Itthon alig kapni ezt a húsfélét a boltokban: külföldön igazi luxus, megvesznek érte

A nyúl régi nemzeti alapanyagunk. Nagyon finom és tiszta a húsa. Sütve, rántva, pörköltnek- egyaránt tökéletes választás. Szenzációs étel készíthető belőle, amit a szakácsok, séfek tudása még inkább felemel. A nyúlgerinc filé, a nyúl lapocka, vagy a máj nagyon találó étel a vendégek számára. A nyúl igazi gourmet választás lehet. Sajnos, méltatlanul mellőzik ezt az egyik legegészségesebb fehérjeforrást a magyarok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nyúl Terméktanács adatai szerint, a hazai nyúlágazat az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, s bár a pozitív trend idén megtört, a nyugat-európai piacokon jelentkező nyúlhiány lehetőséget teremthet az ágazat hazai szereplőinek a piacszerzésre.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a hazai nyúlhústermelés, a pozitív trendet csak az orosz-ukrán háború nyomán kialakult nehéz gazdasági helyzet tudta megtörni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nyúl Terméktanács piaci körképe szerint az ágazat 2022-ben figyelemre méltó eredményt ért le, 2023-ban azonban a vártnál is jelentősebb volt a visszaesés.

A jelenség nemcsak hazánkban figyelhető meg, a nyúlágazat Nyugat-Európában is válságba került. Miközben itthon 2023-ban 20 százalékos termeléscsökkenésről beszélhetünk az első félév adatait vizsgálva, a francia, a spanyol és az olasz nyúltenyésztők 30 százalékos visszaesésről adtak számot. A válság tehát nemcsak nehézségeket hozott a hazai nyúltartóknak, hanem egyben lehetőséget is jelent: a nyugat-európai termelés csökkenésével keletkező vágónyúlhiányt – a szükséges fejlesztéseket követően – a magyar nyúlágazat pótolhatja.

Hazánkban hat tenyésztőszervezet biztosítja a genetikai alapot, és több mint ötven nagyüzemi nyúltelep foglalkozik nyúltenyésztéssel, 2022-ben összesen 10 335 tonna élőnyulat állítottak elő. A vágóüzemek szinte teljes egészében hazai előállítású, magyar nyulat dolgoznak fel, a két nagy vágóhíd az összes magyarországi termelés 99 százalékát adja.

Szomorú tény: nagyon kevés magyar fogyasztja

Bár a nyúlhús kiváló fehérjeforrás, a magyarok körében sajnos nem elterjedt a fogyasztása, a hazai nyúlágazat ezért jelentősen exportorientált. Emiatt – az európai uniós előírások mellett – a termelőknek teljesíteniük kell a külföldi vevők sokszor az uniósnál is szigorúbb elvárásait. A magyar nyúltenyésztők és - feldolgozók számos minőségbiztosítási rendszerben bizonyították elkötelezettségüket és hatékonyságukat a fenntarthatóság és az állatjólét területén.

A nyúlágazat fejlődését az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette. Más állattenyésztési ágazatokat is érintő gondok – a termelési költségek ugrásszerű emelkedése, az orosz-ukrán háború nyomán kialakult infláció – mellett a világszinten is egyre nagyobb méreteket öltő, úgynevezett RHD járvány okozta kihívással is szembe kellett nézniük a nyúltenyésztőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – ahogy az eddigiekben is tette – ezután is minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a nyúlágazat szereplőit abban, hogy folyamatosan biztosítani tudják a hazai és a külföldi piacok biztonságos és tápláló hazai nyúlhússal való ellátását.

Miért érdemes fogyasztani?

A nyúlhús könnyen emészthető, zsírszegény, egészséges és ízletes fehér hús, semmilyen allergén anyagot nem tartalmaz. A húsfélék közül a nyúlhús rendelkezik a legmagasabb fehérjetartalommal. Kedvező táplálkozás-élettani hatásai alkalmassá teszik arra, hogy a diétás étrenden élők, a kisgyermekek és az idősek számára is ajánlott alapanyag. Nem véletlen, hogy számos bébiételgyártó emelte be a kínálatába, a csecsemőknek már négyhónapos kortól ajánlott a nyúlhús fogyasztása.

Milyen ára van most a nyúlhúsnak?

Mint minden körképünk esetében, most is megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát, viszont érdekes esettel szembesültünk. Az Auchan, az ALDI és a Tesco online shopjában nem találtunk nyúlhúst semmilyen formában. Ezzel szemben

a spár online kínálatában a nyúl máj ára 1399 Ft/csomag, a darabolt nyúlhús 2199 Ft/csomag, a pecsenye nyúl combfilé 2399 Ft/csomag, a pecsenye nyúl lapocka pedig 2499 Ft/csomag áron kapható.

Vidéki tekintetven a Matusz-Vad kínálatát is megnzétük, hiszen rendelni lehet tőlük akár online is. Náluk a nyúlgerinc ára 4539 Ft/kg, pecsenye nyúlcomb 3499 Ft/kg, a nyúllapocka 2119 Ft/kg, a nyúlmáj ára pedig 1819 Ft/kg.

Ha megnézzük a kínálatot, akkor jól látjuk, hogy a nagyobb húsáruházak, húsboltok, termelők felé kell érdeklődnünk, ha nyúlhúst vásárolnánk, hiszen az áruházakban úgy tűnik csak időszakos kínálatban szerepel.

Címlapkép: Getty Images

