Drámai helyzetben a BMW: valóban megépülhet a debreceni gyár?

A koronavírus-járvány jelentősen megrázott több ágazatot és gazdasági hatásai valószínűleg még nagyon sokáig érezhetőek lesznek. A függőben lévő beruházásokat új időpontokra halasztották, felfüggesztették, sőt sok esetben törölték is. Magyarországon az egyik legfontosabb hírnek számított a BMW debreceni gyárának építése, amivel a térség infrastruktúrája is nagymértékű fejlődésen eshet át, valamint számos új munkahely jöhet létre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a német gyár képviselői 2018. október 12-én írták alá Debrecenben a beruházásról szóló dokumentumokat. A több mint egymilliárd eurós beruházásból, a magyar kormány 12,3 milliárd forintos támogatásával a leendő debreceni BMW-gyárban évente 150 ezer gépkocsit gyártanak majd, és több mint ezer új munkahelyet teremtenek.

A bizonytalanság persze a gyár kivitelezésével kapcsolatban is felütötte a fejét, amikor a járvány drasztikusan ekezdett terjedni és az autóipar legnagyobbjai is behúzták a vészféket. Hétről hétre újabb információk röppentek fel azzal kapcsolatban, hogy megépül-e a tervek szerint a debreceni BMW.

Május elején arról szóltak a hírek, hogy a koronavírus keresztülhúzta a vállalat számításait és jelentős kereslet visszaeséssel számolnak, így a debreceni gyár építését is elhalaszthatják. Május közepén újabb információk érkeztek és az üzem igazgatója, Michele Melchiorre kijelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt néhány hónapot csúszik csupán a BMW-gyár megépítése.

Szijjártó Péter a hírekre reagálva május 15-i sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a debreceni BMW-gyár meg fog épülni és eddig minden az előzetes ütemtervnek megfelelően haladt. A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, a debreceni BMW-beruházás bejelentése óta a gyárépítés első fázisa zajlik, ami az előkészítő munkálatokat és az infrastrukturális beruházásokat jelenti. Valamint közölte azt is, hogy elkezdődtek az áram és gázellátással kapcsolatos kivitelezések, a két autópálya-lehajtó kivitelezése is az ütemterveknek megfelelően halad.

Május végére újabb mérföldkőhöz ért a beruházás, amikor Debrecen városának sikeres földterület-előkészítési munkálatai után a BMW Group hivatalosan is birtokba vehette a területet. Michele Melchiorre az ipari terület átruházása kapcsán azt nyilatkozta, hogy rendkívül elégedettek a projekthez kapcsolódó már megvalósult folyamatokkal, melyeknek köszönhetően az eredeti tervek szerint kezdhették meg az építkezés első lépéseit.

Hozzáfűzte, hogy a teljes megvalósulási időterv jelenleg felülvizsgálat alatt áll, hónapokban mérhető csúszást feltételeznek. Elmondta, hogy a világjárvány egy váratlan, rendkívűli helyzetet állított elő és egy ilyen volumenű beruházásnál természetesnek kell tekintenünk, hogy az építkezés menetrendje kapcsán néhány hónapos változtatásra sor kerül.

Leszögezte, hogy minden a szerződéses keretek között fog így is történni, semmilyen megkötött szerződés módosítására nincsen szükség.

2019 augusztus óta a BMW Group már húsz helyi munkatársat vett fel, a rendszerbe álló létesítmény pedig több mint 1 000 új munkahelyet biztosít majd a régióban. A térségben 2019 óta folyamatosan aktív toborzási kampányt folytat a vállalatcsoport.

Folyamatos toborzás és drasztikus leépítés?

Hétfőn érkezett a hír arról, hogy óriási leépítést tervez a német autógyár, amely során akár hatezer munkahely is megszűnhet a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt. A müncheni székhelyű vállalat jelenleg mintegy 126 ezer embert foglalkoztat. A túlélés érdekében a német gyárakban bevezették a kieső bér egy részének állami támogatású pótlására épülő rövidített munkaidőt, és még májusban is több mint 30 ezer dolgozót alkalmaztak ebben a rendszerben.

A BMW vezetése jelezte, hogy további intézkedésekre van szükség a kereslet meredek visszaesése miatt. Ezért hatezer munkahelyet számolnak fel, gyakorlatilag mindet Németországban.

Az elbocsátások és a létszámstop bevezetése mellett felajánlják az előrehozott nyugdíjazás lehetőségét, illetve nem hosszabbítják meg a határozott idejű munkaszerződéseket.

A koronavírus-járvány és a terjedését fékező szigorú intézkedések következtében az utóbbi hónapokban meredeken csökkentek az autóeladások. Németországban májusban az előző évhez képest feleannyi új autót értékesítettek, a nagy gyártók közül a Volkswagen, a BMW és a Daimler eladásai nagyjából felére estek vissza.

Mi lesz így Debrecennel?

A hírt látva számos kérdőjel merülhet fel egy hatalmas beruházás, egy gyár megépítése kapcsán, amely az éppen nem túl jó helyzetben lévő német vállalathoz kapcsolódik. Ha Németországban sorra küldik el az embereket és folyamatosak a korlátozások a kereslet drámai csökkenése miatt, akkor joggal fogalmazódhat meg a kérdés: elkészülhet a tervezett magyarországi gyár?

HelloVidék felkereste Salgó Andrást, a BMW Magyarország vállalati kommunikációs vezetőjét, aki elárulta, hogy a bejelentett tervek főleg Németországot érintik, így a magyarországi folyamatokra nincsenek közvetlen hatással.

A vállalat álláspontja változatlan, a BMW Group továbbra is elkötelezett a debreceni beruházása mellett

- fogalmazott.

