Eltűnt a magyar cseresznye: nem is gondolnád, milyen gyümölcsöt eszünk

A lap szerint nagyon gyenge szezonja volt idén a cseresznyetermesztőknek a szélsőséges időjárás miatt, ugyanis a tavaszi fagyok és a sok csapadék nagy károkat tett a gyümölcsösökben. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) jelentése szerint "Magyarországon 2700 hektáron termesztettek cseresznyét 2017-ben, a termés az elmúlt években 4800 és 11 300 tonna között változott. A friss cseresznye kivitele 686 tonnáról 643 tonnára csökkent 2018-ban az előző évihez képest. A magyar cseresznye fő felvevőpiaca Szlovákia, Románia és Lettország. A cseresznyeimport az exporthoz képest lényegesen kisebb, 66 tonna volt tavaly."

Hozzátették, hogy a többi európai országban sem volt kedvező az időjárás, idén az egész EU-ban májusban a cseresznye nettó termelői ára 26 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Európán belül főként Olaszországból és Németországból, EU-n kívülről pedig Törökországból és Chiléből érkezik a legtöbb cseresznye a hazai polcokra. A lap szerint az unió 38 900 tonna cseresznyét importált tavaly, a kivitel csupán 10 300 tonna volt.

A szakmaközi szervezet azt mondta a portálnak, hogy a gazdálkodók minden időjárási problémával szembesültek idén: a tavasz elején az aszály nehezítette meg a dolgukat, majd az éjszakai fagyok tettek be a virágzásnak. A májusi csapadékos időjárás miatt nem csak a cseresznye repedt meg, hanem a szamóca minősége is sokat rontott. Ráadásul a kártevők is megtámadták a meggy- és cseresznyeültetvényeket, ami további nagy kihívást jelentett a gazdálkodóknak. A károk pontos értékét csupán nyár végén, ősszel tudják összegezni. Egyedül a kajszibarackot termesztők örülhetnek: a tavalyi országos terméskiesést követően az ültetvények sok virágot hoztak, így jó termés várható.