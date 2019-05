Brutális traktorok érkeznek a magyar piacra: hamarosan te is kipróbálhatod őket!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) két éve, 2017-ben rendezte meg először a NAK Szántóföldi Napokat a Fejér megyei Mezőfalván, amelyre akkor több mint 15 ezren látogattak el. 2018-ban a Békés megyei Mezőhegyesen került megrendezésre az esemény, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság kiállítási centrumában. Ahogy az első kiállításnál és most is, szántó a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége volt a kamara partnere.

Idén ismét Fejér megyében, a Mezőfalvai Mezőgazdadsági Zrt. ad majd otthont a III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShownak május 23-24-én. A rendezvényt szándékosan nem hétvégére időzítették, hanem csütörtökre és péntekre, hiszen nem egy családi vagy hobbirendezvényről van szó, hanem szakmai programokkal várják az érdeklődőket.

A NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow egy álló- és mozgógépes szabadtéri rendezvény, amelynek egy többhektáros terület ad otthont, a munkaeszközöket, gépeket, és gépkapcsolatokat pedig hétköznapi, szántóföldi körülmények között, akcióban is meg lehet majd tekinteni, valamint ki is lehet őket próbálni működés közben. Így a gazdálkodók közvetlenül, és a „terepen”, a szántóföldön szerezhetnek majd olyan releváns és naprakész információkat, amelyek segítik őket a fejlődést biztosító, versenyképességüket segítő döntések meghozatalában. Itt a földmunkák minden fázisáról elméleti ismereteket és gyakorlati bemutatókat kapnak a szakemberek.

A gépbemutatók mellett a mikro- és demóparcelláknál termesztéstechnológiai újdonságok is megtekinthetők majd az eseményen, bemutatkoznak a legújabb nemesítési és kutatási eredmények a gyakorlatban, köztük nagy és biztonságos termést ígérő fajták, hibridek. A kiállító cégek maguk gondozzák a saját fajtáikat, a saját technológiáik szerint, ehhez pedig a NAK öntözési lehetőséget is biztosít. Egyebek közt lennel, borsóval, zabbal, őszi búzával, repcével is találkozhatnak az érdeklődők.

Idén az erdőgazdálkodásra is külön hangsúlyt fektetnek, mivel jelentős területet érint hazánkban és a volumene is számottevő. A rendezvényen ezért bemutatásra kerül az erdőtelepítés, a fás szárú ültetvénytelepítés és az agrárerdészeti fásítások (fasorok, facsoportok, mezővédő fásítások a mezőgazdasági területeken) lehetőségei és hasznossága. A rendezvényen emellett olyan szakmai konferenciák is lesznek majd, amelyek az agrárgazdaság aktualitásaival, és a termelői kihívásokkal foglalkoznak.