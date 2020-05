Váratlan visszaesés? Újabb ágazatban tehet kárt a járvány

A lap információi szerint a korábbi évekhez képest tavaly némileg csökkent a bérfőzdék forgalma. Kérdésükre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, hogy az elmúlt évben a gazdák, a megrendelők cefréjéből a főzdék majdnem 8,5 millió liter ötvenfokos pálinkának megfelelő mennyiségű párlatot állítottak elő. Ez körülbelül egy millió literrel kevesebb a 2018-ban és félmillióval a 2017-ben főzött országos mennyiségnél. Azt még azonban nem lehet tudni, hogy a koronavírus-járvány befolyásolja-e az idei pálinkafőzési kedvet.

Egy beregi főzdetulajdonos a lapnak elmondta, hogy az érdeklődés töretlen, de pénzből valóban nincsen túl sok. Azt is elárulta, hogy a koronavírus nem csökkentette a keresletet a pálinka után és mivel a cefrét nem lehet tartogatni, ezért a főzde most is megy. A tulajdonos megemlítette, hogy a vállalkozásnak jól jött a járulékkedvezmény, amivel a gazdaságvédő kormányzati intézkedések átmenetileg a főzdék alkalmazottai után is csökkentették a járulékot és elengedték a munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adót.

Arról még nincs adat, hogy a bérfőzdéket megviseli-e a jelenlegi helyzet, de a lap szerint annyi biztos, hogy jó ideje változatlan az egyedülálló szolgáltatást kínáló vállalkozói kör nagysága. Az országban 550 körül mozgott a főzdék száma az elmúlt években és az idei év elején is 553 telephely várta a gazdák cefréjét. A NAV megyei igazgatóságainak munkatársai tavaly megközelítőleg háromezer ellenőrzést végeztek a bérfőzdéknél, amelyek között akadtak előre tervezett és váratlan akciók is. Összesen 350 esetben tártak fel jogsértést. Leggyakrabban az jelentette a problémát, hogy a vállalkozások nem vezették megfelelően a nyilvántartásaikat.

