Ez a zöldség a vitaminok kincsesládája: fillérekbe kerül, mégis kevesen fogyasztják

Ahogy a tavasz bekopogtat, egyre több, ráadásul hazai termesztésű zöldség árasztja el a piacokat. Ilyenkor érdemes új dolgokat kipróbálni, kísérletezni a hozzávalókkal, alapanyagokkal, vagy újra felfedezni már rég használt zöldségeket. A hagyma és különböző fajtái a magyar konyha elengedhetetlen zöldségnek számítanak, de egyes fajták az egész világot meghódították már. Például a metélőhagymát, vagy ismertebb nevén a snidlinget az ókori kínaiaknak a zöldségek ékkövének nevezték. Hogy miért? Ennek jártunk most utána.

Népies nevei: pázsithagyma, pázsitfű, valamint a német nevéből: snidling, snittling. Íze miatt a metélőhagyma népszerű fűszernövényként szolgál számos étel fűszerezésére, a kenhető sajtoktól és a gyógynövényvajtól a levesekig vagy omlettekig. Sok étel nem ugyanaz metélőhagyma nélkül. A németországi frankfurti zöldszósz létfontosságú összetevője, a svédek hagyományosan tejföllel és metélőhagymával fogyasztják a heringet, a kínaiak pedig gyakran fűszerezik a húst vagy a tésztát a fűszernövényekkel. Nemzetközi hírű kulináris híresség. A metélőhagymát mindig frissen kockára vágva használják, és különösen jól illik salátákhoz is.

A Britannica cikke szerint a metélőhagyma értékes egészségünk szempontjából, és nem csak azért, mert ilyen nagy adag C-vitamint tartalmaz. Illóolajai a betegségek hosszú sorát csillapítják. Köptetőként, baktérium- és gyulladáscsökkentőként hatnak. A metélőhagyma serkenti az étvágyat és elősegíti az emésztést.

Nemcsak ízesíti az ételt, de díszít is, ráadásul nagyon jó étvágygerjesztő és gyomorerősítő. A varázslatos ízű metélőhagyma raguk, levesek, szószok, húsok és zöldségek, tojásos ételek, saláták, szendvicskrémek, lágy sajtok és szendvicsek ízesítéséhez használható. A metélőhagyma csodásan harmonizál a turbolyával, a tárkonnyal és a petrezselyemmel.

A vad metélőhagyma nyirkos réteken és nagyobb, akár 2,5 ezer méteres magasságban is virágzik. Ez a hagymás gyógynövény a kertben is jól érzi magát, mivel csak napra, tápanyagban gazdag talajra és vízre van szüksége. A metélőhagyma a természet csodája. A csőszerű szárak újra és újra megnőnek, akárhányszor vágjuk is le őket. Télen a növény visszahúzódik a földbe, hogy tavasszal újra üdvözöljön minket. Az ablakpárkányon edényben történő termesztés gyerekjáték, ezért ennek az ízletes alapanyagnak a folyamatos ellátása garantált.

A szép virágok egyébként ehetőek is. Gyakran ízletes köretként szolgálnak salátákhoz. Úgy tűnik tehát, hogy az ókori kínaiaknak igazuk volt, amikor a metélőhagymát a zöldségek ékkövének nevezték.

Erre érdemes figyelni!

Amikor az élelmiszerboltban metélőhagymát vásárol, ügyeljen arra, hogy ne legyen rajta látható hervadás jele. A közönséges metélőhagymát a legjobb frissen használni, de légmentesen záródó fagyasztózacskóban is lefagyasztható.

A metélőhagyma egy erős aromájú fűszernövény, de azt tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg ne nagyon főzzük, inkább közvetlenül tálalás előtt adjuk az ételhez. A metélőhagymát csak rövid ideig szabad főzni, és főzés után azonnal tálalni kell, különben az íze elveszik.

Mit mutatnak az árak?

Megnéztük, hogy a nagyobb áruházak, kertészetek most mit kínálnak, illetve milyen áron. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy

a Tesco kínálatában 699 Ft/cserép áron tudjuk megvenni a metélőhagymát.

A Spar online shopja szerint itt 649 Ft /cserép áron vehetjük meg ezt az ízletes hagymát.

Az Auchan online polcain dobozos, fagyasztott metélőhagymát vehetünk, 499 Ft/csomag áron.

Az Oázis kertészetben a cserepes metélőhagyma ára 1 290 Ft/db.

Címlapkép: Getty Images