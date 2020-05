Fontos döntést hozott a Zala megyei város: ezekre juthat a milliós összegekből

Erre az évre több mint 900 millió forint bevételkieséssel számol Nagykanizsa a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, ezért a költségvetés több tételén is módosítottak. Balogh László polgármester elmondta, hogy a járvány alakítja a büdzsét, de továbbra is kiemelt cél a munkahelyek megőrzése és a gazdaság fellendítése, a módosítás előtt a közgyűlési többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesülettel (ÉVE) is egyeztetett.

Áttekintették a korábban elfogadott, négy évre vonatkozó gazdasági programot is, amelyet a veszélyhelyzetnek megfelelően aktualizáltak. Beépítettek olyan célokat is, amelyeket az ÉVE frakciója fogalmazott meg javaslatként. Bizzer András alpolgármester kifejtette: összesen 926 millió forint bevételkieséssel számolnak a járványhelyzet miatt, az iparűzési adóból például várhatóan 25 százalékkal kevesebb folyik be a tervezettnél.

Nem nyúltak hozzá, sőt lehetőség szerint többletforrást biztosítanak az egészségügy, a szociális szféra és a vállalkozások támogatására, de csökkentették az önkormányzati cégek költségvetését, elvonták az intézmények dologi költségére szánt keretet, önkormányzati fejlesztésektől vontak el forrást, illetve felére mérsékelték a sport- és kulturális támogatások keretét.

Megmarad a korábban 150 millió forintos összeggel létrehozott veszélyhelyzeti alap, ebből új elemként lakhatási támogatást nyújtanak - legfeljebb három hónapon át havi 20 ezer forintot, illetve munkanélküliség esetén plusz 30 ezer forintot a negyedik hónapban - azoknak, akik a veszélyhelyzet miatt veszítik el a munkájukat. A vállalkozásoknak - a korábbi összeget megemelve - 125 millió forintot adnak támogatásként, hogy talpon maradhassanak.

Címlapkép: Getty Images

