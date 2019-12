Ilyen egy sikeres vállalkozó családanya: nem lehetetlen, nekik sikerült

A hódmezővásárhelyi Halpern Anna és a szarvasi Kelcsi Sarolta életében számos közös pont fedezhető fel: mindketten a hátrányos helyzetűek támogatására, segítésére tették fel az életüket, már gyermekkorukban megmutatkozott tehetségük a kézműves foglalkozások révén, amely a sujtás zsinóros ékszerek készítésében teljesedett ki, végül pedig egy-egy neves embernek köszönhetően elérték azt, amiben sokak hosszú évekig csak reménykednek, kiemelkedtek a magyarországi kézműves közösség népes köréből. Mindemellett anyák, az éjszaka csendes leple alatt dolgoznak fáradhatatlanul, és még az esetleges pályaelhagyás gondolata sem túl riasztó a számukra. Ékes példái annak, hogy hibás elképzelés, miszerint egy nő a gyermekvállalással feladná önmagát, sőt, ezt követően csak még fényesebb csillagként tud ragyogni az égen.

Spiritualitással átszőtt ékszerek

A Csongrád megyében élő Halpern Anna szakmáját tekintve több lábon áll: egyszerre tart jógaórákat, mellette aromaterapeuta és selyemfestő. Már iskolás korában feltűnt jó kézügyessége, azonban az élet és a sport más vizekre sodorta, az ékszerkészítés pedig csak gyermeke születését követően fogalmazódott meg benne. Mint elmondta, sosem gondolta volna, hogy egyszer majd a hobbija lehet a hivatása, de a sujtás zsinór kézbe vételét követően úgy érezte, mintha mindig is ezzel foglalkozott volna, így nem volt kérdés számára, hogy a már amúgy is szép számú teendői közé valami újnak is szeretne helyet teremteni. Hiába azonban a tehetség és az idő, a közvetlen környezet támogató légköre nélkül nehéz elindulni a választott úton, az Anne Desing tulajdonosának azonban ezt illetően szerencséje volt.

A családom mindig is támogatott. A párom egy fantasztikus férfi, mindig mellettem van. Tudja, hogyha én jól érzem magam, akkor ez kihat a közvetlen környezetemre is, és ha egy nő boldog, akkor a családja is

– mesélt az ötlet fogadtatásáról a vásárhelyi vállalkozó.

A hozzá nem értés és a tapasztalat hiánya sokakat elriaszt, ha a pályaválasztás gondolata kerül szóba, pedig számos OKJ-s képzés, workshop és kurzus közül válogathatunk, ahol a kiszemelt szakma alapjait elsajátíthatjuk, így tett a vásárhelyi ékszerkészítő is. A HelloVidéknek elmondta, bár a sujtás zsinórral dolgozni koránt sem olyan egyszerű, mint például gyöngyöt fűzni, hamar elsajátította a technikát, most pedig már kristályokkal és ásványokkal díszített ékszereket készít, amiket többek között Hevesi Krisztina szexuálpszichológus is viselt.

Jogos azonban a kérdés, hogy a család és a munka mellett hogy illeszthető be a mindennapokba az önmegvalósítás? Halpern Anna szerint minden csak jó szervezés kérdése, ő is akkor alkot, amikor időt tud rá szakítani, rendszerint éjszaka, de virrasztás ide vagy oda, mindezt egyáltalán nem érzi megterhelőnek, hiszen azzal foglalkozhat, amit szenvedélyesen szeret csinálni.

Ahogy nőtt a megrendelések száma, úgy igényelt egyre több feladatot az ékszerkészítés, ezért nem meglepő, hogy végül a vásárhelyi édesanya elhatározta, biztos keretbe foglalja munkáját, és vállalkozóként tevékenykedik tovább. Halpern Anna elmondta, a barátnőjével közösen indultak el ezen az úton, amiben nagyban segítik a korábban könyvelőirodában szerzett tapasztalatai, amiket az adminisztratív teendők terén tud most kamatoztatni.

Látván a vásárlók visszajelzéseit, nem titkolt célja, hogy ékszerei átlépjék az országhatárt, és idővel a vállalkozás teljes állássá nője ki magát, ezzel egy időben pedig szakmát válthasson. A segítői feladatot viszont még így sem veti el. Amellett, hogy ékszereivel reméli, örömet szerezhet másoknak, a fő célja, hogy megmutassa az embereknek, lehet másképp, boldogan is élni, így pedig végeredményben mind a kreativitás, mind a spiritualitás egyaránt szerepet kap a munkájában.

Minden nőnek azt tudom tanácsolni, hogy merjen lépni. Merje megmutatni önmagát, ami legbelül van a lelkében. Hisz minden ember egy csoda, különleges és egyedi. Ha a nő ki mer lépni a komfortzónájából, akkor kezdenek el jönni a sikerek, és igen, anyaként is meg tudja a nő valósítani önmagát. Semmiről nem kellett lemondanom. Mindig azt csinálom, amit a lelkem súg

– fogalmazta meg zárásként pozitív üzenetét Halpern Anna.

A magyar piactól a nemzetközi kifutókig

A szarvasi Kelcsi Sarolta 17 éve dolgozik a szociális ágazatban, ezzel pedig gyerekkori álmát váltotta valóra, mert munkájával mások életét teheti szebbé. Hobbi szintjén már gyerekként lekötötték a kézműves foglalkozások, a sujtás zsinóros ékszerekkel azonban mondhatni csak a véletlen ismertette meg egy, az interneten látott fotó formájában. A szín- és a formavilág, valamint a kötött sémák nélküli alkotás lehetősége olyannyira magával ragadta a Békés megyében élő édesanyát, hogy autodidakta módon vágott bele a technika elsajátításába, és bár hosszú, tízéves út vezetett az ismertségig, egyáltalán nem bánja az asztal fölött töltött hosszú éjszakákat.

Tulajdonképpen nem érzem megterhelőnek, mindig úgy tekintek rá, mint hobbi, vagy mint egy olyan tevékenység, ami teljesen kikapcsol. Sosem kapcsolok rádiót, tévét, csend van, és így befelé tudok fordulni. Ez annyira feltölt, hogy akár alvás helyett számomra ez a meditáció

– mesélt Kelcsi Sarolta a munkával töltött időről.

Sokáig csak hobbi szinten készítette a mutatós darabokat a család nőtagjai számára, majd a közeli ismerősöknek, de az évek alatt a kedvtelésből űzött tevékenység szép lassan kinőtte magát, és az ékszerek saját vállalkozásért kiáltottak. Noha vásárlóként ebből csak egy plusz papír érzékelhető, az önfoglalkoztatást belülről megélni sokkal összetettebb.

Egyrészt biztonságot ad, mert sajnos manapság nem tudhatja az ember, hogy ki az, aki jó szándékú, és ki az, aki pedig csak azt nézi, hogy esetleg nem ad az ember számlát. Másrészt meg borzasztó ijesztő, mivel tőlem nagyon távol áll az adózás és a marketing világa, nem érzem otthon magam benne. Vannak olyan vállalkozók, akik nyomulósan, mindenáron próbálják eladni a portékájukat, de én nem ilyen vagyok. Sokkal több lehetőség lenne ebben, mint amit én most per pillanat kihasználok

– beszélt őszintén Kelcsi Sarolta a vállalkozói lét nehézségeiről.

Mivel az ünnepek közeledtével a megrendelések száma is nőttön nő, így nemcsak a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi, de a vállalkozói szektorban is érzékelhető a roham. Kelcsi Sarolta a HelloVidék kérdésére kifejtette, legnagyobb ellensége mindig az idő, amiből egy nap neki is csak 24 óra áll a rendelkezésére, így, hogy a szerelemprojekt ne menjen a családdal töltött minőségi idő rovására, nagyon sokat köszönhet párja töretlen támogatására.

Bár kívülállóként úgy tetszhet, hogy egy álmát élő anya élete rengeteg lemondással jár, a szarvasi vállalkozó mindezt cáfolta. Szerinte az önmegvalósítás nemcsak az egyénre, hanem a környezetére is jó hatással van, ezért hiába von el plusz időt az ékszerkészítés, a lelki kiegyensúlyozottságnak köszönhetően mind a civil munkában, mind anyaként és feleségként könnyebb helytállni a mindennapokban.

A töretlen elhivatottság és a termékeny esti órák végül idővel meghozták gyümölcsüket: egy malajziai turisztikai kiállítás révén egy ékszerét nem más, mint a malajziai miniszterelnök viselte, 2017-ben pedig az Art Market kiállításon szerepeltek a munkái. A Majuli Design tulajdonosa kifejtette, szerinte a sok magyar kézműves közül kiemelkedni csak úgy lehet, ha olyan szakmai szintre fejlődik az ember, hogy a kész termékeket nemcsak a vásárlók, de még a konkurencia is kénytelen lesz elismerni, minőségiként emlegetni.

Noha a marketingnek is szerepe van az értékesítésben, szerinte a silány színvonalat nem lehet kompenzálni a tolakodó, már-már hype-nak beillő reklámmal, és mindemellett ugyanúgy számít a szerencse is, hogy a sok tehetség közül valakinek lehetősége legyen kiemelkedni. A szarvasi vállalkozó azonban nem bízta el magát a meg-megcsillanó sikertől, továbbra is két lábbal áll a földön, de nem rejti véka alá, hogy már megfordult fejében a szakmaváltás gondolata.

Nagyon biztonsági talajon mozgó ember vagyok, tehát nekem nagyon nehéz lépés lenne, hogy a jelenlegi munkámat teljesen feladjam, és egy új dologba, valami bizonytalanba vágjak bele. Ahhoz, hogy Magyarországon ebből meg tudjak élni, nagyon sokat kellene dolgozni, és lehet, hogy akkor ez a szerelem már inkább kényszer lenne, és nem biztos, hogy ez így működne. Viszont vannak megcsillanó külföldi lehetőségek, ahol öt-hatszoros áron kel el egy-egy ilyen ékszer, ebben látok fantáziát

– beszélt a pályaelhagyással kapcsolatos gondolatairól Kelcsi Sarolta.

A Majuli Design tulajdonosa továbbá kitért arra is, hogy a bizonytalan megélhetési lehetőség ellenére folyamatosan foglalkoztatja a családi vállalkozás gondolata. „Azonnal bele is vágnék, hogyha valaki garantálná, hogy körülbelül ekkora jövedelmem lenne minden hónapba, mint ami most befolyik” – tette hozzá a szarvasi vállalkozó. Párja rendszeresen elkíséri a vásárokba, Kelcsi Sarolta pedig úgy látja, hiába a kamionos hivatás, párja láthatóan nemcsak élvezi a vásárlókkal való csevegést, de érzéke is van az eladói feladatkörhöz, így nem egyszer volt már téma a vacsoraasztalnál, hogy mindketten átnyergelnének a kézműves szektorba. Amíg azonban a nagy lépés várat magára, a szarvasi vállalkozó azt reméli, hogy fotómodell húga segítségével sikerül elérnie, hogy a nagy nemzetközi figyelmet kapó kifutókon az ő ékszereit csodálhassa meg a kritikus közönség.

Címlapkép: Getty Images