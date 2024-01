Különleges magyar szalámit dobtak piacra: hortobágyi állatok húsából készül

A felvágottak a mindennapi étkezéseink szerves részei, éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen szalámit vagy sonkát fogyasztunk. A boltok polcai is tele vannak ezekkel a termékekkel, amik főként sertésből vagy baromfiból készülnek. Ám nem ez az egyetlen módja annak, hogy hozzájuk jussunk. Egy szürkemarha szalámit például Nemzeti Parknál is megvásárolhatunk, ráadásul az egészségünknek is jót teszünk vele. Az Agrárszektor alábbi cikkéből minden kiderül ezekről a különleges készítményekről.

Mint megtudtuk, a HNPI hortobágyi tulok, szürkemarha és bivaly szalámit árusítanak kétféle ízesítésben (csemege és csípős). Ezek a termékek egyébként magas minőséget képviselnek, ráadásul biok is, így nem meglepő, hogy a kereslet is igen nagy rá: A Látogatóközpont és a Hortobágyi Vadaspark ajándékboltjaiban folyamatosan, illetve különböző jeles alkalmakkor (Kihajtás/ Behajtási Ünnep, Hídivásár) tudnak az érdeklődők vásárolni a szalámikból, amire az igény egyre nagyobbnak mutatkozik. Már nemcsak magánszemélyek - sokszor visszatérő vásárlók - keresik a szalámit, hanem intézmények is nagy tételben keresik, például az év végi munkatársaknak való céges ajándékcsomagba - fogalmazott Károlyi Gábor (osztályvezető (Területkezelési Osztály, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság). Ami pedig a termékek árát illeti, súlykategóriánként eltér, de 2900 és 3100 forint között változik. Teljesen másak a bárhol megkapható szalámiktól Ezek a szalámik jelentősen eltérnek a boltban kapható felvágottaktól, de felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mégis, miben? Mint megtudtuk, például a hortobágyi tulok esetében nemcsak egy unikális fajtáról van szó (hazánk egyetlen állománya itt található), hanem a tartási körülményeik is egyediek. A kötelezően előírt éves kezeléseken kívül csak minimális emberi behatások mellett élik életüket a Przewalski vadlovakkal együtt egy 3000 hektáros elkerített területen, hasonló területi kezelési funkciót betöltve az egykor itt élt, de kipusztított őstulokhoz. De a bivaly és a szürke marha állomány is a Nemzeti Park védett területein van tartva a legeltetési időszakban, ezzel is hozzájárulva a természetvédelem munkájához a szikes puszták egészségének fenntartásával, garantálva ezen Európában is egyedi élőhely típus hosszú távú megőrzését. Tényleg egészségesebbek hagyományos társaiknál? A hortobágyi tulok egész évben csak a Pentezugi bioszféra rezervátum területén megtermő növényeket fogyasztják, semmilyen gyógykészítménnyel nincsenek kezelve az állományok, húsuk így leginkább a vadhúsok ízvilágára emlékeztet. Ezenkívül, a három típusú szalámi tartósítószer nélkül készül, habár ezzel az eltarthatósága csökken valamennyire a hagyományos forgalomban kapható szalámikkal szemben - fejtette ki Károlyi Gábor. A szakember elárulta azt is, hogy nagyrészt hazai vásárlóik vannak, de a jeles eseményekre vagy kitelepülésekre, esetleg a Vadasparkba látogató külföldi vendégek is szívesen visznek magukkal haza ezekből az egyedi termékekből emlékbe vagy családtagjaiknak ajándék gyanánt. Címlapkép: Getty Images