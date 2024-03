Így lesz igazán szaftos és omlós a húsvéti sonka: eláruljuk a receptet, amit lehetetlen elrontani

Húsvéti sonka nélkül nem lehet teljes az ünnep. Ugyanakkor a boltok kínálatában nem is annyira egyszerű megtalálni a tökéletes és igazán ízletes sonkát. Hogyan válasszunk? Hogyan és mennyi ideig főzzük?A Pénzcentrum is erre kereste a választ.

Gyakran a legegyszerűbb recepteket a legkönnyebb elrontani, ilyen a húsvéti sonka főzése is. A recept ugyanis egyáltalán nem bonyolult, de a lépéseket érdemes pontosan követni - írta a Pénzcentrum. A húsvéti ünnepi asztalra a kalács és a főtt tojás mellett sonka kerül leggyakrabban. Amíg azonban a főtt tojást, festett tojást sokkal magabiztosabban készítjük otthon, a főtt sonkának sokan nem mernek nekiállni, inkább megveszik a kész terméket. Nincs azonban ok arra, hogy ódzkodjunk a húsvéti sonka főzésétől. A Pénzcentrum most elárulta a receptet, amelyet lehetetlen elrontani:

A húsvéti sonka főzése házilag

Hogyha megvettük a jó minőségű alapanyagot, akkor már csupán a főzés van hátra. Bár a művelet rendkívül egyszerű, ha kihagyunk egy lépést, könnyen elronthatjuk. Mi mehet félre a húsvéti sonka főzése során? Például túl sós lesz a sonkánk, vagy éppen ízetlen, esetleg egyenetlenül fő meg, szétfő, nem lesz szépen szeletelhető. Ezeket azonban ki lehet védeni, ha figyelmesen követjük a receptet.

Az első lépés az áztatás, amit nem szabad átugrani. Az áztatási idő attól függ, milyen száraz tulajdonképpen a sonka, amit vásároltunk. A kemény húst egy egész éjszakára is beáztathatjuk hideg vízbe, a puhábbat elég lehet akár 4 óra is. Fontos, hogy az áztatás után a vizet öntsük le, ne abban kezdjük főzni! Érdemes a sonkát áztatás után lemérni, ha nem ismerjük a pontos súlyát.

A főzőedényt töltsük fel annyi hideg vízzel, ami ellepi a sonkát. Fontos hogy ne legyen túl kicsi az edény, a víz tényleg lepje el a húst benne! A főzővizet fűszerezhetjük, de sót ne tegyünk bele! Aki reflexből megsózza a főzővizet, annak nagyon sós lehet végül a kész a sonkája. A főzővízbe kerülhet hagyma, fokhagyma, babérlevél, bors. Ezen túlmenően pedig ízlés szerint kísérletezhetünk is a kedvelt fűszereinkkel, bár nem az első sonkafőzés során érdemes kísérteni a sorsot vad fűszerezéssel. Egyes receptek tejet, illetve cukrot is ajánlanak a főzővízbe, ez sem ördögtől való, de a legtöbb hagyományos recept marad a borsnál, babérnél és fokhagymánál, hagymánál.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)