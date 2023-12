Méregdrágán kínálják az adventi vásárok új slágerét: így süss otthon fillérekből ropogós gofrit

Lehet csokis, banános, de van aki eperszósszal és tejszínhabbal a tetején szereti. Itt az új adventi őrület, a vidéki vásárok új slágere: a gofri. De hogyan készítheted el te is otthon, hogy ugyanolyan ropogós legyen, mint a vásári? Eláruljuk a titkot!

Ilyentájt sok magyar kerekedik fel, hogy forralt bort vagy puncsot kortyolgasson az adventi forgatagban. Hétvégente szinte minden nagyobb vidéki város központjában tartanak közösségi gyertyagyújtásokat, szabadtéri koncerteket, lehet óriáskerekezni vagy jégpályán csúszkálni. Közben pedig vicces bögrék és rénszarvasos zoknik kavalkádjában ajándékok után kutatni. Dolgunk végeztével aztán pultra támaszkodva majszolhatjuk kemencés kolbászt és kürtőskalácsot - mert azért, valljuk be őszintén, ezek nélkül nem is igazi a karácsonyi készülődés!

Vidéken az árusok idén beintettek az inflációnak

Itt a nyugati határszélen (Szombathelyen és Zalaegerszegen legalábbis) az idén az adventi vásárokban 500 forintért lehet forralt borozni (decinként), ugyanennyiért kínálják a puncsot is, de 1000 forintért lángost, 2000-ért kürtőskalácsot is kóstolhatunk. A szaloncukrok többségét Szombathelyen 2800 forintért adják (ez a kilós árat jelenti), de van olyan íz, ami 3300 forintba kerül. A kürtőskalács idén is 2000 forintba kerül (íztől függetlenül), a császármorzsa (merthogy ez is nagy sláger) 1900 forint, míg a hot dog 1500. A sima lángosért 1100 forintot kérnek el, de ha sajtot és tejfölt is kérünk rá, akkor az ár 1800 forintra kúszik fel. Ez egyébként 200 forinttal több, mint egy éve. A tavalyi árakhoz képest tehát nincs lényeges áremelkedés - ami azért kifejezetten üdítő hír!

Kígyózó sorok a gofrisok előtt

Legnagyobb meglepetésünkre Zalaegerszeg adventi forgatagában idén nem is hagyományos karácsonyi street foodok tarolnak, hanem a szimpla csokis gofri. Talán nem is vételenül, hiszen fele annyiból kijön, mint egy kürtőskalács, ráadásul hihetetlen laktató, forró is - mi kell még?!

Azért az úgynevezett „buborékgofrinak” nemcsak Budapesten, vidéken is elkérik az árát, 3500-4000 forintért kínálják. De ha szimpla, öntettel megspékelt édes és forró gofrira vágyunk, azt töredék áron megvásárolhatjuk.Bajától Zalaegerszegig:

A sima gofri ára: 500-600 Ft

Öntettel: 700-800 Ft

Tejszínhabbal: 800-1000 Ft

Hozzá választható tipikus öntetek: csoki, eper, barack, karamell, áfonya, almás-fahéjas (és még ki tudja mi mindent ki nem találnak az élelmes vendéglátosók…)

Brüsszelezzünk kicsit: merthogy a belgák találmányát imádja a világ

A gofri eredete egészen a középkorig nyúlik vissza, és Belgiumból származik, de igazi népszerűségét a 18. században érte el Franciaországban. A klasszikus gofri elkészítése pofonegyszerű, semmi más nem kell hozzá, mint liszt, tojás, tej és egy kis szódabikarbóna vagy sütőpor. Szinte ugyanolyan gyorsan elkészül, mint a palacsinta, csak egy jó gofrisütőt kell hozzá beszerezni. Legtöbbször sütőporral készítik, bár a brüsszeli változat élesztős, ami kicsit több munkával jár, de prímán ki lehet azt is otthon sütni.

Tisztázzuk azért: kell vagy nem kell a gofrisütő?

Ki gondolná, de a gofrisütő már 50 évvel ezelőtt is megjelent a piacon. A mai készülékek kínálata igazán változatos – többféle formájú és funkciójú sütőt kapni, amelyekkel a legjobb gofrikat készíthetjük – a bécsitől a belgáig. Egy modern gofrisütő azonban sokkal többre képes, és akár tökéletes lehet szendvicsek vagy paninik készítéséhez is.

Az online webáruházakban már 6-10 ezer forinttól elég széles a választék. Praktikus lehet azonban a három az egyben megoldás, ami – tapasztalatból mondjuk – remekül funkcionál melegszendvicssütőként is, és jellemzően többféle cserélhető betétekkel kínálnak. Ennek az ára már felkúszhat: 30-35 ezer forintra is.

Ha nincs gofri sütőd, akkor sem kell kétségbe esni, egy sima grillserpenyőt vagy palacsintasütő is megteszi. Azonban fontos megjegyezni, hogy a gofri spéci mintáját könnyebb elérni spéci sütővel. Mindenesetre fontos a tapadásmentes bevonatú felület használata vagy a sütő alapos kikentése vagy kifényezése, hogy a gofrik könnyen kivehetőek legyenek.

Íme, a tökéletesen ropogós gofri receptje

Hozzávalók:

2 csésze liszt

1 és 3/4 csésze tej

2 tojás

1/2 csésze olvasztott vaj

1 evőkanál cukor

1 teáskanál sütőpor

1/2 teáskanál vanília kivonat

Csipet só

Keverd össze egy tálban a lisztet, a cukrot, a sütőport és a sót . Egy másik edényben verd fel a tojásokat, majd add hozzá a tejet, az olvasztott vajat és a vaníliát. Lassan öntsd össze a kétféle masszát, aztán keverd addig, amíg sima tésztát nem kapsz. A gofrisütőt melegítsd fel, vékonyan olajozd meg, és körülbelül 1 evőkanálnyit (ez egy adag) tésztát tegyél bele. Süsd aranybarnára.

Lehet sós és édes, csak a fantáziánk szab határt

A Tiktokon is megannyi ínycsiklandó gofri receptjére bukkanhatunk, íme a belga alap:

De süthetünk gluténmentes sós gofrit is, akár reggelire vagy vacsorára is:

A sajtos-baconos sem hangzik rosszul:

