5+1 szívmelengető filléres süti tipp: amit nemcsak Valentin-nap érdemes elkészíteni

Lehet persze a Valentin-napot nem szeretni, de egy biztos: február 14-e remek alkalom lehet a hétköznapi romantikázásra, na meg egy kis extra nassolásra. Direkt olyan válogatást hozunk, amit még estig, filléres alapanyagokból te magad is elkészíthetsz!

Manapság a Valentin-napról a legtöbb embernek a már-már kötelező rózsacsokron túl a sok szívecske, no és a Valentin-napi romantikus filmezés jut eszébe. Sokan úgy gondolják, hogy ez valami amerikai mintára átvett „kereskedelmi” ünnep, holott, ha jobban megnézzük, mióta is ünnepeljük Magyarországon ezt a napot, lehet, hogy sokan meglepődnek!

A Valentin-napot először a Magyar Virágkötők Szakmai Egyesülete vezette be 1990-ben, a virágkultúra és a tavasz ünneplése céljából. Az ajándék- és édességboltok később csatlakoztak a szerelmesek napjának ünnepléshez, így egyre több termék jelent meg a Valentin-napra, az ajándékozás tradíciója is elterjedt az országban. De a Bálint nap eredetileg egy keresztény ünnep volt, római gyökerekkel. Szent Bálint legendája pedig Magyarországon is évszázadokon át ismert volt.

A legenda szerint Szent Bálint, egy római püspök, aki a 3. században élt: 270-ben, azaz 1754 évvel ezelőtt végezték ki. Keresztény hite miatt II. Claudius császár börtönében sínylődött, a történet szerint a börtönőr vak lányának imádsággal visszaadta a látását. Kivégzése előtt szerelmes üzenetet küldött a lánynak, s így írta alá: a te Valentinod. Más hagyomány szerint miközben kivégzésre vitték, azt kiáltotta a tömegnek: „Ne felejtsétek Valentint! Szeretlek benneteket!”Egyes vélemények szerint azért ítélték halálra, mert megszöktette üldözött keresztény társait a börtönből, más források szerint titokban párokat adott össze, noha ezt a császár tiltotta, mondván: a nőtlen katona lojálisabb a nősnél. 496-ban Gelasius pápa rendelte el aztán Szent Valentin ünnepét.

Különböző népi hagyományok is kapcsolódtak ehhez a naphoz, Bálint napján régi magyar hagyomány, hogy az udvar olyan részére, ahová nem fér oda az aprójószág, az ég madarainak magvakat, aszaltgyümölcsöt szórnak. A horvát néphit szerint a madarak e napon tartják menyegzőjüket.

Nincs is annál romantikusabb, mint a közös süti sütés

Remek közös program lehet, Valentin-naptól függetlenül is, ha együtt készítitek el a desszertet. Felér egy párterápiával - pláne, ha ínycsiklandóra sikerül a végeredmény! Hozzátok össze otthon a konyhát, és készítsetek el együtt egy finom vacsorát vagy sütit. Használjátok fel, amit otthon találtok, és alkossatok valami ízleteset és kreatívat a közös vacsorátokhoz.

Segítségül hozunk pár szívmelengető desszertet is, amit nem csak szerelmesek napján érdemes megsütni, de akkor már-már kötelező is lehet:

#keksz #recept #mutimiteszel #mutimitsütsz #hazicukrasz #mik_gasztro #szív ♬ Unwritten - Natasha Bedingfield @edessemmitteves ❤️Valentin-napi kekszszendvics ❤️ Hozzávalók: 300g liszt 200g vaj 100g porcukor 1 tojás 0.5 citrom héja 2 cs. van.cukor Krém: 200g fehércsoki 100ml habtejszín 250g mascarpone málnalekvár Elkészítés: Először a krémet készítjük el. A habtejszínt felforraljuk, majd a fehércsokira öntjük és homogénre keverjük, 1 éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap robotgéppel kemény habbá verjük, majd hozzáadjuk a mascarponét és tovább keverjük. Csillagcsöves habzsákba töltjük. A tésztához a lisztet, a porcukrot, a vaníliás cukrot, a citrom héját és a tojást egy tálba tesszük és hozzámorzsoljuk a hideg vajat, majd gyorsan összegyúrjuk. Gombóccá formáljuk, folpackba csomagoljuk és 1 órára hűtőbe tesszük. A tészta 2/3-át kinyújtjuk egy lisztezett deszkán (ne nagyon vékonyra, mert tovább fogjuk nyújtani), a maradék tésztát pedig két részre osztjuk, majd piros és rózsaszín ételfestéket keverünk a tésztákba. A különféle színű tésztákat vékonyra nyújtjuk, majd kiszaggatjuk szív alakú kiszúróval. Rátesszük a kinyújtott tésztára a szíveket, rehelyezünk egy sütőpapírt, majd nagyon óvatosan kinyújtjuk még egyszer - így fog egy szintbe kerülni a minta a tésztával. Óvatosan lehúzzuk a sütőpapírt, majd egy nagyobb szív alakú kiszúróval kiszaggatjuk a mintás tésztát. A maradék tésztát összegyúrjuk, kinyújtjuk - így egy színes, márványos tésztát kapunk, és ismét kiszaggatjuk szíves kiszúróval. 175 fokon 6-7percig sütjük és a tepsin hagyjuk kihűlni. A krémmel betöltjük, majd a közepére lekvárt teszünk. Egy éjszakán át hagyjuk megpuhulni a kész linzert. Jó étvágyat!? #valentinnap

