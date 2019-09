Dúskálunk a marhahúsban: mégis külföldre küldjük a javát

Most az egész világon emelkedőben van a marhahús iránti kereslet most

- írta meg a portál a Rio Alto Kft. jubileumi ünnepségén elhangzottakat. Mint kiemelték a termelés és a fogyasztás is egyre növekszik 2015 óta. Külön kiemelték, hogy a termelés már elérte az évi 63 millió tonnát is. A növekedés azért következhetett be, mert Ausztrália, az Egyesült Államok, Törökország, Brazília és Argentína is jelentős termelésbővüléssel rendelkezik.

Nekünk is kedveznek a világtrendek

Kivételesen jó időszaka ez a hazai húsmarha-iparnak is. Igaz az Európai Unió termelése valamelyest visszaesett a korábbi évekhez képest, ám ez nem befolyásolja magyar kivitelt. Az unió még így is évente 7,9 millió tonna körül termel húst, a fogyasztás pedig ennél is több. Nem csoda hát, ha a mérésre használt úgynevezett hasított hideg súly ára minden húsfajtánál egyre csak növekszik

- mondja Mihalecz András, a Rio Alto ügyvezetője, az Aberdeen Angus és Galloway, valamint a Murray Grey Tenyésztők Egyesületének elnöke.

Nem mindig a minőséget kapjuk

Mint az ismeretes, az unió vágómarha-termelésének 0,8 százalékát biztosítja Magyarország. Az állomány folyamatosan gyarapszik, hiszen 2019-re 165 ezerre nőtt a tehenek száma hazánkban, míg kilenc évvel ezelőtt ez a szám csak 69 ezer volt. Az egyesületek elnöke kitért arra, hogy míg itthonról kiváló minőségű húst importálnak ki, addig külföldről exportként megkérdőjelezhető színvonalú áru érkezik be hozzánk.

Itthon alacsony a fogyasztás

Egy átlag uniós polgár évente 11 kilogramm marhahúst fogyaszt el, viszont egy magyar ember alig több mint 3 kilogrammot eszik meg. Az elnök szerint fontos lenne, ha hazánkban ösztönözve lenne a marhahús fogyasztása. Persze ez legtöbbször akadályokba ütközik, mivel itthon a tejhasznú, selejt tehén húsát ugyan azon az áron vásárolhatjuk meg, mint a legjobb húsfajta fiatal hízott bikájából származó, amúgy elsőrendű termék. Ez azért probléma, mert egy gyakorlott háziasszony sem tudja megkülönböztetni a kettőt, így amikor nem sikerül elkészíteni az ételt, amit elképzelt, könnyen le is mondd a marhahús fogyasztásáról. Természetesen lenne megoldás erre, méghozzá az, hogy a vásárlókat több információval lássák el. Mint ahogy a boroknál is működik, úgy itt is érdemes lenne származási hely és minőség szerint csoportosítani a húsokat, hogy mindenki megtalálja a maga számára megfelelőt.