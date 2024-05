Nagy sikerrel zárult az év legnagyobb élelmiszergyűjtése: percenként 129 kiló adomány érkezett

139 ezer kiló élelmiszeradományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi jótékonysági akcióján, ami az ország 104 településének 213 áruházában zajlott. Az adományozott mennyiség majdnem másfélszerese a tavaly tavasszal felajánlottnak, így az Élelmiszerbank közel 28 ezer rászoruló embernek, családnak tud segítő csomagokat összeállítani a következő hetekben.

Komoly jelét adta Magyarország lakossága az önzetlenségnek a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pénteken és szombaton zajló élelmiszergyűjtésén. 139 ezer kiló tartós élelmiszert adtak össze nélkülözők számára a Tesco, az ALDI és az Auchan 213 áruházában. Ez azt jelenti, hogy a másfélnapos akció minden egyes percében 129 kiló felajánlás érkezett a gyűjtőpontokra.

Másfélszeres eredmény tavalyhoz képest

A végeredmény összességében 46%-kal magasabb, mint a tavaly májusi összefogáskor volt. A növekedés egyik kézenfekvő oka, hogy idén tizenhárommal több áruház csatlakozott a kampányhoz, illetve, hogy most nem befolyásolták ársapkák és mennyiségi korlátozások a felajánlható termékek körét – de az adakozási kedv még ezeket a tényezőket figyelembe véve is jócskán felülmúlta a szervezők minden előzetes várakozását.

A hétvége során több mint háromezer önkéntes áldozta az idejét és a lelkesedését a nemes célra. Köszönettel tartozunk nekik és persze a közreműködő áruházláncok dolgozóinak is. A legnagyobb hálát ugyanakkor az adományozók felé érezzük, akiktől az adományok mellett szép számmal kaptunk bíztató szavakat és őszinte érdeklődést is a támogatások sorsa iránt

– mondta Nagygyörgy András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója.

A vármegyék és a termékek toplistája

104 településen zajlott a hétvégi akció és minden térségben emelkedett az adományok mennyisége a tavalyihoz képest. Budapest és Pest vármegye mellett Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyékben gyűlt össze a legtöbb adomány.

A vásárlók ezúttal is lisztből ajándékozták a legtöbbet, ez a termék tette ki a felajánlások majdnem ötödét. A képzeletbeli dobogó második és harmadik fokára általában a cukor és az étolaj kerül, de ezek helyét most a tészta és a rizs vették át, és gyakran érkezett melléjük tésztaszósz vagy konzerv is. A szervezők örülnek ennek a változásnak, hiszen ezekből a termékekből könnyebb a rászorulóknak egy teljesértékű főétkezést biztosítani. A felajánlások között 13 tonnányi édesség és bébiétel is érkezett, ami a közelgő gyermeknap miatt is örvendetes.

Helyben segítenek az adományok

Az adományokat az Élelmiszerbank az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével fogja rászorulókhoz juttatni a következő hetekben. Összesen 27 800 darab, egyenként ötkilós csomag kerül kiosztásra. Gyermekotthonok lakói, idősgondozásban élő emberek, nagycsaládosok és családsegítő szolgálatok ellátottjai, hajléktalanok és fogyatékkal élő emberek részesülnek majd belőle.

Az Élelmiszerbank többtízezer kilót ment és adományoz a hétköznapokon is

Az Élelmiszerbank a hétvégi akció után sem lassít, az Egyesület hétfő reggeltől folytatja az élelmiszermentő munkáját, amivel egész évben segítenek a nélkülözőknek. Önkénteseikkel és partnereikkel 700 áruházat és tucatnyi élelmiszergyártót keresnek fel minden nap, hogy összegyűjtsék tőlük a lejártaközeli, illetve csomagolási hibás termékeiket. Az országos hálózat naponta körülbelül 30 ezer kiló feleslegessé vált, de még tökéletesen fogyasztható élelmiszert ment így meg, hogy azok a kereskedőktől, a gyártóktól és az éttermekből ne a kukákba vagy a szemétégetőkbe vándoroljanak, hanem rászorulók asztalára kerüljenek.

