a fajt érintette legjobban. Ráadásul a liba lassú forgású, szezonális termék, a Márton-naphoz és a karácsonyi időszakhoz kötődik. Most érzékeljük azt a vásárlók által tavaly meghozott döntést, hogy jelenleg nincs kereslet a libára

- emelte ki Szabó Ákos.

Milyen lehet az idei forgalom?

A hízottmáj piacán a luxuskategória, a pecsenyekacsa-hús termékek esetében a kedvező ár-érték arány, végső soron pedig az export jelenthet védelmet a víziszárnyas-ágazat számára a lakosság vásárlóerejének csökkenésével szemben. Az ágazati szövetségnél ezért nem tartanak attól, hogy az idei Márton-nap alkalmával soványabb lenne a forgalom.

A hízott kacsa- és libamáj luxusterméknek számít, amelynek a jelentős része, hozzávetőleg 80 százaléka exportra kerül. A hazai fogyasztás jelentős részben a vendéglátásban, döntően a csúcsgasztronómiában jelenik meg, ahova nem az átlagemberek járnak, hanem javarészt a turisták és az a réteg, ahol a vásárlóerő csökkenése nem hangsúlyos. Azt gondolom, hogy a belföldre szánt termékmennyiségnek változatlanul megvan a vásárlói köre

– mondta el az Agrárszektornak Látits Miklós, a Kacsa- és a Lúdszövetség titkára.

Mit láthatunk a boltokban?

Aki ma még vásárlásra adja a fejét, annak jól meg kell néznie az akciós újságokat és a boltok kínálatát, mert nagyon nem mindegy, hol vásároljuk meg a Márton-napi libavacsora vagy ebéd alapanyagát. Éppen ezért, a HelloVidék most megnézte a nagyobb áruházak kínálatát, hogy milyen árakra számíthatunk idén. Ehhez a Pénzcentrum oldalán elérhető, mindig frissülő akciós rovatot böngésztük át, ahol a magyar áruházak legújabb kiadványait mindig megtalálhatjuk.

Az ALDI akciós szórólapjában a friss egész pecsenyekacsa 1379 Ft/kg, kacsacomb- és mellfilé bőrrel 1579 Ft/kg

Az Auchan kínálatában a pecsenyekacsa egészben 1498 Ft/kg, a pecsenyeliba egészben 2999 Ft/kg, a libamell 7999 Ft/kg, a kacsacomb 3499 Ft/kg, a hízott libamáj testhájjal 12 999 Ft/kg, a kacsamáj testhájjal 11 999 Ft/csomag

A Coop kínálatában a pecsenyekacsa egészben 1499 Ft/kg

A Lidl szórólapjában az egész liba ára 2689 Ft/kg, a libamáj ára 6699 Ft/kg, a libacomb ára 5249 Ft/kg

A Pennyben az egész pecsenye kacsa ára 1379 Ft/kg, a kacsacomb ára 1299 Ft/kg,

A Tesco kínálatában az egész liba 3099 Ft/kg, a libacomb 5599 Ft/kg, a kacsacomb ára 1299 Ft/kg, a kacsamell filé 1999 Ft/kg, libamell filé 6999 Ft/kg.

Ahogy látjuk, bizony zsebbenyúlós ára van a kacsa- és libahúsnak. Ezért nem mindegy, hogy hol szerezzük be a hétvégére a főznivaló alapanyagokat. Érdemes tehát megnézni az áruházak akciós újságait, hogy hol kaphatjuk meg legolcsóbban a választott hústermékünket.

