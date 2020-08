Ide menekülnének a magyarok a járvány második hulláma elől: van rá elég pénzük?

Fonyód környékén megháromszorozódtak a lakó- és üdülőingatlanárak az elmúlt tíz évben, és a Balaton-parton átlagosan is majdnem kétszeresére emelkedtek, miközben a Velencei-tónál 50 százalékkal, a Tisza-tónál pedig 9 százalékkal nőttek

– derült ki a Takarék Index elemzéséből. Mint írják, a Balaton és a Tisza-tó között már több mint négyszeres az átlagos árkülönbség. Míg több Balaton-parti településen félmillió forint feletti, addig Poroszlón 70 ezer forint az ingatlanok átlagos négyzetméterára.

Tavaly lassult a lakó- és üdülőingatlanok drágulása a kiemelt üdülőkörzetekben, hasonlóan az országos lakásárak megtorpanásához. A legnagyobb áremelkedés (23 százalék) a Tisza-tó környékét jellemezte 2018-ról 2019-re, amit a Velencei-tó-Vértes üdülőkörzet követett (20 százalék). A legkevésbé a Sopron-Kőszeghegyalja környékén, valamint a Mecsekben és Villányban változtak az árak (10 százalék).

A Takarék Index szakembereinek összesítéséből kiderült az is, hogy az üdülőövezetek közül továbbra is a főváros a legdrágább, ahol átlagosan több mint 600 ezer forintot kellett fizetni tavaly négyzetméterenként. A második helyen a Balaton és környéke állt több mint 400 ezer forintos átlagárral, melyet a Dunakanyar, illetve Sopron-Kőszeghegyalja környéke követett.

A jelentős drágulás ellenére továbbra is a Tisza-tó számított a legolcsóbbnak, ahol mintegy 100 ezer forintos átlagáron lehetett ingatlanhoz jutni. Az üdülőkörzetekbe tartozó települések közül a legdrágábbak a Balaton mellett találhatóak, az élen Balatonlelle, Siófok, Zamárdi, Alsóörs, Balatonfüred és Balatonalmádi állt. A legolcsóbban pedig a Tisza-tó mellett lehet ingatlant vásárolni, töredékáron a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz képest.

Idén a Tisza-tó lehet a sláger?

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint kilőtt a balatoni, Velencei-tónál és a Tisza-tónál található nyaralók iránti kereslet az elmúlt hetekben

A nyaralók iránti kereslet jóval kisebb mértékben esett vissza a járványhelyzetben, mint a többi lakóingatlan iránt. A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta az eladó nyaralók kínálata mérséklődött, az erőteljes kereslet felszívhatja a megfelelő árazású ingatlanokat a következő 1-2 hónapban

- derül ki a portál legfrissebb elemzéséből. Mint írják, a Balaton északi partján található nyaralók iránti kereslet májusban 22 százalékkal, júniusban pedig már 47 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A déli parton lévő nyaralókat idén májusban 16 százalékkal, júniusban már 25 százalékkal többen vették fel a listájukra. A Zala megyei nyaralók iránt 14 és 38 százalékkal nőtt a kereslet az oldal elemzése szerint.

A tó déli partján a legtöbb településen emelkedtek az árak a járvány előtti, februári szintekhez képest. Siófokon például az átlagos négyzetméterár 4 százalékkal 629 ezer forintra, Balatonföldváron ugyanennyivel, 675 ezer forintra emelkedett

- tette hozzá Balogh László.

A Fejér megyében lévő, jellemzően a Velencei-tó közelében lévő nyaralók iránti kereslet a balatoni társaikkal ellentétben csak júniusban emelkedett tavalyhoz képest, több mint 20 százalékkal, az előző hónapokban elmaradt a kereslet a tavalyitól. A Velencei-tó két legkedveltebb “céltelepülésén” egymással ellentétesen mozogtak az árak: Gárdonyban az átlagos négyzetméterár 4 százalékkal 530 ezer forintra csökkent, ezzel szemben Velencén 11 százalékkal 562 ezer forintra nőttek. A portál szakértője hozzátette, hogy a két településen már nem csak a nyaralóvásárlók vannak jelen, hanem azok is, akik a főváros közelsége miatt a Budapestről és környékéről költöznének állandó jelleggel a tó partjára.

A Heves megyében, azaz jellemzően a Tisza-tó mellett lévő nyaralók is felértékelődtek az idén. Júniusban már közel 30 százalékkal nagyobb volt az érdeklődés irántuk.

Egyre többen keresik a tókörnyéki ingatlanokat, részben azért, mert alacsonyabb áron elérhetőek, mint például a Velencei-tó és Balaton partjához képest. Szinte az összes tisza-tavi településen emelkedtek az árak 2020-ban. A legnépszerűbb települések közül Abádszalókon február óta 4 százalékkal 149 ezer forintra nőtt a nyaralók átlagos négyzetméterára. Poroszlón 5 százalékkal 137 ezer forintra, Kiskörén pedig 13 százalékkal 90 ezer forintra

- emelte ki a szakértő.

Lássuk a konkrét példákat

Mi persze nem álltunk meg itt, körbenéztünk a piacon, hogy a kiemelt érdeklődéssel bíró településeken mennyibe is kerül most egy-egy nyaraló, vendégház. Ehhez több ingatlanhirdetéssel foglalkozó portált is szemügyre vettünk. Hogy pontosabb képet kapjunk megnéztük a legkedveltebb településeken kínált legolcsóbb és legdrágább nyaralóit. Ennek alapján mutatjuk is, mire számíthatunk, ha idén vásárolnánk nyaralót.

Az Ingatlan.com kínálatát tekintve a következőképp alakulnak a nyaralók árai. Ahogy a portál hirdetései mutatják, a legdrágább ingatlanok burálisan magas árral rendelkeznek. A listából egy balatonföldvári nyaraló emelkedik ki, a maga 650 000 000 millió forintos árával lett sereghajtó. Az oldalon hirdetett nyaralók közül Balatonlelle is élen jár az árak terén épp úgy, ahogy Siófok is. A kínálatból úgy tűnik, legolcsóbban és elérhető áron egészen sok településen vásárolhatunk nyaralót: Kiskörén, Abádszalókon, Balatonalmádiban, Balatonlellén és Siófokon is árulnak hat millió forint alatti ingatlanokat.

Legdrágább nyaralók Legolcsóbb nyaralók Abádszalók 239 000 000 Ft 2 500 000 Ft Alsóörs 95 000 000 Ft 9 900 000 Ft Balatonalmádi 250 000 000 Ft 5 500 000 Ft Balatonföldvár 650 000 000 Ft 14 900 000 Ft Balatonfüred 135 000 000 Ft 16 800 000 Ft Balatonlelle 449 900 000 Ft 5 500 000 Ft Gárdony 250 000 000 Ft 9 900 000 Ft Kisköre 19 900 000 Ft 1 900 000 Ft Siófok 420 000 000 Ft 5 900 000 Ft Velence 69 900 000 Ft 16 500 000 Ft Zamárdi 210 000 000 Ft 12 900 000 Ft

Az Otthon Centrum kínálata már sokkal alacsonyabb árakar mutat az előzőekhez képest. Itt a legdrágább hirdetéseket Zamárdiban és Balatonlellén találjuk. Érdekes viszont, hogy a legolcsóbb ingatlanok is mind tíz millió forint körül mozognak. A portál adatai szerint a legolcsóbban Abádszalókon, Zamárdiban és Balatonfüreden juthatunk nyaralóhoz a család számára.

Legdrágább nyaralók Legolcsóbb nyaralók Abádszalók 11 200 000 Ft 9 490 000 Ft Alsóörs 23 000 000 Ft - Balatonalmádi 39 500 000 Ft - Balatonföldvár 120 000 000 Ft 20 900 000 Ft Balatonfüred 110 000 000 Ft 13 900 000 Ft Balatonlelle 180 000 000 Ft 22 000 000 Ft Gárdony 61 900 000 Ft 19 900 000 Ft Kisköre - - Siófok 15 900 000 Ft 74 900 000 Ft Velence 22 900 000 Ft 21 900 000 Ft Zamárdi 198 000 000 Ft 12 900 000 Ft

Az Otthon Térkép hirdetései már megközelítik az első portál árait. Itt is bőven az egekben találjuk a legdrágább nyaralók árait. A listát Siófok vezeti 670 000 000 millió forintis hirdetésével. Őt követi Balatonlelle és Balatonfüred. A legolcsóbb ingatlanok között csupán két ingatlant találtunk tíz millió forint alatt. Balatonlellén és Siófokon vásárolhatunk csak hat millió forint alatti ingatlant.

Legdrágább nyaralók Legolcsóbb nyaralók Abádszalók - - Alsóörs 84 900 000 Ft 19 000 000 Ft Balatonalmádi 129 000 000 Ft 13 900 000 Ft Balatonföldvár 77 000 000 Ft 13 800 000 Ft Balatonfüred 135 000 000 Ft 16 800 000 Ft Balatonlelle 499 900 000 Ft 5 500 000 Ft Gárdony 128 000 000 Ft 18 900 000 Ft Kisköre 42 000 000 Ft - Siófok 670 000 000 Ft 5 900 000 Ft Velence 44 500 000 Ft 14 900 000 Ft Zamárdi 199 000 000 Ft 16 000 000 Ft

Összességében tehát elmondható, hogy olcsóbbnak számítanak a Tisza-tó körüli ingatlanok, ezáltal nőhet is a népszerűségük. Viszont a hirdetések között böngészve láthatjuk, hogy a népszerű Balaton körüli településeken is csinálhatunk jó üzletet, hiszen több helyen kínálnak jutányos áron nyaralókat. Ennek fejében tehát kijelenthetjük: mielőtt nyaralót vásárolnánk, érdemes feltérképezni a piacot, átolvasni a legfrissebb piaci eredményeket, de ne pusztán ez alapján hozzunk döntést, hiszen könnyen belefuthatunk jó ajánlatokba, ha nyitott szemmel járunk.

Címlapkép: Getty Images

