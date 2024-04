Autósok, figyelem! Országos ellenőrzést tart a rendőrség, mutatjuk, mikor kezdik

Május 13-19-én jön az újabb országos rendőrségi razzia a magyar utakon.

Mint ahogy az alapjarat.hu írja itthon rengeteg gyorshajtásos és más, KRESZ-szabálysértéses esetet regisztrál a rendőrség havonta, emiatt pedig a rendőrségi akciók és razziák száma is igen magas. Nem csak Budapesten, de az egész országban is szerveznek méréseket a hatóságok, amelyek van, hogy még a határokon is túlnyúlnak.

A legnagyobb ilyen szervezésű razziák a ROADPOL-hoz (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) köthetőek, akik európai szinten szerveznek rendőrségi akciókat a közutakon történő balesetek megelőzése miatt. Legutóbb december 11-17. között zajlott az „Alcohol & Drugs” elnevezésű kampány, amely során az ittasan, bódult állapotban vezetők kiszűrésére fókuszáltak a rendőrök.

Címlapkép: Getty Images