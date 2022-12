TOP 10 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot, fillérekből!

Nyakadon a karácsony, de nem találod a tökéletes ajándékot? Valami igazán személyeset szeretnél adni, de már minden létező ötletet kimerítettél? Aggodalomra semmi ok, segítünk, hogy az idei karácsonyi ajándékod páratlan, emlékezetes élményt nyújtson! A tökéletes, szívhez szóló ajándék titka, hogy ne vásárold, hanem magadnak készítsd – mutatjuk, mik a legmenőbb gasztroajándék ötletek 2022-ben

Az elmúlt időszakban sosem látott reneszánszát éljük a házi készítésű sós és édes finomságoknak – nem is csoda, hiszen az idei rekordinfláció szinte minden létező élelmiszernek felverte az árát. Idén jobb, ha elfelejted a több ezer forintos csokikat, lekvárokat és más, horroráron kapható kézműves élelmiszereket, hiszen a gasztroajándékok tényleg fillérekből elkészíthetők, kipróbált receptjeink pedig olyan egyszerűek, hogy akár gyerekekkel is összedobhatjuk bármelyiket.

Ne a költekezésről szóljon a karácsony!

Nem titok, hogy mind közül karácsony a legdrágább ünnepünk: a karácsonyfa árak és a karácsonyfa díszítése évről évre jelentősebb költségekbe hajszolják a magyar családokat, nem beszélve a tökéletes karácsonyi menüsor borsos áráról és a fa alá szánt ajándékokról, mindez a rezsiválság évében. Habár a karácsony kicsik és nagyok kedvenc időszaka az évben, idén célszerű kerülni a teljes kiköltekezést: annyit főzzünk, amennyit biztosan elfogyasztunk és vásároljunk olcsóbb élelmiszereket a karácsonyi lakomához is, hiszen szerényebb alapanyagokból is igazán izgalmas ünnepi menüt, desszertet állíthatunk össze.

A dekoráción is sokat spórolhatunk: készítsünk adventi koszorút mi magunk, a természetben fellelhető alapanyagokból, ugyanígy remek Mikulás-napi program a karácsonyfadísz készítés és a téli lakásdekorok játékos megtervezése a gyerekekkel. A karácsonyi készülődés legjelentősebb tétele azonban az ajándékvásárlás: habár a gyermekek sokszor olyan dolgokra vágynak, amiket muszáj megvásárolnunk, minden más esetben megúszhatjuk az ünnepi ajándékokat fillérekből. Itt jönnek a képbe a karácsonyi gasztroajándékok, amelyekkel megörvendeztethetjük szüleinket, nagyszüleinket, barátainkat. Nézzük, melyek a legnépszerűbb karácsonyi gasztroajándék ötletek 2022-ben, hogyan kell őket elkészíteni!

Kandírozott narancshéj

1. Kandírozott narancshéj

A narancshéj tonnaszám terem decemberben a magyar háztartásokban, sokan azonban nem tudják, hogy amit hulladéknak nézünk, valójában kincset érő gasztroajándék lehet, ráadásul a zero waste jegyében. Nincs más dolgunk, csak összegyűjtenünk 1 kilogrammnyi narancshéjat (arra az egy dologra figyeljünk, hogy mindenképpen kezeletlen héjú narancsot vásároljunk) és elkészítenünk a következő lépésekben:

gyűjtsünk össze kereken 1 kg kezeletlen narancshéjat, majd egy éles késsel szeleteljük azokat maximum fél centi széles csíkokra – előkészület gyanánt áztassuk be egy éjszakára;

tegyük a narancshéjat tiszta vízbe, főzzük elő kb. 10 perc hosszan, ez idő alatt készítsünk cukorszirupot 2:1 arányban, majd tegyük bele a narancshéjat és főzzük addig, míg puha, üveges nem lesz (kb. 20-30 perc);

csepegtessük le a cukorszirupban felfőzött narancshéjakat, majd forgassuk őket kristálycukorba és sütőpapírra terítve egy éjszaka alatt hagyjuk teljesen kiszáradni;

porciózzuk áttetsző tasakokba és tároljuk hűvös helyen karácsonyig (hónapokig eláll).

Házi tészta hatósági áras lisztből, spenótporral színezve

2. Színes házi tészták

Az infláció brutálisan megemelte a különféle száraztészták árát, a különleges színes tészták kilós ára a boltban több ezer forintra rúghat – pedig valójában semmi más nem kell hozzá, csak hatósági áras liszt, tojás, egy csipet só és természetes ételszínezék. Gyúrjuk be a kívánt mennyiséget: minden 100 g lisztre 1 db tojást, 1 kis csipet sót és szükség szerint egy kevés vizet számoljunk. A fekete tésztához használjunk egy mokkáskanálnyi tintahal tintát, a zöld tésztát spenótporral színezzük, ha pedig rózsaszínt/bordót szeretnénk, használjunk hozzá céklaport.

„Magyaros” tésztát is készíthetünk, őrölt fűszerpaprikával színezve, barnát kakaóporral elkeverve. A tintahal tintával mértékletesen bánjunk, a por állagú színezékek esetében pedig hidratáljuk pár csepp vízzel a tésztát. Mi ebben az esetben különféle szélesmetélteket készítettünk (a tagliatelle jellemzően drágább a boltokban, mint a spagetti vagy a makaróni): tésztanyújtógépben 6-os vagy 7-es fokozatig nyújtsuk, vágjuk ki a tetszőleges formára (pl. tagliatelle, tagliolini, cérnametélt), majd jól szellőző helyen szárítsuk ki, 2-3 nap alatt. Csomagoljuk áttetsző nejlonba, 30-40 dkg kerüljön egy adagba.

Sütőtöklekvár

3. Fűszeres sütőtöklekvár

A karácsonyi lekvárok hosszas listájáról vétek lenne lefelejtenünk az ízletes sütőtöklekvárt: a tök olyan édes, hogy alig kell hozzá cukrot adni. Vegyünk egy közepes méretű sonkatököt, vágjuk félbe, magozzuk ki, majd 200°C-ra előmelegített sütőben süssük teljesen puhára. A sült tököt kaparjuk ki a héjából, passzírozzuk krémesre, majd kóstolás után adjunk hozzá cukrot ízlés szerint (kb. 200 g került bele). Fűszerezzük a sütőtököt egy bio narancs reszelt héjával, őrölt fahéjjal és szegfűszeggel, illetve ízlés szerint egy kevés kardamommal.

Facsarjuk hozzá a sütőtökhöz a narancs levét is, majd kezdjük el folyamatos kevergetés mellett összefőzni, míg homogén, sűrű masszát nem kapunk. Ezután töltsük a lekvárunkat csírátlanított üvegekbe és hűtsük ki száraz dunsztban – garantáltan ez lesz a sütőtökös receptek legjobbika. Hígra főzve narancslével vagy vízzel felengedve sűrű szörpként, sütőtökös szirupként is használható forró csokiba, kávéba.

Zserbó bonbon

4. Zserbó bonbon

Ki ne szeretne bonbont kapni karácsonyra? A válogatott, márkás finomságoknál csak a házi bonbon a finomabb, amit pofonegyszerű elkészíteni, akár gyerekekkel együtt. Töltsünk egy tálba 200 g darált, cukrozatlan diót, majd adjunk hozzá egy kis marék mazsolát, egy evőkanál rumaromát és annyi házi baracklekvárt (kb. 3-4 ek), hogy a massza jól formázhatóvá váljon (ízlés szerint adhatunk házzá mandulát, más aszalványokat, keksztörmeléket is).

Olvasszunk meg 2 tábla tej-vagy étcsokoládét vízgőz felett, formázzunk kis golyókat a zserbós masszából, majd mártsuk ki őket az olvasztott csokiban (érdemes fogpiszkálóra szúrni a tisztább munka érdekében), végül dermesszük meg egy éjszaka alatt a hűtőben. Tegyük a kész bonbonokat dekoratív dobozba, átadásig tartsuk hűvös helyen (aggodalomra semmi ok, nem használtunk romlandó anyagokat, így a zserbós bonbonunk problémamentesen eltartható kb. 2-3 hétig).

Narancslekvár

5. Narancslekvár

A narancslekvár a legfinomabb karácsonyízű édességek közé tartozik, ám ez az egyik legmunkásabb receptünk, ugyanis a narancsokat nem csak meghámozni kell (vágjuk le a narancsok végeit, állítsuk „talpára”, majd fentről lefelé egy éles késsel szeljük le a héját, a fehér részekkel együtt), hanem ki is kell a gyümölcshúst filézni. A meghámozott narancsok fehér, hártyás fészei közül vágjuk ki a színtiszta gyümölcshúst, majd tegyük egy nagy fazékba – ebből fogunk lekvárt főzni.

Vegyünk 3 kg narancsot, hámozzuk meg és filézzük ki a fent leírtak szerint, majd adjunk a gyümölcshúshoz 3:1 arányban kristálycukrot és 1 (kezeletlen héjú) narancs reszelt héját. Ízesítsük egy kevés reszelt gyömbérrel, fahéjjal, szegfűszeggel, ízlés szerint csillagánizzsal, majd főzzük besűrűsödésig (ha nincs időnk kivárni, sűrítsük be pektinnel vagy dzsemfixszel).

6. Csokis-kókuszos banáncsipsz

A banáncsipsz gyakorlatilag aszalt banán, amit addig dehidratálunk, míg ropogós nem lesz – ehhez vágjuk a megpucolt banánt maximum fél centis karikákra, majd szárítsuk aszalógépben vagy sütőben (hőlégkeveréses módban) 50-60°C között, minimum 3 órán keresztül, félidőben érdemes meg is fordítani. Ha a banánkarikák teljesen ropogósak, nem szivárog belőlük semmilyen folyadék, akkor készen vagyunk (csak akkor eltartható a banán, ha száraz, tökéletesen megaszalódott!). Natúr verzióban is felhasználhatjuk, de ki is márthatjuk vízgőz fölött megolvasztott csokoládéban és meg is szórhatjuk egy kevés kókuszreszelékkel. Dermesszük ki hűtőben, majd fogyasszuk el 2-3 héten belül.

7. Mandarinszörp

Ugyanúgy, ahogy a lekvárok, a szörpök is a megunhatatlan gasztroajándékok közé tartoznak: gyakorlatilag bármilyen ízben elkészíthetjük őket kedvenc gyümölcseinkből, kedvenc fűszereinkkel párosítva. Tipikus téli gyümölcseink közé tartozik a mandarin, amit nem csak nyersen vagy frissen facsart gyümölcslé formájában fogyaszthatunk, hanem különleges szörpként is. Szintén kiváló karácsonyi szörp készülhet csipkebogyóból, vagy a birsalmasajt készítése során keletkezett birsalma főzőléből.

Vegyünk 2 kg érett mandarint, majd nyerjük ki a levüket (félbevágva citrom/narancsfacsaróval vagy meghámozva, gyümölcscentrifugával). Mérjük le a gyümölcslevet (~1 l), öntsük egy fazékba, majd 1:1 arányban adjunk hozzá kristálycukrot és főzzünk belőle egy mandarinos cukorszirupot. Ha a mandarin nem túl savanyú, érdemes 1 evőkanál citromsavval tovább savasítani, illetve adhatunk még hozzá egy kis szegfűszeget és/vagy fahéjat is, ha szeretjük. Főzzük forráspontig, majd porciózzuk csatos üvegekbe, végül hűtsük ki száraz dunsztban.

Savanyú lilakáposzta

8. Fermentált savanyúság

A karácsony nem csak az édesszájúak ünnepe, gondoljunk azokra is, akik nem a csokis-lekváros ízeket keresik, helyette valami sósat kóstolnának. Évek óta egyre népszerűbb a fermentálás útján történő házi savanyúságok késztése – nincs is jobb az influenzás téli időszakban egy kis ropogós, sós-savanykás vitaminbombánál. A legkönnyebb fermentált receptek közé tartozik a savanyú káposzta készítése: habár brutális dráguláson megy keresztül a káposzta, még mindig megéri foglalkozni vele.

1 kg gyalult lilakáposztát (ízlés szerint hagymával vegyesen) dörzsöljünk be 30 g tengeri sóval, hagyjuk állni, majd tegyük el jól záródó befőttesüvegekbe. Tömörítsük a káposztát, hogy a buborékok távozzanak a szeletek közül, majd egy jól megválasztott leszorítóval (pl. torzsa, répa) nyomjuk a lé alá (az üveget ne töltsük színültig). Erjesszük szobahőmérsékleten 5-10 napon keresztül, majd tegyük hűtőbe; hónapokig eláll.

Házi vajkaramella

9. Házi vajkaramellás szaloncukor

Ha már gasztroajándékról van szó, vétek lenne kihagyni a házi szaloncukrot, amit bármilyen töltelékkel egyszerűen elkészíthetünk. Mi a házi vajkaramellás szaloncukorra szavazunk: tegyünk egy tálba fél liter tejet és 250 g kristálycukrot, amiből folyamatos kevergetés mellett főzzünk sűrű, karamellszínű szirupot (kb. 45 perc). Keverjünk hozzá 70 g vajat és ízlés szerint fűszereket (pl. vanília, fahéj), majd öntsük ki egy sütőpapírral kibélelt, kisebb alapterületű formába (pl. kenyérsütőforma) – a lényeg, hogy a vajkaramella legalább 1 cm vastagon álljon benne.

Dermesszük ki a karamellát kb. 2 óra alatt a hűtőben, majd borítsuk ki egy vágódeszkára és kockázzuk fel falatnyi darabokra. Vízgőz fölött felolvasztott tej- vagy étcsokoládéban mártsuk ki a kockákat, tegyük újfent sütőpapírra és dermesszük ki őket, majd csomagoljuk ízlés szerint szaloncukorpapírba vagy tegyük őket bonbonosdobozban. Hűvös helyen problémamentesen elállnak karácsonyig.

10. Retro habkarika karácsonyra

A habkarika legalább annyira retro édesség, mint a kókusztekercs vagy a kókuszgolyó, különleges tulajdonsága, hogy nem csak étkezési, hanem dekorációs célra is használhatjuk, hiszen csodaszép karácsonyfadíszeket készíthetünk belőle. A recept egyszerű: minden tojásfehérjére számoljunk 70 g porcukrot (kb. 2 evőkanálnyi) és pár csepp ecetet: forraljunk vizet egy edényben, majd a vízgőz fölött egy fémtálban keverjük ki a hozzávalókat addig, amíg a hab szilárddá nem válik (nem folyik, nem csöppen le a habverőről).

Töltsük a habot habzsákba, majd sütőpapírral bélelt tepsire nyomjuk ki belőle a kívánt formákat. A habot ezután kiszárítjuk: 80°C-ra felmelegített sütőben, hőlégkeveréses módban sütjük, körülbelül 2 órán keresztül. Ha a habkarikák kiszáradtak, díszítsük tetszés szerint csokival, színezzük ételfestékkel vagy hagyjuk natúron. Ha dekorációnak szánjuk, kössünk rá akasztót.