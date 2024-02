Érdekes dolog derült ki a lila zöldségekről: ezt jobb, ha tudod, mielőtt ilyet veszel a magyar boltokban

A zöldségek, gyümölcsök kapcsán számtalanszor elhangzik, hogy mennyire egészségesek, mennyire fontos a fogyasztásuk. Viszont vannak olyan termények, melyek fogyasztása kifejezetten ajánlott, különösen bizonyos betegségek esetén. Hogy egyes zöldségek, gyümölcsök milyen jótékony hatással rendelkeznek, arra manapság egyre több kutatás irányul. Cikkünkben most annak jártunk utána, mi a helyzet a különleges, egyre több piacon, boltban kapható lila színű terményekkel. Valóban megéri fogyasztani őket?

A lila hagymán, a lila káposztán, a lila sárgarépán, a lila édesburgonyán, végzett kutatások során kiderült, hogy magas antioxidáns tartalmuk van, ez pedig rendkívül jótékony hatással van a szervezetünkre. Ezek a termények antociánokkal rendelkeznek melyek egészségügyi előnyei közé tartozik a krónikus gyulladás csökkentése, a szívbetegségek és a rák kialakulásának csökkentése.

Ahogy az EatingWell magazin cikkében szerepel, a Journal of Agricultural and Food Chemistry című folyóiratban 2023. január 18-án publikált tanulmány szerint találtak még egy okot arra, miért érdemes ezeket a lila terményeket fogyasztani: a finn Turku Egyetem élelmiszertudományi részlegének kutatói áttekintették az antociánokkal – bizonyos gyümölcsöknek, zöldségeknek vörös, lila és kék pigmenteket kölcsönző antioxidáns – kapcsolatos korábbi tanulmányok eredményeit, és rájöttek, hogy szerepet játszanak a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának csökkentésében is.

A szakemberek szerint ezek a jótékony antociánok a legnagyobb mennyiségben a következő zöldségekben vannak jelen:

Lila burgonya:

Felhasználását tekintve hasonlóan kell eljárni mint a nálunk elterjedt fehér burgonyával. Színezetét az elkészült étel mindvégig megtartja, legyen az püré, leves, ital, vagy sütemény. A lilás színért a céklában, szederben is fellelhető antocián nevű antioxidáns felel, melynek fontos szerepe van a káros ultraibolya sugarak által létrehozott szabad gyökök elleni védekezésben.

Fontos megjegyezni, hogy a lila burgonya nem génmanipulált, hanem természetes fajta, amely - mivel a burgonyabogár nem kedveli, és megrágott levele is könnyebben regenerálódik - kifejezetten ajánlott biotermesztésre. A magyar termelők egyelőre idegenkednek tőle.

Ára 750-999 Ft/kg is lehet, termelőtől, kereskedőtől függően.

Lila édesburgonya:



Az édesburgonya a fejlődő országokban igen gyakori táplálék, magas a C-, B2-, B6-, valamint E-vitamin tartalma, gazdag olyan ásványi anyagokban mint kálium, a réz és a mangán, alacsony a zsír- és koleszterintartalma és neve ellenére cukorbetegek is fogyaszthatják. A gyökérgumó húsának színe fajtától függően lehet fehér, narancssárga, sárga, lila, rózsaszín vagy vörös is. Készítenek belőle lisztet, keményítőt és szeszes italt is. Felhasználható köretnek, süthető, főzhető, grillezhető, de akár édes süteményt is lehet készíteni belőle.

Ára akár 1790 Ft/kg is lehet, termelőtől, kereskedőtől függően.

Lila retek:

A lila retek a hónapos retek egy fajtája. A hónapos retek azon ritka zöldségek közé tartozik, amelyet a nyugati kultúrkörben elsősorban nyersen szokás elfogyasztani. A hónapos retket, szemben a fekete retekkel, érzékenyebb gyomrúak is fogyaszthatják, mert kisebb a rost és illóolaj tartalma, így kevéssé terheli meg az emésztőrendszert.

A hónapos retek nem kizárólag csak nyersen, hanem a többi zöldségféléhez hasonlóan párolva, főzeléknek elkészítve is felkínálható. Távolkeleti országokban változatosan fűszerezik, önálló ételként, köretként is minden társadalmi réteg kedvelt eledele. Az indiai retekfőzelék hónapos retekből is elkészíthető, mustármaggal, csilipaprikával, római köménnyel, asafeotidával, kurkumával fűszerezve kellemes, enyhén pikáns, vitamingazdag táplálékot eredményez.

Áruházat nem találtunk, se termelőt, aki lila retket árul, viszont megtermelhetjük mi, magunk is! Lila retek magot vehetünk már 300-600 Ft/csomag áron, így a házi kertünk egy sarkába bármikor varázsolhatunk egy kis bokrot belőle.

Lila répa:

A sárgarépa fajták két nagy osztályba sorolhatók, a keleti és nyugati fajtába. A közelmúltban számos újdonság jelent meg, amelyeket sajátos jellemzőik miatt termesztenek. A keleti fajtát Közép-Ázsiában háziasították a mai Afganisztán és Irán területén a 10. század környékén. Ezek a fajták lila és világossárga színűek és gyakran elágazódik a gyökér. A lila színért a fentebb említett antociánok felelősek.

Nyersen fogyasztva főként gyerekeknek értékes és tápláló kiegészítő étel. A rövid tenyészidejű fajták friss fogyasztásra alkalmasak, míg a hosszú tenyészidejű fajták vermelve, homokba rakva jól tárolhatók. Használhatjuk levesek, saláták, főzelékek, hidegkonyhai készítmények, bébiételek készítésére, és nagyon sok ételkülönlegesség ízesítője vagy díszítője is lehet. A répát a legkülönfélébb módokon elkészítve lehet fogyasztani. A nyers sárgarépából a β-karotin tartalomnak csak 3%-a szabadul fel az emésztés során, ez az elkészítéssel, pépesítéssel, főzéssel, étkezési olaj hozzáadásával 39%-ra is feljavítható.Felhasználható apró darabokra vágva sütni, párolni, főzni, levesekbe és szószokba, bébiételekbe és állateledelbe.

Ára a termelőknél 990 Ft/kg is lehet, a kifli.hu néhány vidéki városban is elérhető, az ő kínálatukban 999 Ft/kg áron rendelhetjük meg ezt a zöldséget.

Lila káposzta:

A vörös káposzta vagy lila káposzta a vadkáposzta egy termesztett változata. Sötétvörös vagy lilás színét az antocián adja, a talaj pH-értékétől függően változik: savasabb talajon lilásabb, lúgosabb talajon zöldes-sárgásabb színűek a levelei. Akár indikátorként is használható. Főzéskor általában megkékül, ez ecet hozzáadásával megakadályozható. Beltartalmi értéke megegyezik a fejes káposztáéval, színe miatt főleg saláták és savanyúságok készítésére, díszítésére használjuk.

Ára 300-550 Ft/kg áron mozog a vidéki nagybani és vidéki fogyasztói piacokon.

Lila hagyma:

A vöröshagyma egyik fajtája, melynek fehér húsát sötétlila héj veszi körül. A sárgás színű vöröshagyma lágyabb, édeskésebb ízű alternatívája. A lilahagyma kiváló forrása a krómnak, ami csökkenti a vércukorszintet. A krómhiány hosszú távon szív- és cukorbetegséghez vezethet. Ezek a létfontosságú ásványi anyagok és antioxidánsok a hagyma külső részében találhatók meg leginkább, ezért nem érdemes leszedni. Ha te is vízvisszatartással küzdesz, akkor érdemes a vízhajtó pirulák helyett a természetes megoldást választani vagyis a lilahagymát. A lilahagyma hatása közé tartozik ugyanis, hogy vízhajtó hatással rendelkezik. Tegyél a salátákba vagy egyéb ételeidbe. A lilahagymában olyan vegyületek is találhatóak amelyek meggátolják a rákos sejtek kialakulását valamint a tovább terjedést is.

Ára 390-680 Ft/kg között van a vidéki nagybani és vidéki fogyasztói piacokon.

