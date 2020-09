Ennek sok háziasszony nem fog örülni: drágulhat egy fontos konyhai alapanyag ára

Ebben a hónapban lisztáremelés lesz, ez biztosra vehető

- válaszolta a portál lisztpiaci helyzetet firtató kérdésére Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. vezérigazgatója.

Magyarországon a tavalyinál mintegy félmillió tonnával kevesebb, 4,7-4,8 millió tonna búza termett, ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. Az idei termésen belül az étkezési minőség aránya csupán mintegy 30 százalékos (az arány ennek jellemzően a kétszerese szokott lenni), a maradék eurobúza, de inkább takarmányminőségű. A hazai malmoknak ebből 1,2 millió tonnára van szükségük őrlésre, és további 1,2-1,3 millió tonna megy általában takarmánycélra és vetőmagnak. A Magyarországon felhasznált mintegy 2,5 millió tonna fölötti rész az exportárualap

- magyarázta Lakatos Zoltán.

A sok eső ellenére a fuzáriumot elkerülték a termelők, de a többi paraméterben, sikértartalomban és a sütőipar számára fontos egyéb tulajdonságaiban is gyengébb az idei termés.Ahogy a szakember mondja, az idei termésből csupán 1,4 millió tonnányi alkalmas őrlésre, de mivel a jó búzából is megy exportra, fehérjepótlásként pedig a takarmányozáshoz is felvásárolnak belőle, a jó minőségű búza iránti kereslet a szokásosnál is élénkebb volt az idén, ez pedig megemelte az árakat.

Ttonnánkénti 48-50 ezer forintos induló árat 55-56 ezer forintra tornázta fel a malomipar kereslete. Lakatos Zoltán szerint ennél az árszintnél a búzát exportra felvásárló kereskedők már kiszállnak a versenyből, és inkább az euro- és a takarmányminőségű búzát preferálják.

Mivel a lisztet nem erre az alapanyagár-szintre árazták be, ebben a hónapban árat fognak emelni a malmok, „ki-ki amennyit tud”

– mondta Lakatos Zoltán. Úgy számol, hogy a malmok átadási árának emelése 3-5 százalékos lehet, és végighalad az egész termékláncon, tehát a sütőipari termékek ára is magasabb lesz.

Ebben a piaci helyzetben a malmok igyekeznek az éves szükségletük legalább 70 százalékát felvásárolni decemberig

- tette hozzá.

