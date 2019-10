Aggódnak a magyar gazdák: Békés megyében így védekeznek a sertéspestis ellen

Ahogy a portál írja, minden megyére vonatkozik az ASP felszámolásának mentesítési terve. A végrehajtás szintén minden érintett számára kötelező, mint például a vadászok, sertéstartók, állatorvosok. Ez a tervezet egy adott terület kockázati besorolásának megfelelően tartalmazza azokat az utasításokat, amiket a járvány felszámolása érdekében ez idáig bevezettek.

Állategészségügyi hatóságként elsődleges célunk a házisertés-állomány védelme. Az afrikai sertéspestis továbbterjedésének megakadályozására Békésben is szükséges a vaddisznóállomány sűrűségének csökkentése. Az elérendő cél a maximum 0,5 vaddisznó/km2. Az alacsony állománysűrűség ugyanis nem kedvez a vírus terjedésének

- fejtették ki a Nébih szakemberei.

Békés megye közepes és magas kockázati besorolású területein a vadászati tervben szereplő, kilövendő vaddisznók számának kötelező növelését rendelte el a Nébih a vadászatra jogosultak számára. Ez kocák esetében plusz 30, az egy év alatti vaddisznók esetében plusz 25 százalék

- tette hozzá Zuberecz Tibor megyei fővadász.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei kiemelték azt is, hogy a betegség kizárólag vaddisznókban van jelen, és házisertés-állomány nem érintett, így jelenleg – az állatszállítás általános szabályait betartva – Békésből az ország más területére élő házisertések korlátozás nélkül szállíthatók. Külön kitértek arra is, hogy ha Békés megyéből az országhatáron túlra szeretnének szállítani a gazdák, akkor már egyéb feltételeknek, előírásoknak is meg kell felelni. Ezek között olyan kritériumok szerepelnek, mint a kötelező vizsgálatok, vérvétel, minimum 30 napos telepen tartás.