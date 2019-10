Szuperegészséges ételfutár hódít vidéken: itthon is működik a svéd és dán modell

A Csongrád megyei vállalkozó története egészen régre nyúlik vissza, hiszen mielőtt életre hívta volna a kifejezetten salátákkal foglalkozó üzlet koncepcióját, több évtizede már egy gyorséttermi lánc működtetésében bizonyult sikeresnek a gasztronómia világában. A Pizzafutár azonban, ami jövőre ünnepli 25. születésnapját, kifejezetten a modern világban divatossá vált fastfood választék mellett már korábban is kínált több variációban elérhető salátákat, amik az idő előrehaladtával egyre népszerűbbek lettek, és tulajdonképpen ez fogalmazta meg a gondolatot, hogy a két gasztro irányvonalat érdemes különválasztani.

A Zöldlevelecske eszmeisége 4 évvel ezelőtt kezdett körvonalazódni, 3 éve kezdték meg a házhoz szállítást, és bár offline üzlet nyitásában kezdetben nem gondolkodtak, a megnövekedett igény hatására 2,5 éves kemény munkát követően 2018 tavaszán megnyitották első üzletüket Szeged belvárosában.

„Európában az északi országok, Svédország és Dánia alakítják a gasztronómiai trendet. Ezeken a helyeken az étkezéseknek a kétharmada mindenképpen zöldség vagy gyümölcs, valami olyan étel, amivel vissza tudunk jutni a természetességhez és ezáltal az egészséges étkezéshez. Nálunk ez még gyerekcipőben jár, nem ennyire elfogadott, ezért azt gondolom, hogy elég úttörők vagyunk ebben. Nekem nagyon erős a hitem, hogy nincs más út az egészséges élethez, mint a természetesség, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Egy választási lehetőséget kínálunk az emberek számára, aki szeretne egészségesebben étkezni, nálunk talál adalékanyag-mentes salátákat, de nem akarjunk senkinek megmondani, hogy mit egyen, mi csak egy javaslatot teszünk, hogy szerintünk mi jó” – részletezte a Zöldlevelecske alapítója a szellemiségük alapjait.

Az egészséges életmód trendje tagadhatatlanul begyűrűzött hazánkba is, ami a mindennapos mozgás miatt megszaporodó sportkomplexumok mellett az egészséges táplálkozást kiszolgáló éttermek gombamód elterjedését is eredményezte, de Erdősi Róbert elárulta, szerinte hiába a hasonló profil, két azonos településen működő cég is jól meg tud élni egymás mellett. A Zöldlevelecske tulajdonosa hangsúlyozta, hogy kezdetben sok más vállalkozással ellentétben nem a nyitást követő nagy bummra, a hirtelen jött bevételre összpontosítottak, amit rendszerint a fokozatosan csökkenő profit és a le-leszakadozó vevőkör kísér, hanem lentről igyekeztek felfelé építkezni, amit mi sem igazol jobban, mint az üzlet másfél éves működése során folyamatosan növekvő keresettségük.

Ahelyett, hogy a versenytársakkal való rivalizálásra koncentrálnának, egy ázsiai mondást helyeztek a középpontba, miszerint fontos az étel, de még fontosabb, hogy az ételnek van egy lelki síkja is. A 100%-ban magyar, szegedi vállalkozás szellemiségéhez híven 90%-ban a környéki őstermelőktől szerzi be a szükséges alapanyagokat, ahol azok minőségén túl ugyanolyan fontos a gazdálkodókkal tartott személyes kapcsolat és a hasonló gondolkodásmód.

Minden ételnek lelke van, és az alapanyag ennek egy nagyon fontos része. Hogyha mindez a tömegtermelésből érkezik, abból mi se fogunk tudni olyan salátákat, olyan ételeket készíteni, amit szeretnénk. Természetesen vannak olyan alapanyagok, amiket nem mindig tudunk beszerezni magyar forrásból, leginkább a téli időszakban, így sajnos akkor az importot kell megvennünk, de akkor is előkóstolunk és odafigyelünk arra, hogy milyen termék kerül ki a kezünk közül

– magyarázta Erdősi Róbert.

A Zöldlevelecske alapítója elmondta, szerinte az is megkülönbözteti őket a versenytársaktól, hogy hétről hétre a fejlődésre, a minőség emelésére koncentrálnak, emellett negyedévente a már meglévő kínálatuk mellett újabbnál újabb termékeket vezetnek be, amit szintén több hónapos tervezés és kóstolási folyamat előz meg. Erdősi Róbert előzetes kutatómunkája során számos olyan országban járt, ahol a salátafogyasztásnak több évszázados kultúrája van, így több világszerte ismert és népszerű salátát emelt át a Zöldlevelecske kínálatába, viszont hangsúlyozta, hogy mindez a 10%, a maradék 90 pedig saját fejlesztés és ötlet alapján valósult meg.

Az évszakoknak megfelelően variálják a kínálatot, nyáron a hideg, mindenmentes gyümölcslevesek hódítanak, míg télen az évszakhoz illő meleg ételek kerülnek a fókuszba, így például a zeller tipikusan a hideg évszakok finomsága, míg nyáron az idénygyümölcsök armadáját igyekeznek felhasználni. Még a megszokott, mindenki által ismert receptekbe is valami extrát, csavart visznek, emellett a kevésbé ismert alapanyagokat is igyekeznek megismertetni, majd megszerettetni a vendégeikkel, ahogy ezt például a csicsóka esetében sikerre vitték.

A koncepció alapja az is, hogy egy egészséges alternatíva mellett azt is közvetítsék, a saláta mint étel rég nem a natúr salátaleveleket takarja. Jól megkomponálva egy köret helyett lehet egy finom, értékes tápanyagokban gazdag és laktató főétel, ami után nem érez senki kíméletlen sóvárgást, hogy odakanyarodjon az utcán strázsáló food truckba valami jó zsírosat harapni. Mindezek ellenére a sztereotípiák élnek és igenis valósak, mert többségében, 70%-ban még mindig a nők azok, akik előszeretettel élnek a salátaműhely nyújtotta lehetőséggel, és csak a 30% a tudatos, sportos életmódot folytató férfi, vagy aki éppen párja miatt nyitottabb a salátafogyasztásra. Jellemzően a 18-25 és 30+ korosztály képezi a csongrádi megyeszékhelyen működő vállalkozás vevőkörét, közülük a 80%-uk pedig mindezt tudatosan teszi, mert tisztában van a gondosan válogatott alapanyagok élettani hatásával, vagy a régi mondásra ráerősítve, éppen csak fokozottan ügyel az alakjára.

A Zöldlevelecske szellemisége azonban nem áll meg az offline üzlethelyiség ajtajánál, azon túlnyúlóan, a jól működő üzleti modell mellett szeretnének a társadalom számára valami hasznosat és értékeset teremteni, közösséget formálni. Idén májusban rendezték meg a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében az első Zöldlevelecske Napot, aminek keretében a kilátogatók az egészséges életmóddal kapcsolatos programokon vehettek részt.

Nemcsak egy salátaműhely szeretnénk lenni a sok közül, hanem mi a salátaműhely vagyunk, és ehhez hozzátartozik az is, hogy közösségi szerepet vállaljunk. Mindezt egy olyan helyszínen, ami tökéletes ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, és ebben a rohanó világban ki tud szakadni a hétköznapi stresszből, el tud tölteni egy napot olyan programokkal, amire szerintem mindenkinek szüksége lenne, és biztos, hogy nagyon sokan vágynak is rá

– mesélt az offline programról a Zöldlevelecske alapítója.

Az üzlethelyiségen túlnyúló társadalmi szerep- és felelősségvállalás részeként lehetőséget kínálnak arra, hogy a náluk kapható, most egyre népszerűbb gyümölcs- és zöldségzsákokkal kivédjék az egyszer használatos műanyagok használatát a piacon vagy a szupermarketekben, és bár jelenleg ők sem tudják száz százalékban kiszorítani a csomagolóanyagok közül a műanyagokat, igyekeznek a legtöbbször újrahasznosítható vagy újrahasznosított anyagokat választani.

És hogy ez a szellemiség megrekedt volna Szegeden? Aligha. Erdősi Róbert elárulta, folyamatosan érkeznek hozzájuk visszajelzések, ezért nem titok, hogy egy franchise hálózat kiépítésével kapcsolatban jelenleg is nagy munka zajlik. Mindezt azonban a saját tempójukban teszik, és ahogy a szegedi üzlet megnyitását is komoly felkészülési és tervezési munka előzte meg, nem szeretnék elsietni egy más városban, megyében formálódó új üzlet megnyitását sem.

Nem akarunk a 28 ezredik bolt lenni, aki salátát árul, hanem azt szeretnénk, hogy a Zöldlevelecske, az mindenhol Zöldlevelecske legyen. Ez sajnos nem megy úgy, hogy évente nyissunk 6 üzletet, idő kell ahhoz, hogy megmaradjon ez a fajta szellemiség és minőség

– zárta gondolatait Erdősi Róbert.