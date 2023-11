Megvannak az Év Szaloncukra 2023 díj nyertesei: sosem találnád ki, milyen ízek viszik a prímet

Idén újra megrendezték civil kezdeményezésként Az Év Szaloncukra versenyt. A megmérettetésre igyekeztek az összes hazai kicsi és nagy gyártót is meghívni. A gyártók szabadon dönthettek az ingyenes versenyen való részvételről.

Az Év Szaloncukra díj mellett idén számos új kategóriában is versenyezhettek a gyártók. Az új kategóriák összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége is segítséget nyújtott. Az elmúlt években nagy sikert aratott “ízek versenye” sikerén felbuzdulva idén ismét új ízeknek lett egyéni versenykategóriája, de az íz kategóriákban ízenként csak egy győztest hirdettek ki idén is.

Sztárzsűrik is besegítettek

A zsűrizésben a meghívott sztárzsűritagok mellett a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videós párosa a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének tagegyesületei és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai és vezetői is segítségére voltak a csapatnak. A kóstolok közé az Év Szaloncukra Facebook oldalának követői közül többen is bekerülhettek.

Megjelent a szakmai kategória

Idén először szakmai kategóriát is létrehoztak. A szakmai zsűriben Harrer-Abosi Beatrix a Harrer család képviseletében a Harrer Csokoládéműhelyből, Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Jakabfi Dávid desszert séf, Mihály Lajos szakács mester és cukrász, valamint Veszely Attila Nemzetközi Csokoládé bíráló csokoládé mester és mestercukrász döntött a szaloncukrokról. Ebben a kategóriában gyártónként öt termékkel nevezhettek. A zsűri szakmai szempontokat és a szaloncukor formai elvárásait is figyelembe vette a döntéskor.

Számos újdonsággal érkeztek a gyártók

A mester zsűri mellett idén újra a gyerekek is külön fókuszba kerültek a Gyerekek kedvence kategóriával, amiben csak gyerekek kóstolták a gyártók által külön nekik szánt szaloncukrokat. Kovács Ádám és Kovács Gergely a verseny szervezői elmondták, hogy a verseny idén tovább növekedett és pár érdekes számot is megosztottak a versenyről:

Az Év Szaloncukra verseny győzteseit 196 szaloncukor közül választották ki.

A verseny 11 kategóriájának a zsűrizésben több, mint 300 kóstoló segített.

A kóstolásokra több, mint 8000 szem szaloncukrot osztottak ki zsűrizésre, hogy a megtalálják a 17 győztest.

Ki nyerte Az Év Szaloncukra 2023 címet?

Az Év Szaloncukra 2023 címet a balatongyöröki Promenád Kávéház Fügés-diós szaloncukra nyerte el, a második helyezett a maklári Stühmer Körtezselés-muskotályos szaloncukra lett, míg a harmadik helyen a Keszthelyi Sütibolt meggyes marcipán szaloncukra végzett.

Az idei évben újra meghirdetett, hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrokat versenyeztető Év Cukormentes Szaloncukra kategória első helyezettje a maklári Stühmer édesítőszeres pisztácia szaloncukra lett, a második helyen pedig az édesítőszeres éttrüffel szaloncukruk végzett, a harmadik helyezett pedig a veresegyházi Sulyán Cukrászda aszalt gyümölcsös édesítőszeres szaloncukra lett.

Az szakmai kategória győztese a Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra lett, második helyen végzett a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda fehércsokoládés málnás-pisztáciás málna pálinkás szaloncukra, a harmadik pedig a Gyulai Kézműves Cukrászda mézkaramell szaloncukra lett.

Melyik íz volt az abszolút győztes?

Az “ízek versenyében” a marcipán, mogyoró és pisztácia ízek mellett, idén új ízkategóriaként jelent meg a mandula és a fehércsokoládé és visszatért a zselé is. A legjobb marcipános szaloncukor a Szamos feketeribizli krémmel töltött marcipán szaloncukra, a legjobb mogyorós szaloncukor a Stühmer piemonti mogyorós szaloncukra, a pisztácia kategóriában a Stühmer szicíliai pisztácia szaloncukra lett. A legjobb mandulás szaloncukor kategóriában a kiskunlacházi Demeter Chocolate mandula-kókusz szaloncukra lett a fehércsokoládé kategóriában a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda fehércsokoládés pisztácia krémes szaloncukra győzött és a zselés szaloncukrok legjobbja a Szamos málna zselés szaloncukra lett.

A gyerekek kedvence a Sulyán Cukrászda robbanó cukros rágógumi ízű fehér csokoládé trüffel szaloncukor kék spirulinával , az Év Új íze a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda Belga trappista sörös szaloncukra lett, amit az idén először megjelenő új termékek közül választottak ki. A hivatalos honlap: www.azevszaloncukra.hu

Az Év Szaloncukra győztesei

Promenád Kávéház - fügés-diós szaloncukor Stühmer - körtezselés-muskotályos szaloncukor Keszthelyi Sütibolt - meggyes marcipán szaloncukor

Az Év Szaloncukra szakmai kategória győztes szaloncukrai

Stühmer - szicíliai pisztácia szaloncukor Szent Korona Cukrászda - fehércsokoládés málnás-pisztáciás málna pálinkás szaloncukor Gyulai Kézműves Cukrászda - mézkaramell szaloncukor

Az Év Cukormentes szaloncukrai

Stühmer - pisztáciás édesítőszeres szaloncukor Stühmer – éttrüffel édesítőszeres szaloncukor Sulyán Cukrászda - aszalt gyümölcsös szaloncukor édesítőszerrel

A legjobb ízek

A legjobb pisztáciás szaloncukor: Stühmer szicíliai pisztácia szaloncukor

A legjobb mogyorós szaloncukor: Stühmer - piemonti mogyorós szaloncukor

A legjobb mandula szaloncukor: Demeter Chocolate - mandula-kókusz szaloncukor

A legjobb zselés szaloncukor: Szamos - málnazselé szaloncukor

A legjobb marcipános szaloncukor: Szamos - feketeribizlis krémmel töltött marcipán szaloncukor

A legjobb fehércsokoládés szaloncukor: Szent Korona Cukrászda - pisztácia krémes szaloncukor

Az Év Új Íze: Szent Korona Cukrászda - Belga trappista sörös szaloncukor

A gyerekek kedvence: Sulyán Cukrászda robbanó cukros rágógumi ízű fehér csokoládé trüffel szaloncukor kék spirulinával

Címlapkép: Getty Images