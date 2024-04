Ha szereted a magyar bort, itt a helyed: minifesztivál indul Tokaj-Hegyalján

Egy hosszú hétvége erejéig ismét bűbáj járja át Tarcal mesebeli utcáit és varázslat költözik a történelemmel gazdagon átszőtt épületekbe. Idén május 3-5. között kerül megrendezésre Tokaj-Hegyalja tavaszi minifesztiválja, a Bűbájos Hétvége. Három napon át összesen 12 helyszín várja változatos programokkal a látogatókat.

A fesztivál elnevezése mára már legendás: Könyves Kálmán ugyanis éppen Tarcalon hirdette ki – az eredeti természetesen latinul hangzott el –, hogy boszorkányok márpedig nem léteznek, és ezzel a törvénnyel sok ártatlan nőt mentett meg a kínhaláltól. És noha boszorkányok valóban nem léteznek, bűbájos borászok és vendéglátók annál inkább, amelyről bárki meggyőződhet május első hétvégéjén, Tarcalon, az idei Bűbájos Hétvége rendezvényén.

Tarcal, a bűbájjal teli település

Néha mindenkinek jól esik megállni, és pár nap erejéig kikapcsolódni a szokásos mókuskerékből: vendégnek és vendéglátónak egyaránt. Míg május első hétvégéjén a tarcali borászok – bár azért nem mindenki – három napra ismét a szögre akasztják a pincekulcsot, hogy felöltsék a vendéglátói szerepkörüket; a vendégek a szorgos hétköznapokra csukhatják rá az ajtót, hogy egy ünnepi hétvégét tölthessenek el a (bű)bájos Tarcalon.

Bár a település lélekszáma alig háromezer fő – s ekképpen gyalogszerrel is könnyedén bebarangolható –, széles spektrumon szolgálja ki az ide érkező vendégek igényeit. Található itt ötcsillagos SPA hotel ugyanúgy, mint a Tokajra jellemző falusi, tiszta, szépen karbantartott kerttel ékesített vendégház. Ehetünk Michelin-ajánlott, SVÉT-tag étteremben, megízlelhetjük a szláv konyha remekeit, megkóstolhatjuk a falu tortáját a helyi specialty kávézóban; vagy, ha úgy tartja kedvünk, akár egy hamisítatlan francia citromos pitébe is beleharaphatunk. Tarcal számtalan lehetőséggel kecsegtet, a Bűbájos Hétvégén azonban a főszerepet itt is, mint Hegyalján minden borvidéki faluban, a borászok és a borok kapják.

Ízelítő a Bűbájos idei programjaiból

A május 3-5. között megrendezésre kerülő Bűbájos Hétvégén idén 12 helyszín várja varázslatos programokkal a látogatókat. A Kikelet Pince 30 éves évfordulója alkalmából tart különleges vertikális kóstolót, illetve egy felejthetetlennek ígérkező borvacsorával ünnepli meg a kerek esztendőt. A Myrtus szamorodni mesterkurzusán többek között utolsó vörös (!) szamorodnijával kápráztatja el a nagyérdeműt. Ha pedig vörösbor, ne feledkezzünk el a Basilicusról, ahol évek óta szűrnek az ősi hegyaljai purcsin szőlőfajtából bort – amely a feljegyzések szerint az első aszú bor elkészítésében is helyet kapott.

A Majoros Birtok saját borai mellett megmutatja azt is, milyen, amikor a sör találkozik a szőlővel: a Bűbájoson debütál náluk a legújabb Baz Beer termék; de a párlatrajongók poharai sem maradnak náluk szárazon. A Gróf Degenfeld pezsgős reggelivel indítja a napot, amelyet akár folytathatni is lehet Kernék pezsgőpincészeténél, ahol szláv ebéddel, pezsgő workshoppal (és kaviárral), illetve borkóstolóval várják a vendégeket. A Simonfay Borkúriánál felfedezhetjük, hogy milyen izgalmas lehetőségek rejlenek abban, amikor egy család megálmodja és megvalósítja saját borászatát Tarcalon. A Barkland Pincészetnél megismerhetjük, hogy egy műszaki vénával megáldott üzletember hogyan kivitelezi borászatát. A Tarcalon található Tokaji Kutatóintézetben debütál a település bora: a 2023-as Tarcal borban hárslevelű találkozik furminttal, és a falu teljes borászati örökségével.

Nem csak a borok csábítják a látogatókat

Felfrissülhetünk az Ösvény süteményes és kávés pultjánál, vagy az Andrássy Kúria &Spa éttermének, a Bobajkának a teraszán – ahol egyébként a helyi borászatok válogatott tételei egytől egyig megkóstolhatóak. A helyi gasztrokínálatot színesítendő érkezik a Borsod Burger és a Vigadó KicsiSéf foodtruckjai Miskolcról, a Fakapu Tokajból, és természetesen minden hegyaljai fesztivál Zsoltja, vagyis KicsiZsó sem marad a fővárosban. Ha pedig megismertük Tarcal jelenét, merüljünk alá a múltjában: a zsinagógában impozáns fotókiállításon tekinthető meg, hogyan nézett ki Hegyalja annó.

A Bűbájos idei programjait színesíti Ungváry Krisztián történész előadása, és a Jusztis társulat Improvizációs színháza. A három nap lezárásaként pedig a borászok egy dűlőtúrára invitálják a vendégeket, ahol zöldellő szőlőtőkék vigyázó tekintete mellett lesznek megkóstolhatóak a helyi különlegességek. Erre a három programra, valamint a Tarcal bor bemutatójára elővételben, a Tixa oldalain önállóan is kaphatóak jegyek; ha pedig valaki úgy dönt, hogy mindegyiken szeretne részt venni, egy bérlet kiváltásával még kedvezőbben juthat belépőhöz. A fesztiválra a belépés ingyenes, a meghirdetett kóstolók és egyéb programok helyben fizethetőek – ezek egy részére előre bebiztosítani a helyet mindenképpen érdemes.

