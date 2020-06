Lecsapott a Nébih: hatalmas bírságra számíthat a ceglédi sertéstartó

Az állattartónak nem volt szerződése szolgáltató állatorvossal, az állatok gyógykezelésére vonatkozó dokumentumokat nem vezette. A sertés- és juhállományban jelöletlen állatok is voltak, a tulajdonos a kötelező nyilvántartásokat sem vezette az állományról, egyes állatok vásárlásáról még dokumentumokat sem tudott felmutatni. A telep az elpusztult állatoknak előírt hullatárolóval sem rendelkezett. A csak sertéstartásra bejelentett állattartó telepen találtak a június elején tartott ellenőrzésen a sertések mellett 34 juhot is.

A telepen egyáltalán nem állt rendelkezésre szociális helyiség, nem biztosították megfelelően a higiénikus kézmosás lehetőségét - sorolta ta hiányosságokat a Nébih.

A nem megfelelő állatjelölések, a bizonytalan eredet és az előírt diagnosztikai vizsgálatok igazoltságának hiánya, az állatok ismeretlen egészségügyi állapota, továbbá az állattartó telep működéséhez szükséges alapvető tárgyi feltételek hiánya miatt az ellenőrök azonnali hatállyal rendelték el forgalmi korlátozást az összes állatra

- közölte a Nébih.

Címlapkép: Getty Images

