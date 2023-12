Nem is gondolnád, mire képesek az adventi slágerfűszerek: mutatjuk, miért használd őket

Az adventi időszakban, az ünnepi készülődésben, több időt töltünk a konyhában, régi-új karácsonyi receptek böngészésével és tökéletesítésével. Az adventi ételkülönlegességekhez használt fűszerek közül sok kifejezetten erre az időszakra jellemző. Nem csak az ünnepre való hangolódást segítik, de más pozitív hatásuk is lehet: növelik az étvágyat, és javíthatják általános közérzetünket is. Nézzük meg, mit érdemes most az ünnepi időszakban is használni.

Bár valószínűleg már sok fűszert beépítettünk az étrendünkbe, nem biztos, hogy ismerjük ezek valós egészségügyi előnyeit. Pedig az ételek ízesítéséhez használt fűszereknek nem csak ez a szerep jut, mivel számos jótékony hatással bírnak szervezetünkre. A Taste of Home egyik cikkében boncolgatta a témát, hogy egyes betegségek esetén, milyen fűszereket érdemes előtérbe helyezni főzés során. Lássuk is ezeket.

Anyagcsere fokozása

Tegyük rendbe az anyagcserénket olyan fűszerekkel, mint a gyömbér, kurkuma, kömény, cayenne bor vagy fahéj. Ha nem vagy nagy rajongója a fűszereknek, kezd könnyedén gyömbérrel és köménnyel, mielőtt a cayenne-hez és a kurkumához nyúlnál. Rázd fel a sima rizst egy kis köménnyel, vagy adj hozzá egy extra kurkumát kedvenc curry receptedhez.

Küzdj a gyulladás ellen

A kardamom, a fahéj, a gyömbér és a kurkuma az, amit érdemes használni, ha gyulladás van a szervezetünkben. Dobj egy kis gyömbért a következő turmixodba, és adj hozzá egy kis kardamomot (amit sok sütőtök fűszerkeverékben is megtalálsz!), de beleteheted a gofri tésztába, sőt még a teádba is.

Megnyugtatja a gyomorrontást

Igaz, amit mondanak, a gyömbér valóban segíthet enyhíteni a gyomorpanaszokat, akár egy jó öreg gyömbéres sörrel, teával, vagy akár gyömbérrel kiegészített ételben fogyasztjuk el. A kardamom is képes csillapítani a hányingert, érdemes ezt is kipróbálni.

A szív egészségéért

A szíved rendkívül erős, de egy kis extra odafigyelést igényel. Tehát miért ne támogatnád működését? Ehhez fogyassz kakaót, kurkumát, fokhagymát, kakukkfüvet, rozmaringot, cayenne borsot. A listát még hosszan lehetne folytatni további gyógynövényekkel és fűszerekkel, amelyek elősegíthetik a szív egészségét, ezért ne félj annyit hozzáadni, amennyit csak szeretnél a következő sült csirkéhez vagy rántottához.

Számolj le a baktériumokkal

Kerüld el a betegségeket és számolj le a bacikkal a fahéjjal, antioxidánsokban gazdag oregánóval és méregtelenítő korianderrel. A szervezeted biztosan hálás lesz érte!

Magas vérnyomás ellen

A kardamom, a kakaó és a fokhagyma mind a szív számára egészséges fűszerek, amelyek természetes úton csökkenthetik a vérnyomást. Keverj össze kardamomot és kakaót, ezt tejjel is fogyaszthatod, de süteményekbe is használhatod.

Itt az adventi időszak, elő a fűszereket!

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács egyik cikkében is beszámolt arról, hogy például sokkal több van az adventi slágerfűszerekben is, mint azt gondolnánk. Hogy milyen fűszereket érdemes ilyenkor használni és miért? Na, és persze hogyan? Nézzük is meg!

Ánizs

Két típusa létezik. A dekoratív csillagánizs és a ánizstermés. Mindegyiküknek friss, kesernyésen édes aromája van. Hatóanyagaik javítják az étvágyat, fertőtlenítenek, oldják a váladékot, jó görcsoldók. A szárított fűszer egészben vagy őrölve kapható. Az ánizst elsősorban sütéshez használják: ánizsos aprósüteményt, mézeskalácsot és ánizskenyeret ízesítenek vele. De a vöröskáposzta, a körtekompót, a céklasaláta vagy a puncs is finom fűszeres ízt kap tőle. Emésztési panaszoknál, felfúvódás esetén görcsoldó hatású. Fokozza az emésztőnedvek kiválasztását, étvágyjavító. Légúti megbetegedésekben nyákelválasztást fokozó hatása révén köptető. Népgyógyászati tapasztalatok alapján serkenti a tejelválasztást. Az ánizs emelett közkedvelt fűszer is.

Koriander

A népi gyógyászatban már régóta használják e barna terméseket gyomorproblémák esetén. Korianderkészítményeket ma elsősorban gyomorrontás és felfúvódás esetén ajánlanak. A koriander illóolaja a köményhez hasonlóan görcsoldó, emellett akadályozza a baktériumok és a gombák szaporodását. A koriandernek erőteljes, édes az aromája. Íze a narancsra, a fahéjra és a szerecsendióra emlékeztet. A fűszer egészben és őrölve is kapható. A koriander tipikus kenyérfűszer, és hagyományos ízesítője a mézeskalácsnak.

Gyömbér

Ennek az egzotikus gyökérnek erős, enyhén édes aromája van. Hatóanyagairól azt tartják, hogy erősíti a gyomrot, javítja az étvágyat. A gyömbér állítólag az utazáskor fellépő betegségeket is enyhíti. A szárított gyömbér egészben, hámozva és hámozatlanul, szeletekben és por alakban is kapható. Létezik azonban kandírozott és szirupban tartósított gyömbér is. A sütéshez használható egész gyömbér, amelyet előtte finomra kell reszelni, de kandírozott vagy finomra őrölt változatát is választhatjuk. Intenzív aromája miatt óvatosan használjuk! A gyömbér finom ízt ad az aprósüteményeknek, a kompótoknak és az ázsiai ételeknek.

Kardamom

A kardamom a gyömbérfélékhez tartozik. A fűszert a termésház szárított magjaiból nyerik. A gyógyászatban gyomorerősítő és emésztést elősegítő szerként tartják számon. Hatóanyagai javítják az étvágyat és megakadályozzák a felfúvódást. Dezodoráló hatása miatt elfedi a rossz leheletet is. A kardamomnak édeskés, csípősen fűszeres aromája van. Mézeskalácshoz, puncsokhoz és kompótokhoz illik. Ám csak mértékkel használjuk!

Szerecsendió

A trópusokon élő fa mindjárt két fűszerrel is megajándékoz bennünket: a szerecsendióval és a szerecsendió-virággal. Mindkettő a sárgabarackhoz hasonló húsos termés része. A virágnak finomabb, enyhébb aromája van, mint a diónak. Mindkét fűszer illóolajat tartalmaz, melynek alkotóeleme sok gyomorpanaszokra való szer összetevője. A virágot egészben, őrölve, de darabokban is lehet kapni. Aromája kiválóan ízesíti a mézeskalácsot, az aprósüteményeket, a puncsot és a halételeket is. A szerecsendiónak frissen őrölve a legfinomabb az íze. Ezért legjobb, ha csak annyit reszelünk le belőle, amennyire éppen szüksége van. Burgonyás ételekhez, karfiolhoz, világos szószokhoz és aprósüteményhez is jól illik.

Szegfűszeg

A kis "szegecskék" az örökzöld szegfűfa soha ki nem nyílott, szárított bimbói. A szegfűszegnek intenzív, csípősen fűszeres, könnyű, édes aromája van. Fő aromahordozója az eugenol, amit a fogászat is használ. A szegfűszegolaj helyi fájdalomcsillapító, érzéstelenítő és fertőtlenítő szer. Az a jó, ha a szegfűszeg jó formájú, sima, nem pedig ráncos és poros. Ha tehetjük, vásároljuk egészben, és csak szükség esetén daraboljuk fel. A fűszer jó ízt ad a mézeskalácsnak, a vöröskáposztának, a puncsnak, a forralt bornak és a kompótnak. Óvatosan adagoljuk: egy ételbe gyakran elég egy szem szegfűszeg!

Szegfűbors

A sötétbarna bogyók egészben vagy őrölve kaphatók. Aromája csípősen fűszeres, és a szerecsendióra, a fahéjra és a borsra emlékeztet, ezért szívesen használják mézeskalácsba. A szegfűbors azonban finom ízesítője leveseknek, húsételeknek, önteteknek és pástétomoknak is. Fő aromahordozója - mint a szegfűszeg esetében is - az eugenol.

Fahéj

Ezt illatos fűszert a fahéjbokor belső kérgéből vonják ki. A szárított és feltekert kéregdaraboknak az enyhén édestől egészen a csípősig terjed az aromája. A fahéjnak nagyon több gyógyhatását tartják számon: alkotóeleme sok gyomorjavítónak része, a népi gyógyászat felfúvódás és hasmenés ellen használja. A fahéj kiválóan ízesíti az édességeket és a kompótot. Nagyon finom a sült almán, a karácsonyi aprósüteményekben, a puncsban és a forralt borban.

