Létrejött a megállapodás: ez lesz a magyarok új, szuperbankja?

A Budapest Bank jelentős lakossági, mikro- és kkv-portfóliója jól illeszkedik a Takarék Csoport és az MKB Csoport ügyfélköréhez, mindenekelőtt a lakossági személyi kölcsönök, hitelkártyák, áruhitelek és gépjármű lízing terén elfoglalt piaci pozíciója, valamint a mikro- és kkv-szektorra szabott standard hitelei révén erősítheti a stratégiai együttműködést. A Budapest Bank csatlakozásával nagyobb piaci jelenlét és versenyképesebb fellépés lehetősége nyílhat meg a résztvevők számára, ami jobban szolgálhatja a gazdaságpolitikai célokat és a járványhelyzet okozta gazdasági visszaesést követő talpra állást.

A Budapest Bank több mint három évtizede a hazai bankszektor stabil, válságálló pénzintézete, amit jól mutat, hogy folyamatosan nyereségesen és prudensen működik, a kulcsterületeken pedig évek óta piac feletti növekedést ér el. Mindezt kiváló minőségű vállalati és lakossági portfóliónknak köszönhetjük, így tavaly a bank vállalati üzletága története legjobb eredményét érte el, lakossági üzletága pedig szintén kiemelkedően sikeres volt mind az állomány, mind az új hitelkihelyezés tekintetében. Emellett mi rendelkezünk hazánk egyik legnagyobb, mintegy 800 főt foglalkoztató Szolgáltató Központjával Békéscsabán, amely nem csak a Budapest Bank, hanem más piaci szereplők igényeit is ki tudja szolgálni. Ezen erősségeink, kollégáink kiemelkedő szakértelme, valamint a piacon is elismert, ügyfélközpontú működésünk egyaránt kiválóan egészítheti ki a másik két bank üzleti fókuszait

– mondta dr. Lélfai Koppány, a Budapest Bank elnök-vezérigazgatója.

Az együttműködésben rejlő piaci lehetőségek kiaknázása révén a három csoport a bankpiac egészében erősítheti pozícióját és stabil országos jelenlétét, dinamikusan bővítheti ügyfélkörét, állományait, digitális fejlesztéseiket racionalizálhatják, és az eddiginél is versenyképesebb ajánlatokat nyújthatnak partereinknek. Részleges vagy teljes cégjogi egyesülésük esetén jelentősen nőhet a bankcsoport versenyképessége, növekedési és profittermelő képessége, a magyar gazdaság újraindításában való szerepvállalása, valamint a külföldi terjeszkedési lehetősége.

Stratégiai együttműködésünk igen kedvező az ügyfeleink számára, akik a három bank legjobb megoldásait kaphatják meg. A részleges vagy teljes fúzióval egy olyan bankcsoport létrehozásának lehetősége nyílik meg előttünk, amely egyszerre erős vidéken, a városokban és a fővárosban, a lakossági, és az összes vállalati ügyfélszegmensben, az összes szolgáltatói és termelői szférában, beleértve a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart is. Egyesíthetjük erőnket a speciális igényekre szabott lakossági és vállalati hiteltermékekben, a private banking, a treasury és a lízing terén, a SZÉP-kártya, valamint az állami támogatások kiközvetítésében is

– nyilatkozta Vida József, a Magyar Bankholding Zrt. leendő vezérigazgatója, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

A stratégiai együttműködés kiterjesztése egyaránt szolgálja az érintett pénzintézetek ügyfeleinek és tulajdonosainak érdekeit, növeli a bankok piaci értékét, továbbá megfelel a globális trendeknek és a Magyar Nemzeti Bank konszolidációs elvárásainak. A hazai tulajdonú pénzintézeti csoportok egyesülése a magyar gazdaság egésze számára is jelentős előnyökkel jár. Tovább erősödhet a magyar tulajdon a bankrendszerben, az új, tőkeerős, piacvezető, univerzális bankcsoport nehezebb piaci körülmények között is eredményesen tud működni, amivel stabilitást és kiszámítható likviditást biztosít a magyar gazdaság számára.

A Budapest Bank az állami tulajdonban töltött időszakában is magas színvonalú, tiszteletreméltó munkát végzett. Kiszámítható működés, korrekt üzleti magatartás jellemzi és egyes szakmai területeken – országos pénzintézeti összehasonlításban is – kifejezetten erős teljesítményre képes. A Budapest Bank számos olyan szakmai tapasztalattal, tudással és termékkel rendelkezik, amelyek egy nagyobb partnerség számára is közös alapot jelenthetnek a továbblépésre

– mondta dr Balog Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója.

A társaság leendő elnök-vezérigazgatója Vida József, az Igazgatóság tagjai dr. Balog Ádám, dr. Lélfai Koppány, dr. Bencze András, dr. Tajthy Attila és Vida József. Az együttműködés konkrét formájáról, a pénzintézetek esetleges – részleges vagy teljes – fúziójáról csak később, neves nemzetközi tanácsadók bevonásával végzett vizsgálatok és egyeztetések nyomán születik döntés.

Címlapkép: Getty Images

