Vadhús az ünnepi asztalon? Zsebbenyúlós lesz idén, ennyire borsosak az árak

A karácsony legtöbbünk számára egyet jelent a családi ünnepléssel, amiben előkelő és hangsúlyos részt kap a közös étkezés. Sok család asztalára ilyenkor igazi nagy klasszikusok kerülnek, mint például töltött káposzta, rántott hal vagy épp pulykasült, és vannak, akik ínyencségként vadhússal koronázzák meg az ünnepi menüt. Utóbbiak kedvéért most megnéztük, idén mennyit kell költeni arra, ha valaki vaddisznóból, szarvasból vagy őzből készült fogással szeretné jóllakatni a családot.

A vadgazdálkodás fekete éve

A koronavírus-járvány a legtöbb ágazathoz hasonlóan a vadgazdálkodásra is hatással volt, méghozzá nagyon is negatív hatással. Az első hullám utáni állapotok pont azt az időszakot érintették, ami vadgazdálkodási szempontból csendesnek nevezhető, kisebb mértékben még az őzbak-vadászatra volt hatással. A második hullám határzárral jött, ami viszont az igazi nagy vadászati bevételeket – például a szarvasbőgést, barcogást, dámbika-vadászatot – vágta vissza drasztikusan.

Bíztunk abban, hogy ez az időszak gyorsan elmúlik, de sajnos nem így történt, hiszen még ma is tart

- mondta el a HelloVidéknek Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei Területi Szervezetének elnöke. Hozzátette: igaz, hogy a kormány szigorú feltételek, protokoll mellett lehetővé tette, hogy a már megszervezett társas vadászatokat meg is lehessen tartani, azonban külföldi vendégek továbbra sem érkezhetnek Magyarországra bérvadászként. A belföldi kereslet ugyanakkor meglehetősen szűk, piaci értéke sem egyenlő a külföldi értékesítéssel.

A magyar vadászok létszámát illetően nem tapasztaltak érdemi csökkenést, de egyelőre kérdéses, hogy ha a társaságok jövőre például tagdíjat emelnek, hozzájárulást kérnek a kieső bevételeik pótlására, azt a sportvadászok miként tudják és akarják finanszírozni. Ez természetesen attól is függ, kit hogyan és milyen mértékben érint egzisztenciálisan a járványhelyzet. A már korábban is meglévő problémákat sem szabad figyelmen kívül hagyni, így az afrikai sertéspestis okozta nehézségeket, amik nagyon megtépázták a vaddisznóállományt. A korábbi állami támogatás, ami a diagnosztikai kilövésekre volt igényelhető, meg lett felezve, vázolta a helyzetet az elnök.

A problémakör másik aspektusa a vadhús felvásárlási árának alakulása, nevezetesen hogy drasztikus mértékben, 30-40 százalékos szintre esett vissza.

A szarvasra, őzre ez mindenképp igaz, a vaddisznóhús esetében pedig még ennél is nagyobb a csökkenés.

A szakember erről már korábban is említést tett: már az első hullám idején is hasonló volt a helyzet, tetézve az afrikai sertéspestis hatásaival. "Olyan áron tudják csak átvenni a húst a vadfeldolgozók, amire még nem volt példa. Van, amit át sem tudnak már venni, mert megteltek a hűtőházak, az értékesítés nagyon lelassult. Ez is nagy kihívást jelent", jegyezte meg akkor.

A drasztikus áresés fő oka most az, hogy a turizmus, a szállodaipar és részben a vendéglátás mint felvevőpiac gyakorlatilag összeomlott, így csak a kisebb mértékű belföldi, saját célú fogyasztás maradt meg.

A vadhús ára ugyanakkor még így is többszöröse a más húsfélékének, így kérdéses, hogy a pandémia okozta válsághelyzetben mennyire szívesen költenek majd erre a magyarok.

Pap Gyula szerint sokkal inkább elképzelhető, hogy az ünnepi asztalra ínyencségként fácánleves vagy spékelt fácán kerül, mint például szarvas steak. Az export egyébként ugyanúgy megroppant, mint a belföldi értékesítés: a vadfeldolgozók azért is nyomták le az árakat olyan mértékig, amennyire megtették, mert kifelé nem tudják értékesíteni a vadat, a fogyasztás szempontjából más országokban is ugyanaz a helyzet, mint belföldön - összegezte.

Így alakulnak az árak

A felvásárlási árak csökkenése azonban nem jelenti törvényszerűen azt, hogy a kereskedelemben kapható vadhús is olcsóbb

- ez derült ki legalábbis összehasonlításunkból, amit két húsfeldolgozó 2019-es, illetve idei bruttó árai alapján végeztünk. Tavalyi cikkünkben már írtunk arról, hogy a vaddisznó-, szarvas- és őzhús mennyibe kerül az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft-nél és a Matusz-Vadnál, most pedig arra voltunk kíváncsiak, történt-e változás az árlistában. Érdekes, hogy míg az előbbinél árcsökkenés, utóbbinál inkább drágulás figyelhető meg, nagyjából azonos mértékben. Az idei évre vonatkozó árlistákat itt és itt lehet megtalálni.

Vadhús kilóárak az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft-nél

Vaddisznócomb (csont nélkül, lábszár nélkül) Vaddisznólapocka (csont nélkül, lábszár nélkül) Vaddisznó pörkölthús Szarvascomb (csont nélkül, lábszár nélkül) Szarvas pörkölthús Őzcomb (csont nélkül, lábszár nélkül) Őz pörkölthús 2019 2921 2921 1905 3302 1905 4191 2032 2020 2604 2540 1778 2731 1651 4064 1905

Vadhús kilóárak a Matusz-Vadnál

Vaddisznócomb (csont nélkül) Vaddisznó lapocka (csont nélkül) Vaddisznó ragu (nyak, lapocka, oldalas) Szarvas comb (csont nélkül, darabolt) Szarvas lapocka (csont nélkül) Őz comb (csont nélkül) Őz lapocka (csont nélkül) 2019 4063 3682 2158 4126 3491 5460 4571 2020 4063 3809 2920 4332 3665 5799 4799

A táblázatokban ugyan nem szerepelnek, de érdemes megemlítenünk azokat a húsféléket is, amik igazi ínyencségként szerepelhetnek az ünnepi asztalon - már persze azok számára, akik egyáltalán megengedhetik maguknak, hiszen az áruk meglehetősen borsos. Ilyen például a szarvasbélszín, amiből egy kiló 11333 forintba kerül a Matusz-Vadnál, vagy a csont nélküli szarvasgerinc, ami kereken 10 ezer forint kilóáron. A csont nélküli őzgerincnek is alaposan megkérik az árát, ez 11600 forintba kerül, a vaddisznószűznek szintén, ez 6349 forint.

Összességében tehát elmondható, hogy ha egy közepes méretű család ünnepi étkezését és az abban szereplő vadas fogás(oka)t tervezgetjük, még akkor is egy tekintélyesebb összeggel kell kalkulálnunk az alapanyagokat illetően, ha nem a legkülönlegesebb húsfélék kerülnek az asztalra. A vaddisznóhúsnál átlagosan 3-5 ezer forintos, a szarvashúsnál 4-9 ezer forintos, az őzhúsnál 3-6 ezer forintos, míg a szárnyasok (fácán, vadkacsa, gyöngytyúk) esetében 1500 - 4 ezer forintos kilóárral számolhatunk.

Címlapkép: Getty Images