Az egészség titkos csodaszere lehet: fogadjunk, ezt nem tudtad a fekete teáról

A világon a víz után a második legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital a tea. A rendszeres teázás jelentősen hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, és emellett pozitív hatással lehet az egészségre is. De milyen teát érdemes fogyasztani? Cikkünkben most a fekete tea jótákony hatásait vettük górcső alá.

A világ legtöbbet teázó nemzete a török; évente és fejenként mintegy 3,2 kg teafűből készítenek maguknak ízletes italt. Közvetlen szomszédunkban, Romániában viszont mindössze 70 gramm az éves fogyasztás, amivel a sorrend másik végén tartózkodnak. Bár mi, magyarok ez utóbbinál közel négyszer többet használunk a forró frissítőhöz, az éves 278 grammos hazai felhasználás nem mondható kiemelkedőnek.

Ennek egyik lehetséges oka a forgalom szezonális megoszlása: a legtöbb tea az év első és utolsó negyedévében, tehát a hideg hónapokban fogy nálunk. A tea a háztartások döntő részében megtalálható, a forgalmi adatok szerint tízből nyolc család rendszeresen vásárol teát. Hetente legalább egyszer az emberek nyolcvan százaléka iszik teát, közel felük (44 százalék) pedig napi szinten tölt a csészéjébe.

A TÉT Platform egy korábbi vizsgálta szerint a 11-18 éves fiatalok táplálkozását, a felmérés adatai alapján a korcsoport tagjai közül szinte mindenki (96 százalék) fogyaszt rendszeresen teát, átlagosan 199 milliliter/nap mennyiségben, tehát a fiatalok körében ez az egyik legkedveltebb ital. Azonban a fogyasztás az életkor emelkedésével rohamosan csökken, a 17-18 évesek már csak alig másfél decilitert (138 milliliter) isznak átlagosan.

Magukat a hagyományos teákat általában egészségesnek tartjuk: ötfokú skálán a cukor nélkül készített tea 3,9 pontot ért el az egészségesnek tartott innivalók listáján, és ezzel a harmadik helyen végzett. Ha cukor is kerül bele, már sokkal rosszabb a megítélése: a cukorral édesített tea már csak 2,6 pontot kapott, ugyanannyit, mint a jeges teák és például a sör (a listán az 5 jelentette a fogyasztó által leginkább egészségesnek gondolt ital pontszámát).

A fogyasztási adatok szerint az elmúlt évtizedben nagyot változott a magyarok teafogyasztása: míg korábban a hagyományos fekete teák voltak az egyeduralkodók, mára arányuk 20 százalék alá csökkent a teljes értékesített mennyiségben. Sokkal több fogy ugyanis a gyümölcsízesítésű, gyümölcsdarabkákból készült és a herbateákból, amelyek együtt a vásárlások több mint felét adják. A zöld (és fehér) tea vásárlásai az eladások mintegy tizedét adják összesen. A jeges teák – ezek jellegzetesen nyári termékek – kedveltnek számítanak, az iparági szövetség adatai szerint mintegy tíz litert iszunk évente és fejenként. A jeges teák megítélése viszont már messze nem egységes: a kutatás alapján azok, akik saját táplálkozásukat kedvezőtlennek ítélik, jóval egészségesebbnek tartják, mint azok, akik kiegyensúlyozottan táplálkoznak – utóbbiak inkább az üdítőkkel helyezik egy kalap alá.

Számos jótékony hatással rendelkezik

A tea jótékony – vagy annak vélt – hatásait évtizedek óta vizsgálják a kutatók. A hagyományosan sok teát fogyasztó távol-keleti nemzetek (pl. Japán) lakosainak körében kimutathatóan alacsonyabb a tumoros betegségek száma, és azt is megfigyelték, hogy rendszeres, nagyobb mennyiségű (napi 1-1,5 liter) zöld tea fogyasztás esetén csökken bizonyos gyomor-bélrendszeri daganat előfordulásának esélye. Egy, összesen 150 ezer embert vizsgáló összehasonlító tanulmányban úgy találták, hogy a rendszeres teafogyasztóknál ritkábban fordul elő emlő-, petefészek-, prosztata- és tüdőrák, azokhoz képest, akik kevés vagy semmi teát sem isznak.

A hatás főleg a zöld tea fogyasztásakor volt kifejezett, de a fekete teák esetén is megfigyelték. Mindenkit érinthet azonban az, hogy a tea bizonyítottan védő hatással van a fogakra, ha cukor nélkül fogyasztják. Teaivás után csökken a szánkban a baktériumok száma, így azok kevésbé tudnak plakkot képezni, és csökken a nyálban lévő amiláz enzim aktivitása is, amely a szénhidrátokat egyszerű, de fogkárosító cukrokká bontja a szánkban. Mindemellett érdemes még a védőhatások közé sorolni a teák magas fluor- és mangántartalmát is.

Mindezek mellett csak néhány apróságra kell figyelni a tea esetén: a nagy csersavtartalmú teák elszíneződést okozhatnak a fogakon, és csökkenthetik a vas felszívódását. Egy csészényi hagyományos teában pedig 40-50 mg koffein van, amit érdemes figyelembe venni a napi bevitelen (maximum 300 milligramm) belül.

Mit érdemes még tudni a teafogyasztásról?

Nehéz lenne felsorolni mennyi minden miatt érdemes fogyasztani a teákat, a zöld teáról már korábban össze is szedtük a legfontosabb tudnivalókat, ezt ide kattintva olvashatod is. Most a Prevention cikke alapján összeszedtünk néhány érdekesebb tényt a fekete teákról, hiszen erről kevesebb szó esik, pedir számos jótékony hatással rendelkezi ez a teafajta is. Lássuk is őket!

Hozzájárul a szív egészségéhez: A fekete tea theaflavinokat tartalmaz, amelyek segíthetnek csökkenteni a vér koleszterinszintjét, és flavonoidokat, antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek a szívbetegségek kockázatát csökkentik. A fekete tea fogyasztása szintén csökkentheti a vérnyomást.

Csökkentheti a stroke kockázatát: A szélütések általában az agyi erek elzáródásának a következményei, és gyakran végzetesek. Napi két csésze fekete tea fogyasztása csökkentheti a stroke kockázatát.

Segít a szabad gyökök elleni küzdelemben: A fekete teában található antioxidánsok segítenek megvédeni a szervezetet a szabad gyökök okozta károktól . A szabad gyökök a környezet útján jutnak be a szervezetbe, és sejtkárosodást okoznak, ami többek között gyulladást okoz.

Csökkenti a vércukorszintet: A cukrozatlan fekete tea fogyasztása csökkentheti a vércukorszintet, elősegítve a szervezet természetes cukorkezelési képességét. Továbbá, ha közvetlenül étkezés után iszik fekete teát, az is javíthatja a vércukorszintet.

Jobb összpontosításra ösztönöz: A fekete tea koffeint, valamint L-teanint tartalmaz , egy aminosavat, amely javítja a fókuszt. A kettő kombinációja javíthatja az energiaszintet és a kognitív teljesítményt.

Hozzájárul a bélrendszer egészségéhez: Úgy gondolják, hogy a fekete teában található polifenolok elősegítik a bélrendszer egészségét azáltal, hogy ösztönzik a jó baktériumok növekedését. A fekete tea antimikrobiális tulajdonságai segíthetnek a bélben lévő káros anyagok kivédésében és az emésztőrendszer nyálkahártyájának helyreállításában is.

Hozzájárul a bőr és a haj szépségének megőrzéséhez: A fekete tea számos tannint, polifenolt és antioxidánst tartalmaz, amelyek együttesen nem csak gyógyítják a bőrt, de csökkentik a duzzanatot és minimalizálják a foltokat. Ráadásul a fekete tea fogyasztása elősegítheti a hajnövekedést.

Címlapkép: Getty Images