Így tekerd fel a belső fűtésed: őseink még tudták, mit főzzünk, ha támadnak a mínuszok

Nincs is jobb télen, mint forró gyömbéres teával a kézben bekucorogni egy cserépkályha mellé, aztán kenni egy zsíros kenyeret, hozzá házikolbászt falatozni… A fűszeres ételeken túl még számtalan olyan testmelegítő fogás van, amelyeket érdemes pont ilyen zimankóba bevetnünk. Amik belülről fűtik a testet, és segítenek megelőzni vagy legyőzni a megfázást. Soroljuk is!

A kínai orvoslás szerint ezek a melegítő hatású ételek, amelyek a téli zimankóban is bevethetőek mind „jang” típusúak. Jellemzően magas kalóriatartalmúak, fűszeresek, sok húst, gyömbért, fokhagymát, hagymát, sütőtököt, olajos magvakat és csokoládét tartalmaznak. A téli időszakban érdemes minél több levest, nehezebb és meleg ételeket fogyasztani, amelyekben ezek az alapanyagok megtalálhatóak.

Dédanyáink is tudták ezt, nem hiába került ilyenkor a paraszti asztalokra a házi májas, a hurka, a disznóvágásnak sincs aktuálisabb szezonja a januárnál, de ha kint fagy, akkor készülhet a jó házi kocsonya is. Nem csak azért, mert a mínuszokban dermed meg a leghamarabb, hanem mert a téli fagyokban szintén remekül melegíti a testet. Belülről fűtheti a testet még a gulyást, a csirkepaprikás, a babgulyás, a töltött káposzta is, de ha nem szeretnénk ennyire kalóriadús, húsos ételeket fogyasztani, remek melegítő hatása van a lencsefőzeléknek, a gesztenyepürének, de bűntudatmentesen rákívánhatunk a tökfőzelékre vagy a töltött paprikára is.

Az ismert gasztroblogger, Farkas Viki (Kicsi Vú) , aki a kínai ötelemes főzés nagy szakértője, ebben a videóban pont ahhoz ad tanácsokat, hogy helyes táplálkozással hogyan lehet a belső fűtésünkre rákapcsolni. Olyan finomságokat mutat, amelyet hideg időre ajánl, olyanokat mint a csirkeleves, a zöldséges curry, a csokis zabkása vagy a mézeskalács. Viszont azt is elárulja, miket érdemes ilyenkor elkerülni. Meglepő módon például a trópusi gyümölcsöket vagy a banánt:

Télen tehát fogyasszunk több, úgynevezett melegítő hatású ételt, de ne csak húsokat, hanem olyan ételeket is, mint például a tökmag, a mogyoró, a dió, a mák, a lenmag, a zab, a kukorica, a köles, a hajdina, a barnarizs, a gesztenye, a vöröshagyma, a fokhagyma, a fahéj, a feketebors, a gyömbér, a szegfűszeg, a lencse, a méz és a mandulaolaj.

Címlapkép: Getty Images