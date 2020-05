Újabb milliárdokat kap ez a megye: mutatjuk, melyik települések járnak jól

Újabb, csaknem 4,5 milliárd forintnyi uniós forrás érkezik Békés megyébe a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből. A forrásból 28 projektet támogatnak - tájékoztatott a Békés Megyei Önkormányzat pénteken közleményben.

Az összegből önkormányzatok, valamint egyesület és egyház (a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség és a Göcz Elvira Alapítvány) is részesül.

Utóbbiak bölcsődei férőhelyeket alakíthatnak ki 71 és 52 millió forintból. Orosháza 360 millió forintot kap leromlott városi területek rehabilitációjára, 108 milliót a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programokra. Biharugra 328, Kétegyháza 264, Bucsa község 250 milliót kap a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére, Vésztő 200 milliót ipari park fejlesztésére - olvasható a közleményben.

Békés megye eredetileg 58 milliárd forintot kapott volna a TOP-keretből, ez az összeg a 2014-2020-as ciklus végéhez közeledve már mintegy 65 milliárd forintnál tart.

