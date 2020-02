Több milliós csalás Szabolcs megyében: hamis számlákkal szerzett uniós támogatást

A vállalkozó három évvel ezelőtt határozta el, hogy cégei nevében uniós pályázatot nyújt be különböző gépek beszerzéséhez. Az ötven százalékos támogatási intenzitású pályázatokban azonban nem a gépek valós beszerzési árát tüntette fel, hanem két másik vállalkozástól hamis számlákat vásárolt, melyeken a húszmillió forintért vásárolt gépek értékét százmillió forintban tüntette fel.

A vállalkozó a két benyújtott pályázat révén 90 millió forint támogatást kapott. Ráadásul a hamis számlákat az általános forgalmi adó elszámolásánál is felhasználta, így több millió forintot igényelt vissza az adóhatóságtól

- ismertette Martossy György megbízott főügyész.



A nyomozás során a vállalkozó a teljes támogatási összeget, valamint a jogosulatlanul visszaigényelt áfát visszafizette, így a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megtérült. A vállalkozó egyúttal beismerő vallomást tett, majd egyezséget kötött az ügyészséggel, amely a vádiratban azt indítványozta, hogy az egyezséget a bíróság hagyja jóvá és a vádlottal szemben ötmillió forint pénzbüntetést szabjon ki.

Mivel a támogatások révén a vádlott cégei gazdagodtak, ezért az ügyészség azt is indítványozta, hogy a cégekkel szemben is pénzbírságot szabjon ki a bíróság. A főügyész megjegyezte, az egyezség bíróság általi jóváhagyása esetén az eljárás gyorsan befejezhető, az állam kára megtérül, illetve a vádlott és cégei is megfelelő büntetést kapnak.

