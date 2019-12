Árrobbanás a magyar henteseknél: 11 ezerre is felkúszhat a kilóár

Mivel itt az ünnepi időszak, most annak jártunk utána, miként viszonyulnak a magyarok a vadhúsokhoz. Az is érdekelt minket, hogy mennyibe kerülnek a különböző vadak húsai, például a szarvas, őz vagy épp vaddisznó. A jelenlegi árak jól tükrözik azt, hogy borsos árat kell fizetni a vadhúsokért, ha ezekből a húsokból állítanánk elő a karácsonyi vacsorát, egy közepes méretű család számára.

Lemondtunk a vaddisznóról?

A sertéspestis 2018 áprilisa óta van jelen Kelet-Magyarországon. Azóta nagyjából 2000 elhullott vaddisznóról tudnak, melyek a kór következtében pusztultak el. A betegség emberre nem veszélyes, azonban házi sertésekre könnyen átterjedhet. Korábban már írtunk arról, hogy Magyarországon is jelentkezett a fertőzés, és ez nem csak a vadászok, de a gazdák számára is hatalmas problémát jelentett. Sőt, a vaddisznó hús piaci árán is megmutatkozott az, hogy egyre kevésbé érdeklődnek az emberek iránta.

Az elmúlt évben Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Somogy megyei Területi Szervezetének titkára úgy nyilatkozott a témával kapcsolatban, hogy a felvásárlók az afrikai sertéspestisből adódó értékesítési nehézségeikre hivatkozva vették át áron alul a vadhúst. Volt, ahol hetven forintot fizettek a harmadosztályú vaddisznóért kilónként. Ráadásul a pont a vadászati főszezonban ütötte fel a fejét a betegség, így ekkor zuhant mélypontra a vaddisznóhús átvételi ára, csökkent az érdeklődés a vaddisznó hús iránt.

A fertőzés ráadásul nem szorutl vissza. Korábbi cikkünkben foglalkoztunk azzal, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Dömös, Kesztölc, Piliscsév és Pilismarót teljes területét afrikai sertéspestissel fertőzött területnek nyilvánította egy októberi határozatában. Az utasítás szerint rendkívül szigorú előírások vonatkoztak mind a sertéstartókra, mind a vadászokra. A határozat indoklása szerint az új területek átminősítésére azért volt szükség, mert a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapest-Budakeszi Erdészetének Nagyvaddisznósi vadaskert területén felbukkant a betegség, ezért az országos főállatorvos utasítása szerint ezen négy település fertőzött területté nyilvánítása indokolt.

A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy kisebb az érdeklődés a vaddisznóhús iránt, de mi utánanéztünk, hogy milyen árakkal kell számolnunk idén, ha mégis ebből a húsból készítenénk az ünnepi falatokat. A vadhus.net szerint a vaddisznó húst 3000 - 5000 Ft/kg áron találjuk meg a boltokban.

Ettől persze tovább mentünk és megnéztük a nagyobb feldolgozók árjegyzékét is. Ennek alapján mondhatjuk, hogy az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. weboldalán feltüntetett bruttó árak szerint, a következőkre számíthatunk:

Vaddisznó

Vaddisznócomb (csont nélkül, lábszár nélkül): 2921 Ft/kg

Vaddisznólapocka (csont nélkül, lábszár nélkül): 2921 Ft/kg

Vaddisznópörkölthús: 1905 Ft/kg

Egy másik nagy feldolgozót is szemügyre vettünk az összehasoltás kedvéért. A Matusz-Vad weboldalán olvasható, bruttó árak szerint a vaddisznó egyes részei a követező árakon kaphatók: Vaddisznó szűz: 5714 Ft/kg

Vaddisznó gerinc (csont nélkül): 4698 Ft/kg

Vaddisznó comb (csont nélkül): 4 063 Ft/kg

Vaddisznó lapocka (csont nélkül): 3 682 Ft/kg

Vaddisznó nyak-tarja (csont nélkül): 3 555 Ft/kg

Vaddisznó ragu (nyak, lapocka, oldalas): 2 412 Ft/kg

Vaddisznó oldalas: 2 158 Ft/kg Népszerűbb a szarvas és az őz hús? Különleges és fejedelmi ünnepi vacsorát, ebédet lehet készíteni a szelíd vadak szinte minden részéből. Szakemberek szerint a vadhús az egyik legegészségesebb húsfajta, éppen ezért javallott is a fogyasztása. Zsírban szegény de magas tápértékű fehérjéket és értékes vitaminokat, ásványi sókat tartalmaz. Persze ennek megvan az ára. A jóval népszerűbb szarvas és őz hús ára nem olcsó mulatság. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. weboldalán feltüntetett bruttó árak szerint, a következőkre számíthatunk: Szarvas: Szarvas comb (csont nélkül, lábszárt nélkül): 3302 Ft/kg

Dámszarvas comb (csont nélkül, lábszárt nélkül): 3112 Ft/kg

Szarvas lapocka (csont nélkül, lábszárt nélkül): 2985 Ft/kg

Dámszarvas lapocka (csont nélkül, lábszárt nélkül): 2985 Ft/kg

Szarvas lábszárhús: 1905 Ft/kg

Szarvaspörkölthús: 1905 Ft/kg Őz: Őzcomb (csont nélkül, lábszárt nélkül): 4191 Ft/kg

Őzpörkölthús: 2032 Ft/kg Természetesen ezt is összevetettük a A Matusz-Vad kínálatával. A weboldalán olvasható, bruttó árak szerint a szarvas és őz termékek a követező árakon kaphatók: Szarvas: Szarvas bélszín: 10 413 Ft/kg

Szarvas gerinc (csont nélkül): 9 524 Ft/kg

Szarvas comb (csont nélkül, darabolt): 4 126 Ft/kg

Szarvas comb egész (előrendelésre): 4 126 Ft/kg

Szarvas lapocka (csont nélkül): 3 491 Ft/kg

Szarvas nyak: 3 364 Ft/kg

Szarvas kocka PRÉMIUM: 3 174 Ft/kg

Szarvas lábszár (csont nélkül): 2 539 Ft/kg

Szarvas apró (nyak, lapocka, oldalas) "B"ragu: 2 412 Ft/kg

Szarvas oldalas: 1967 Ft/kg Őz: Őz gerinc (csont nélkül): 11 048 Ft/kg

Őz comb (csont nélkül): 5 460 Ft/kg

Őz lapocka (Sous Vide): 5 333 Ft/kg

Őz lapocka (csont nélkül): 4 571 Ft/kg

Őz apróhús (nyak, lapocka, oldalas): 2412 Ft/kg