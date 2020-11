Sokkal több van a fahéjban, mint gondolnád: így használd fel a legkarácsonyibb alapanyagot

Fűszerezd fel vele a mindennapokat, hiszen akár sós ételnek, frissítő italnak és lakáskelléknek egyaránt extravagáns eleme lehet. Lássuk a lehetőségeket!

1. Spenót fahéjjal? Naná!

Az, hogy minden édességnek jól áll a fahéj, nem újdonság. De hogy a spenótnak is? Ezt talán még nem tudtad. Pedig érdemes kipróbálni! Akár egy sima parajfőzelék ízvilága komplexebbé tehető, ha a szokásos fűszereken túl egy pici fahéjport, és például gyömbért is hozzáadsz. De ugyanúgy a párolt spenótnak, és a friss spenótsalátának is jól áll, kis mennyiséget joghurtba vagy olívaolajba keverve!

2. Párologtatóba is jó

Ha sikerül beszerezned fahéjolajat, az immunrendszered is szeretni fog. Aromaterápiásan is jó szolgálatot tehet a fahéj, és mivel antimikrobiális és antifungális hatásokat tulajdonítanak neki, mikor, ha nem most - ezekben a kihívással teli időkben, a karácsonyra készülve – érdemes csöpögtetni belőle a párologtatóba.

3. Fahéjkoszorút minden asztalra

Arra is van ötletünk, ha a szagolgatáson túl nézegetnéd is a fahéjat. Tudjuk, hogy karácsonyfadíszként, ajándékkísérőként, vagy adventi koszorúra kötözve is szép. De miért ne készíthetnéd magát a koszorút fahéjrudakból? Akár kuszább, borzasabb látványt keltve, pár centi magas koszorú formát képezve, a rudakat változó szögben össze-vissza egymáshoz ragasztgatva (ragasztópisztoly nem árt hozzá). Vagy kötözgethetsz is, közepüknél szorosan egymás mellé felfűzve a rudakat, hogy lapos, szabályosabb koszorút kapj végül. Hogy kör alakú, vagy téglalap forma legyen végül, rád van bízva. Minimalista látvány lesz, maximális illattal; egy fenyőág vagy textilmasni elég is rá, hogy kész legyen a remekmű.

