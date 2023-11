Méregdrága ez a különleges lekvár a piacon: itt az egyszerű recept, fizetned is alig kell érte

Az ősz a lekvár befőzések időszaka is hiszen ilyenkor már a frissen beérett és leszüretelt szilvát, fügét, barackot vagy akár almát is befőzhetjük, amik fogyasztásáért télen még nagyon hálás lesz a szervezetünk. Elhoztunk néhány indokot, hogy miért érdemes a lekvár fogyasztásra nagy hangsúlyt fektetni, illetve cikkünkben találtok is egy receptet egy nem szokványos lekvártípushoz is.

Manapság már bármilyen féle-fajta lekvárt vagy jamet találhatunk a boltok, bevásárlóközpontok polcain, még sincs jobb a házilag elkészített befőttnél, már csak azért sem mert az elmúlt időszakban tapasztalt infláció, és az ehhez kapcsolódó intézkedések a lekvárok árait sem kerülte el. A tavaly őszi időszakban a bolti lekvárok árának inflációja csaknem 30 százalék körüli volt. Ezért is jobb döntés inkább házilag megoldani a befőzést, mivel ha kertünkben van például szilvafa, akkor jóformán alig kell valamit költenünk arra, hogy lekvárt készítsünk, és ez még nem minden. Ezek a finomabbnál finomabb házi gyümölcslekvárok nemcsak a gyerekkorunk ízvilágára emlékeztetnek minket, amikor szüleink, nagyszüleink által készített lekvárokat ettük, hanem élettanilag is remek szerek tudnak lenni, ugyanis hatalmas egészségügyi előnyre thetünk szert ha ilyeneket eszünk.

Remek C-vitamin forrás

A C-vitamin antioxidánsként működik a szervezetünkben, ami azt jelenti, hogy védi sejtjeinket a különböző károsodásoktól. Ilyen károkozó lehet a dohányfüst, a szennyezett levegő, vagy akár a sok napfény. Mivel a C-vitamin vízben oldódik, nem tárolódik nagy mennyiségben a szervezetünkben, ezért szükséges napi szinten pótolni azt. A nyers gyümölcsök és a zöldségek hozzájárulnak ahhoz, hogy napi C-vitamin igényünket kielégítsük, ugyanakkor a lekvárok több ilyen vitamint tartalmaznak. Az is igaz, hogy a főzés alkalmával csökken a C-vitamin tartalma az ételeknek, ugyanakkor a térfogat is csökken, tehát tulajdonképpen koncentráltabb mennyiségben lesz jelen a C-vitamin a frissen főzött lekvárunkban. 1-2 kanál lekvár fogyasztása remek módja annak, hogy növeljük vitamin bevitelünket, amennyiben megszokott étrendünkkel ezt nehezen tudjuk kivitelezni.

Erősíti az immunrendszert

Egyértelmű álláspont az, hogy a betegségeket megelőzni egyszerűbb, sőt költséghatékonyabb, mint kezelni. A gyümölcs levárok bővelkednek olyan hatóanyagokban, amik az immunrendszerre jótékony hatással vannak. Ilyenek például a természetes rostok, ásványi anyagok, probiotikumok, illetve az imént emlegetett C-vitamin. Ezek a vegyületek közismerten jó hatást gyakorolnak immunrendszerünkre, ugyanis segítik a baktériumok és a vírusok elleni harcban.

Javítja az emésztést

Sokan nem fordítanak elég figyelmet az emésztésükre, pedig az egészség kulcsa ebben is rejlik. Számtalan kutatás támasztja alá azt, hogy az egészséges test nyitja az egészséges bélműködésben rejlik. Épp testben épp lélek, ahogy a mondás is tartja. A gyümölcs lekvárokban nagy mennyiségben találhatóak rostok, folsav (B9-vitamin) és kalcium is, ezek az összetevők elősegítik az emésztést, illetve megőrzik bélrendszerünk egészségét, így elkerülhetőek a székrekedéses panaszok.

Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát

Az szív- és érrendszeri problémák világszinten csaknem a halálozások egyharmadáért felelős, mondanunk sem kell, hogy ezeknek a betegségeknek a kialakulása is szoros összefüggésben van étrendünkkel. A gyümölcslekvár fogyasztás segíthet javítani a szív egészségét a benne található különféle vitaminok, ásványi anyagok, antioxidánsok és rostok révén. Az ilyen tápanyagokban gazdag lekvárok csökkenthetik az agyvérzés, szívroham és egyéb, más potenciális szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Kisimulnak a ráncok

Már többször említettük, hogy a lekvárok bővelkednek az antioxidánsokban. Ezek nem csak belsőszerveinkre van jó hatással, hanem a bőrünkre is például. A lekvár fogyasztásnak köszönhetően bőrünk lágyabb és rugalmasabb lehet, sőt segíti a fiatalos bőr újraépülését. Emellett rendkívül jó rostforrás is, amelyek segítenek a szervezetnek megszabadulni a toxinoktól. A bőr ápolása csak a jéghegy csúcsa, hiszen nem csak egészséges, hanem fiatalos megjelenést is kölcsönöz nekünk.

Csináljunk lekvárt!

Rengetek mindenből lehet lekvárt csinálni, hiszen említettük már a barack, szilva, eper, áfonya, stb. lekvárokat, sőt nem csak gyümölcsökből lehet remek lekvárokat készíteni, hanem zöldségekből is, kedvelt étel például a hagyma lekvár, ám mi most egy ennél is különlegesebb receptet hoztunk el. Ugyanis elvétve kézműves piacokon lehet találkozni csokoládéból készült lekvárral, amiknek kicsit borsos az ára. Bizony, csokiból is lehet lekvárt csinálni, ehhez nem lesz másra szükségünk, mint két evőkanál kakóporra, egy csipet sóra, 4 deci vízre, két tábla étcsokira, 20 deka cukorra, 1 csomag dzsemfixre és 5 deka teavajra. Nem bonyolult elkészíteni, íme a főzés menete:

A kakaóport, cukrot, sót és a dzsemfixet öntsük egy tálba és szépen csomómentesre keverjük el a vízzel, miközben lassú tűzön forraljuk.

A tűzről levéve beletördeljük a csokit, kevergetjük amíg el nem olvad, ez után rakjuk vissza főni a tűzre, nagyjából 3 percre.

A főzés végén belekeverjük a vajat.

Öntsük egy tiszta üvegbe, zárjuk le, és fordítsuk fejjel lefelé 5 percre.

A vaj miatt jobb, ha hűtőben tároljuk a készítményt. A vajat akár ki is hagyhatjuk belőle, ugyanakkor ebben az esetben kevésbé lesz a késztermék krémes állagú. Másnapra nagyjából már zselésebb állapotúra változik a folyósabb formájából.

(forrás: andros-asia.com)

Címlapkép: Getty Images

