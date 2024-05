Ez a meseszép vidék a hazai gasztronómia fellegvára lehetne: eldugott, különleges étteremek a Palócföldön

A Mátra az egyik legnépszerűbb kirándulóhely Magyarországon, de annak környékét is érdemes felfedezni. Nógrád-megye apró falvaiban vagy kivételes fekvésű városaiban igazi gasztrokincsekre bukkanhatunk. Íme néhány tipp, hová érdemes betérni egy finom ebédre a Palócföldön túrázóknak.

Mindössze egy-másfél órányi autóútra a fővárostól, a Cserhát és a Mátra lankái között káprázatos természeti kincsekre lehet bukkanni, sőt már nemcsak kirándulni, hanem enni is jókat lehet a környéken. Annak köszönhetően, hogy egyre több a turista, a külföldről és a fővárosból ideköltöző fiatal, megnőtt az igény a szélesebb gasztronómia kínálatra, így már nemcsak a helyi nevezetes ételeket, magyaros ízeket, csárdákat lehet megtalálni, a legeldugottabb apró falukban, utcákban is fellelhető egy-egy színvonalas, minőségi alapanyagokkal dolgozó étterem, bisztró.

Ilyen például az alig több mint 150 főt számláló, hangulatos kis kelet-cserháti községben, Kozárdon található, hatalmas területen elterülő, nemrégen nyílt Kozárdi Kamra. A bolt, kávézó és étterem egyben nyuszisimogatás mellett kínál finom kávét, házi tésztából sütött aprósüteményeket és helyi alapanyagokból, helyi munkaerő bevonásával készített hagyományos ízeket. Kenyér helyett friss bodak sül, de kapható pitypang szörp, ganca, tócsni, vagy Kozárdi menyecske névre keresztelt csirkés fogás is.

Szintén a Cserhát és a Mátra völgyében, az erdő mélyén található a festői szépségű zarándokhely, Mátraverebély-Szentkút, ahová a turistáknak is érdemes betérni. A családbarát turisztikai központtá vált nemzeti kegyhely Szent Jakab Étterme az erdőn átvezető kék túraútvonalon kirándulók számára is nyitva áll. Vadspecialitásai, vegetáriánus fogásai és tradicionális palóc ételei mellett időnként felkerül az étlapra a helyi ferencesek kedvenc étele is, amely mindig különleges fogás az ínyenceknek.

Szent Jakab Étterem

Salgótarjánról nem feltétlenül az olasz életérzés jut eszébe a megyébe kirándulóknak, de hatalmas meglepetés érheti őket, ha betérnek a Sole Mio nevű, eldugott utcában található olasz étterembe. Noha a városra jellemző beton épületek veszik körbe, bent már teljesen átszellemülve, olasz zenére és ízekre hangolódva rendelhetnek a vendégek kifogástalan nápolyi alapanyagú pizzát, és olasz ételkülönlegességeket. Ráadásul a gyerekek garantáltan élvezni fogják, hogy egy beszélő robot cica hozza ki a fogásokat, desszerteket.

Sole Mio

Címlapfotó: Kozárdi Kamra

