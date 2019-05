A májusi eső aranyat ér: reménykedhetnek a gazdák

Az egerbaktai Cs. János gombászásból szokta kiegészíteni jövedelmét, s már félt, hogy hoppon marad a szárazság miatt. A jelentős mennyiségű csapadéknak köszönhetően azonban indulhat is az erdőbe. Most még csak májusi pereszkéért, de júniusban egészen biztosan remek lesz a vargánya felhozatala.

Dr. Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a szőlőültetvényekben a viszonylag szárazabb időszak se okozott problémát, mint ahogyan a májusi esőzések sem. A sok csapadék szerinte egyébként inkább pozitívumként értékelhető. Amikor esik, persze az késlelteti a munkát, elsősorban a növényvédelmet és a zöldmunkákat.

Májusban helyre állt a természet rendje

– mondta a portál kérdésére Árvai Sándor.

Tóth Gábor hevesi gazdálkodónak viszont nagy szüksége volt a csapadék megérkezésére. Főként őszi búzát, és repcét vetett, de az időjárás miatt rosszabb termésre számított idén, mint tavaly volt. Ehhez képest nem olyan borzalmas a helyzete, mint azt képzelte.

Az egri szőlész-borász szerint most már az jelenti a problémát, hogy mikor végzik el a szükséges munkálatokat. Az andornaktályai Varga Józsefné szőlői részben régebbi telepítésűek, de újabb ültetvényeket is művelnek a családi gazdaságban. Úgy véli a szárazságot az öregebb szőlők viselték jobban, mivel nekik mélyebbre nyúlnak a gyökerei, a fiatal ültetvényeket viszont az eső mentette meg. Hozzátette, hogy a szőlő a leginkább kézimunka-igényes, az esőzések után igyekezni kell, hogy minden szükséges munkát időben elvégezhessenek. Kiemelte azt is, hogy konyhakertjére is remek hatással volt az elmúlt napok esőzése. Időben elültette őket, most pedig a csapadék hatására szépen növelednek.

Életmentő volt a szántóföldeken a csapadékosabbra forduló időjárás. Habár az őszi kalászosok hozama az idén várhatóan meg sem közelíti a korábbi évek rekordközeli szintjét, az ország túlnyomó részén megmenekültek a növények

– mondta Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában. Kiemelte azt is, hogy idén tényleg aranyat ért a májusi eső, mivel a tavaszi vetés állapotán rengeteget segített. De amellett, hogy megerősítette a vetéseket, hozzájárult a növényvédelmi munkálatok elkezdéséhez is.