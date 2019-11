Helyzetjelentés a magyar földekről: kellett már az eső a gazdáknak

A lap a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szántóföldi helyzetről kérdezte Hubai Imre Csabát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnökét, aki elmondta, hogy a gazdák nagy örömére megérkezett a csapadék a földekre a meleg, száraz időjárás után, az eső pedig most különösen jól jött. Az elnök a betakarításról elmondta, hogy "a betakarított napraforgó, kukorica jó közepes, a sokéves átlagnak megfelelő, illetve négy-öt százalékkal jobb, viszont néhol rekordmennyiség termett. Most a talaj-előkészítés, vetés zajlik, ezt is időben el fogják tudni végezni. Mondhatjuk, hogy jó közepes évet zár a megyei mezőgazdaság."

A napraforgónk kivételesen nagyon jó minőségű lett, nem tudni, mi volt számára annyira kedvező most, ugyanis a korábbi években is azt adtuk neki, mint idén, még a vetőmag is ugyanolyan volt. Saját használatra betároltunk valamennyit, a többit sikerült eladni. A kukorica mázsáját négyezer–négyezer-kétszáz forintért, a napraforgót kilencezer forintért veszik át. Az őszi munkákkal majdnem végeztünk, még a szántásból van hátra valamennyi

– számolt be róla Rigó András gazdálkodó, majd hozzátette: a kukorica termésátlaga 70-80 mázsa lett hektáronként, mely jónak számít a talajviszonyokhoz képest. Kun Tamás gazdálkodó elmondta, hogy a száraz nyárnak és a vénasszonyok nyarának is megvolt az előnye, mivel így az őszi munkák jól tudtak haladni. Az őszi vetésekre már nagyon hiányzott az eső, ezért minden gazdálkodó örült neki.

A betakarítással is végeztünk, a vártnál kicsivel jobb lett a termés, a napraforgó is, de főként a kukorica, aminek hektáronként nyolc-kilenc tonna lett a termésátlaga. Viszont rengeteg a hörcsög és a pocok, húszévente van ilyen invázió. Az őszi vetésben tettek némi kárt. Amikor a repcét permeteztük a túlfejlődés ellen, akkor fedeztük fel. Egy-egy család tíz méter átmérőjű körben képes kirágni a vetést. Védekeztünk is volna ellenük, csak épp nem lehetett kapni a vegyszert

– fogalmazott Kun Tamás. Nem csak ő találkozott pocokinvázióval, Magda Attila megyei fő falugazdász is erről számolt be. A mezei pocok folyamatosan növekvő állományára kiemelt figyelmet kell fordítani a jövőben: bevált módszera T-fák kihelyezése, melyekkel ragadozó madarakat tudnak a területekre csalni. Hozzátette: "súlyosabb fertőzés esetén lehetőség van egy készítmény használatára, mely szükséghelyzeti engedélyt kapott január végéig. Az gazdáknak az engedélyt a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi hatóságánál kell beszerezni."

A falugazdász szerint a napraforgó betakarítása befejeződött a megyében, a termésátlag átlagos, de nagy szórások vannak. A felvásárlási árak beragadtak a hónapban, nem mozdultak el az utóbbi időszakban. A kukoricának már a 98 százalékát betakarították, a termésátlag átlagos, a felvásárlási árak viszont alacsonyak, nagyjából 4000 forintot adnak egy tonna kukoricáért. Burgonyából is átlagos termésmennyiség lett.