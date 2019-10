Óriási beruházás Szenttamáson: letették az épülő új gyár alapkövét

Értékmentés és értékteremtés zajlik egy időben a gazdaságban. Értékmentés, mert olyan hagyományai vannak a gazdaságnak, amelyre építeni lehet. Értékteremtés, mert felismerték a kor kihívásait, azaz hogyan lehet versenyképesebbé, jövedelmezőbbé vagy vonzóbbá tenni az agráriumot

- tette hozzá Nagy István agrárminiszter az alapkőletétel után. Majd kitért arra is, hogy úgy véli, a beruházás mintául szolgál a többi gazdaság számára is, hiszen korszerűsödik a telep, új technológia kerül oda, ami azt a nehéz fizikai munkát váltja ki, amelyből a legnagyobb hiány van. Felhívta a figyelmet arra is, hogy azt szeretnék elérni, hogy ne csak a nagy volumenű telepek, hanem a kisebbek is ráébredjenek arra, hogy akkor tudnak megmaradni, ha fejlesztenek. Mint mondta, bízik abban, hogy az október 13-i önkormányzati választásokon bölcsen döntenek az emberek, és sikerül egy olyan együttműködést kialakítani Törökszentmiklóssal, hogy a fejlődés a városban is érezhető és látható legyen.

Fejlődik a magyar vidék, a cégek, egyre több embernek adnak munkát. A fejlesztés által a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. alapanyaggyártóból késztermék gyártóvá válik, és a hazai tejipar meghatározó szereplője lesz

- fejtette ki Marczinkó Zoltán, munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.

Európában a második negyedévben Magyarország produkálta a legnagyobb növekedést, a hazai össztermék 5,2 százalékkal nőtt. 2010 óta 800 ezer új munkahely jött létre Magyarországon, 4,5 millió ember dolgozik, 3,4 százalék a munkanélküliség - ismertette. Kiemelte, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében is nőtt a foglalkoztatás és csökkent a munkanélküliség, 12-ről 6, 6 százalékra. Törökszentmiklóson azonban van még mit tenni, a városban 1200 a regisztrált munkanélküliek száma. A TM Zrt. beruházása 15 új munkahelyet teremt, a cégnél jelenleg 115 ember dolgozik.

- mondta Marczinkó Zoltán.

A komplexum egy modern szarvasmarha telepből és az ehhez kapcsolódó tejüzemből áll majd. A zrt. egy korábban bezárt szarvasmarha telepe újul meg, modernizálódik

- mondta Tacopulosz Péter, a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója.

A rekonstrukció megvalósításához a cég Szarvasmarhatartó Telepek Korszerűsítése című felhívásra pályázatot adott be, a támogatói okirat szerinti 891 millió forintos beruházásra elnyert támogatás 445 millió forint

- közölte a vezérigazgató, aki kitért arra is, hogy a tejüzem létesítésére, a Pénzügyminisztérium Nagyvállalati Támogatási program keretein belül nyújtottak be pályázatot.

A tejüzem építése zöldmezős beruházás során épül meg a cég szenttamási külterületén. A tehenészeti telep rekonstrukciójával párhuzamosan, szintén pályázati források felhasználásával, létesítenek egy napi 30 ezer liter tej teljes körű feldolgozására alkalmas tejüzemet. Az üzem közvetlenül a tehenészet mellett lesz, és a tervek szerint a kifejt nyers tej zárt rendszeren keresztül kerül az üzembe

- ismertette Tacopulosz Péter.