Karácsonyra érik be ez az elfeledett, különleges gyümölcs: így készíts belőle lekvárt fillérekből

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a naspolya egyike a legfurcsább, Magyarországon is megtermő gyümölcsöknek: a naspolya szó szerint karácsonyra érik be, megjelenése extrémnek, már-már bizarrnak mondható, íze mézédes, húsa pedig rengeteg pektint tartalmaz. Mit jelent mindez? Hát azt, hogy kiváló lekváralapanyagra leltünk, sőt, még az ára is kedvező!

Ha tipikus téli gyümölcsökre gondolunk, legtöbbünknek rendszerint a narancs, a mandarin, a banán, a kiwi vagy a kakiszilva jut eszünkbe, azonban ezeknél lapul a magyar kertekben, kistermelői piacokon egy jóval különlegesebb karácsonyi gyümölcs is, mégpedig a naspolya. Járjunk utána, milyen alapanyag a naspolya, miért éri meg rendszeresen fogyasztani a szezonjában, milyen jótékony egészségügyi hatásokkal bír! Mire figyeljünk a naspolyafa gondozásánál, hogyan dolgozzuk fel az érett gyümölcsöket, mi mindent készíthetünk belőlük? Nézzük, hogyan készül a szuperegyedi, egészséges naspolyalekvár: ilyet biztosan nem kapsz a boltban!

Milyen gyümölcs a naspolya?

A naspolya a gyümölcsök között is egy egészen egyedülálló faj: a rózsafélék családjába tartozik (összesen két gyümölcs sorolható ide, ezek a közönséges naspolya és egy újonnan felfedezett, fényes piros héjú, a sima naspolyához közel álló termés). A naspolya kifejezés (Mespilus germanica) valószínűsíthetően a latin mespila szóra eredeztethető vissza (ennek elolaszosodott formája a nespula), a köznyelvben régen a magyarok nevezték még laspolyának és miszpolyának is.

A naspolya egy kistermetű (4-6 m), lombhullató fa- és cserjeféle, ami eredendően Közép-Ázsiában, a Kaukázus déli részén és a Kaszpi-tenger partvidékén őshonos (Törökországban, Örményországban a mai napig vadon is megterem), koronája alacsony, szétterülő, hajtásait tövisek borítják. A naspolya virágzása májusra tehető (öntermékeny faféle, egymagában is ültethetjük), termése egy keményhúsú almatermés (az alma- és körtefélék rokongyümölcse), aminek a csúcsa besüllyed, körülötte koronaszerűen kiáll az öt csészelevél maradványa; a közepében kemény magok találhatók.

Naspolya

A naspolya érése: mikor válik ehetővé a termés?

A naspolya egy utóérő gyümölcsfaj: a fán a naspolyák az érés közben barnára színeződnek – ezeket az ősz utolsó heteiben kell leszedni, még az első fagyok előtt (szezonja november végétől januárig tart). Ilyenkor a naspolya húsa még kemény (ha felvágunk egyet, láthatjuk, hogy belseje világos zöldes-barnás, vagy krémfehér), vagyis nem fogyasztható (sem az íze, sem az állaga nem túl csábító), azonban, ha néhány hétre kiterítjük egy nedvességtől védett, jól szellőző helyre, a gyümölcsök szép lassan megérlelik saját magukat (az utóérés egyébként rengeteg gyümölcsre jellemző: ha túl zöld barackot, almát, vagy déligyümölcsöt vásároltunk, ne tegyük be őket a hűtőbe, hagyjuk pár nap alatt utóérni, hogy fogyaszthatóak legyenek).

A tökéletesen érett naspolya nagyjából karácsonyra (néha később) „készül el”: akkor válik fogyaszthatóvá, ha a naspolya belseje egészen barna, húsa megpuhult, lekvárszerű az állaga és édes is. A megfelelő érettségi szintet könnyű ellenőrizni: fogjunk kézbe egy darabot – ha a hús puha, héjának feszessége megszűnt, az egész könnyen szétnyomható, már ehetjük is. Leginkább frissen, illetve lekvár formájában hasznosítjuk. Az érett naspolya íze egészen különleges: édeskés, gyümölcsös, sokakat mégis a szelídgesztenyére emlékeztet, állaga lekvárszerűen puha – valódi kulináris ritkaság!

Érdekességek a naspolyáról

A naspolya Európába az itáliai kereskedőknek köszönhetően jutott el, még a középkorban, innen terjedt el Dél- és Közép-Európában (régebben Magyarországtól északra nem igazán fordult elő, túl hideg volt a növénynek, azonban a klímaváltozásnak köszönhetően most már északabbra is megterem). A hazai írásos emlékek először 1395-ben említik a gyümölcsöt, Luxemburgi Zsigmond uralkodásának idején, azaz már körülbelül 600 éve magunkénak mondhatjuk a naspolyát (régebb óta, mint a hungarikum ételeinkhez elengedhetetlen őrölt pirospaprikát).

A középkorban a naspolya az úri népek luxusgyümölcse volt, azonban az elmúlt hosszú évszázadok során egyre inkább kiveszett a köztudatból, leginkább csak a különleges gyümölcsökért rajongó hobbikertészek termesztik, néhány fa erejéig. Habár itthon kevésbé népszerű, mint régen, Nagy-Britanniában egy közkedvelt gyümölcsként tartják számon: a lekvárok, dzsemek mellett fűszeres chutney-k és szószok, mártások is készülnek belőle, amelyeket előszeretettel fogyasztanak húsételek mellé.

A naspolyának egyébként nem csak a gyümölcsét hasznosíthatjuk: fája szívós, faipari célokra is használható, levelét és kérgét, azok magas csersavtartalma miatt cserzéshez is használják. A népi gyógyászatban vérzéscsillapító főzetet is készítettek a kérgéből, a magvakból pedig vesekőhajtó főzetet készítettek (ezeket nem javalljuk otthoni kipróbálásra), illetve a naspolyalevelet gyógyteaként is alkalmazták a vércukorszint csökkentése céljából.

Miért jó rendszeresen fogyasztani?

A naspolya nem csak egy érdekes, ízletes gyümölcs, ugyanis kiváló téli vitaminforrással állunk szemben, vas- és C-vitamintartalma kiemelkedő, éppen ezért megéri bőségesen fogasztani, ha támogatni akarjuk az immunrendszerünket. Régen – ahogy ez megannyi gyümölcsre és zöldségre igaz – a naspolyát jótékony hatású gyógynövényként tartották számon: fogyasztásának emésztésjavító, gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítottak. Vastartalmáért megéri enniük azoknak, akik vérszegénységgel küzdenek, de természetes cukortartalma miatt inzulinrezisztencia, diabétesz esetén is érdemes fogyasztani.

A naspolya gazdag továbbá B1 vitaminban és különféle ásványianyagokban (magnézium, cink, mangán, réz, kálium, kalcium), erősíti a csontokat, és érdemes fogyasztanunk belőle néhány szemet hasmenés vagy székrekedés esetén is. Ezeket a jótékony anyagokat legnagyobb mennyiségben a friss gyümölcshússal vihetjük be a szervezetünkbe, akár „ki is szívhatjuk” a héjából, ha már nagyon krémesre érett. A gyerekek is nagyon szeretik: az almapüréhez hasonlóan naspolyapürével is kényeztethetjük a kicsiket.

Naspolyafa

Ezt jó, ha tudod a naspolyafák gondozásáról

A naspolya nem tartozik az igényes, dédelgetésre szoruló gyümölcsfafélék közé, éppen ezért, akár kezdő kertészeknek is nyugodt szívvel ajánljuk a nevelését. Mivel hazánk klímája folyamatosan melegszik, a naspolya igencsak jól érzi magát nálunk, a talajtípusra nem érzékeny, azonban kedveli a nyirkos, tápanyagban gazdagabb közeget – aszályos időszakban célszerű öntözni. Facsemeténket ültessük napos helyre, de a félárnyékot is eltűri, oltványként is szaporíthatjuk és magról is, azonban utóbbi esetben kisebb gyümölcsöket hoz majd a fa.

A naspolya nem olyan érzékeny a kártevőkre, mint a barack, az alma vagy a cseresznye, magas csersavtartalma miatt a növénybetegségeknek is jól ellenáll (ritkán lisztharmat vagy tűzelhalás veszélyeztetheti). A naspolya metszése (fiatalkori koronaalakító metszés) kapcsán arra figyeljünk, hogy a termővesszőinek ne essék bántódása (ezeken találhatók a termőrügyei), idősebb fáinkat lombfakadás előtt lehet ritkítani, ezeket az ágakat viszont tőből kell kivágni. A magyar kertészetekben leggyakrabban a Szentesi Rózsa, a Nottingham vagy a Hollandi óriás fajtákkal találkozhatunk.

Ha sikerrel megtermeltük a naspolyát, november második felében kezdődhet a szüret, de enyhe éghajlati körülmények között december közepéig a fán hagyhatjuk őket. Fontos azonban, hogy az első fagyok előtt már mindenképpen vegyük le a naspolyákat a fáról, különben egyszerűen elfagy a termés. A kemény naspolyát tegyük szellősen (nem egymásra pakolva) egy újságpapírral kibélelt ládába és hagyjuk megérni. Időnként ellenőrizzük, nincsenek-e köztük romlott szemek, máskülönben nincs vele semmi dolgunk.

A naspolya feldolgozása

A naspolyát még éretlen állapotában kell leszedni, addig alkalmas a csomagolásra és a szállításra, amíg kemény – érdemes rá már ebben az állapotban lecsapni, majd otthon (akár a konyhánkban) utóérlelni. A tökéletesen érett naspolyának a héja teljesen elvékonyodik, egyszerűen lehúzhatjuk a gyümölcsökről kézzel is. A naspolya esetében az a jó, ha a gyümölcs „szottyos”, akkor viszont, ha savanyú, cefrés illatot áraszt, vagy ha penészes, már nem szabad elfogyasztani, mert valószínűsíthetően megromlott. Ha beteg gyümölcsöt találunk a kosárban, azt mindenképpen dobjuk ki, mert a többiek is megromolhatnak tőle!

A naspolya feldolgozása egyébként pofonegyszerű: kézzel távolítsuk el a gyümölcsök vékony héját és kaparjuk ki a belsejét egy tálba. A kemény magvak nem ehetőek, ezeket távolítsuk el a gyümölcshús kikanalazásakor, vagy egyszerűen nyomjuk át az egészet egy szitán, amiben a kemény részek fennmaradnak. Ezzel a konyhakész naspolyahússal dolgozhatunk tovább, máris készíthetjük belőle kedvenc ételeinket.

Mi mindent készíthetünk naspolyából?

Habár a naspolya nyersen is nagyon finom, ebben a formában csak rövid ideig fogyasztható, éppen ezért az esetek többségében lekvárt főzünk belőle. Mivel a gyümölcshús már eleve puha, lekvárszerű, igazán könnyű dolgunk van (nem úgy, mint a kőkemény birsalmából készíthető birsalmasajt esetében), pillanatok alatt összefőzhetjük a cukorral és kész is a lekvár. Mivel a naspolyának magas a pektintartalma, ennél a gyümölcsnél egyáltalán nincs szükség dzsemfixre sem, magától és rövid időn belül jó lesz az állaga.

A lekvár mellett érdemes kipróbálnunk a naspolyából készült házi ivóleveket is (vegyítsük sima almával például), de akár szörpalapanyagként is hasznosíthatjuk. A fűszeres csatnikat ugyanúgy ledunsztolhatjuk, mint a lekvárt, így az év bármelyik részében lekaphatjuk házi készítményeinket a kamra polcáról (illik hozzá a bors, a fahéj, a szegfűszeg, a kardamom vagy a szerecsendió, de nyugodtan kísérletezhetünk más fűszerekkel is). Brit mintára érdemes próbálnunk továbbá a naspolyás szószokat és mártásokat húsok mellé, sőt, akár naspolyakrémlevest is készíthetünk belőle (megéri gesztenyével együtt is kipróbálni).

A naspolya és a naspolyalekvár süteményekhez is kiváló: a lekvárt használjuk ugyanúgy, mint bármelyik másik gyümölcs esetében, remekül megmutatja az ízeit egy egyszerű házi linzerben is, de nyugodtan hozzáadhatjuk zselékhez, musse-okhoz és más gyümölcsös krémekhez, de izgalmas kiegészítője lehet bejglinek, zserbónak, karácsonyi máglyarakásnak is. Ha sikerül érett naspolyát szereznünk még karácsony előtt, a belőle készült tartós élelmiszerek gasztroajándéknak sem utolsók.

Naspolyalekvár

Recept: Házi naspolyalekvár

Így, hogy sikerült megismernünk a naspolyát, mint ősidők óta Magyarországon is megtermő gyümölcsöt, nézzük, hogyan készül belőle a tökéletes, filléres házi naspolyalekvár! Mi alapvetően egy natúr naspolyalekvárt készítünk (csak naspolyát és cukrot használunk), de ízlés szerint nyugodtan felturbózhatjuk a receptet egy kis gyömbérrel, vaníliával, narancshéjjal, fahéjjal vagy szegfűszeggel is, ha az üvegbe szeretnénk zárni az idénygyümölcs mellett a karácsony hangulatát is (ahogy a házi sütőtöklekvár esetében tettük). Lássunk neki!

Hozzávalók

3 kg érett naspolya

750 g kristálycukor

ízlés szerint karácsonyi fűszerek

A naspolyalekvár elkészítése

Vegyük elő a tökéletesen érett naspolyát (puha, szottyos, de nem áraszt kellemetlen szagokat, nem penészes) és a fentiekben leírtak szerint távolítsuk el a héját és a csészeleveles részt, a belsejét pedig kaparjuk egy fazékba. Vegyünk elő egy szitát és kanállal vagy kézzel nyomjuk át rajta a naspolya belsejét, hogy fennmaradjanak a szűrőn a magok és az egyéb növényi részek, majd a kész naspolyapasztát tegyük egy nagyobb fazékba (a 3 kg gyümölcsből a feldolgozás után kb. 1,5 kg maradt).

A gyümölcshöz mérjük ki a cukrot (ennél kevesebb cukrot is használhatunk, ha kevésbé töményen preferáljuk a lekvárt), illetve ízlés szerint adjunk hozzá fűszereket is, persze csak mértékkel, nehogy elnyomjuk a naspolya természetes, egyedi ízét. Főzzük össze a naspolyát a cukorral, majd porciózzuk ki csírátlanított befőttesüvegekbe, állítsuk őket fejtetőre, majd hűtsük ki őket száraz dunsztba téve. Problémamentesen, hozzáadott tartósítószerek és egyéb adalékanyagok nélkül eláll a következő szezonig.

