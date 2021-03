Spórolós étel, amivel te sem tudsz betelni: a paraszti konyha egyszerű de nagyszerű receptje

Külön recepteskönyvet lehetne összeállítani a paraszti böjti ételekből, amiket ilyen tájban, hamvazószerdától nagyszombatig a magyar vidéken szokás volt fogyasztani. Pár hete kifejezetten az öntött, paraszti tésztás ételekből hoztunk egy böjti válogatást. Bemutattuk a fentőt, a görhét, a süt krumplis pipát és a laskát. A Gasztromesék legutóbbi írásában pedig Szarka Zsófi, Wurmbrandt András a krumplikása készítésének fortélyaiba avatott be bennünket, úgy ahogy nagyapja készítette.

Elárulták a titkos összetevőt is: a fűszert, amit a boltban nem kaphatunk meg, és amit nem mérhetek kanállal: ez pedig a nosztalgia. Minden finomabb lesz tőle. Így van ez a krumplikásával is, ami kacsazsírral igazi hedonista életérzés. A krumplikása sült hagymával és tejföllel a legistenibb. Más vidékeken ezt a krumplis-lisztes sült finomságot krumpliprószának is hívják, apró eltérések vannak az elkészítésében, ráadásul lehet nemcsak vaslábosban és sparheltben, hanem placsintasütőben is sütni - de a végeredmény ugyanolyan mennyei!

A legendás böjti fogások általában nagyon egyszerűek. Sokan elkészítették, sokan megtanulták, ezután pedig leírták, mert finom, egyszerű és jól esett egykor a nagymamánál. Így maradtak hát fenn az utókornak. Különös belegondolni, hogy ugyanaz az étel, amit mi most kóstolunk, az elmúlt száz évben milyen tányérokban, milyen asztalokon és milyen fogadtatásban részesült.

Nagyapa krumplikása receptje

Hozzávalók:

1 kg krumpli (C-típusú, sárga)

1.5 kk só

300 g liszt (rétesliszt)

1 gerezd fokhagyma

1 ek zsír a tepsi kikenéséhez

Tetejére: kacsazsír, sült hagyma, tejföl

A krumplikása készítése:

A krumplit meghámozom, felkockázom, sózom és annyi vízbe teszem fel főni, hogy éppen ellepje. Fedő alatt, kb. 30 perc alatt puhára fő. A vizet rajtahagyom, hozzáadom a zúzott fokhagymát, és egy botmixerrel, vagy turmixgépbe átöntve, teljesen simára pépesítem.

A lisztet kimérem és folyamatos keverés mellett, egy habverővel hozzákeverem. A pép besűrűsödik, majd nehéz, kásaszerűvé válik. Egy-két percig nagyon erőteljesen keverem egy erősebb fakanállal, majd leveszem a tűzről.

A sütőt előmelegítem 200 fokra, egy nagy tepsit zsírral alaposan kikenek. A kását beleöntöm, elsimítom, és 40 perc alatt ropogósra sütöm. Tipp: A kását ügyesebben el lehet dolgozni a tepsiben, ha kacsazsírba mártott evőkanállal egyengetjük el.

Sülésnél akkor jó, ha a teteje már barnul, a belseje pedig puha marad. Nagyon jellegzetes íze van, amihez kiváló a pirított hagyma, egy kis tejföl, és még egy nagy adag törkölyös kacsazsír. Lássuk be, míg korábban ez a szegények vacsorája volt, ma örülnénk, ha egy étterem fogásai közt találnánk meg.

Címlapkép: Getty Images